انضمت هبة منير لشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات كمحلل قطاع البنوك والإقتصاد الكلي ضمن فريق البحوث المالية بالشركة. تتمتع منير بخبرة 15 سنة في مجال التحليل المالي وتحديدا بقطاع البنوك. اشتملت مسيرة هبة منير على محطات عدة منها 8 سنوات في شركة برايم القابضة، و سنتين في مجموعة أسطول للإستثمارات المالية وحوالي 5 سنوات في شركة العربى الافريقى الدولى لتداول الاوراق المالية، الذراع الإستثماري للبنك العربي الأفريقي الدولي.

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اتش سي للأوراق المالية والاستثمار

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار (اتش سي) أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.2 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي والفائزة بجائزة "أفضل مدير استثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لعام 2018 من مؤسسة MENA Fund Manager، إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 7.8 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل 10 شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.