الشركتان توقعان اتفاقية تصنيع تشمل خط إنتاج وتجميع محلي لمنتجات هايسنس

التعاون الجديد يجسد توسعاً استراتيجياً لهايسنس ويسهم بزيادة عمليات إعادة التصدير في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت هايسنس الشرق الأوسط، إحدى أكبر الشركات الرائدة في تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كوندور الكترونيكس، التابعة لمجموعة كوندور وإحدى أكبر شركات تصنيع وتوزيع الإلكترونيات الاستهلاكية في الجزائر، لإنشاء سلسلة توريد مستدامة وزيادة عمليات إعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستقوم كوندور الكترونيكس، بموجب هذه الاتفاقية، بشراء آلات وقوالب من هايسنس لإنتاج وتجميع مجموعة منتجات العلامة الكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها التلفزيونات والأجهزة المنزلية. وتسهم هذه الخطوة بتعزيز حضور هايسنس في السوق واختصار سلسلة التوريد والجداول الزمنية للخدمات اللوجستية، فضلاً عن توفير خدمات أفضل ضمن منطقة جغرافية أكبر من خلال مركز تصنيع وتجميع إقليمي.

كما تشتمل هذه الخطوة على شراء جميع المواد الخام والمكونات الرئيسية اللازمة لإنتاج المنتجات حصراً من هايسنس أو من الموردين الذين يتفق عليهم الطرفان، إلى جانب قيام هايسنس بإرسال مهندسين إلى مصانع كوندور الكترونيكس لتركيب الآلات وتدريب فريق كوندور على استخدامها بهدف الحفاظ على المعايير الخاصة بالمنتجات. ويتيح هذا التعاون لهايسنس الاستفادة من الإمكانيات الإنتاجية المتميزة لشركة كوندور، بالإضافة إلى شبكة الأعمال في المنطقة لتوسيع نطاق عملياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتولى توقيع الاتفاقية اليوم كلّ من السيد جايسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد عمر بن حمادي، الرئيس التنفيذي لشركة كوندور الكترونيكس، خلال احتفالية خاصة أُقيمت في مقر شركة هايسنس في مدينة تشينغداو الصينية، بحضور فريق الإدارة العليا لشركتي هايسنس وكوندور.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد جايسون أو: "توفر هذه الاتفاقية سلسلة توريد عالية الكفاءة لمنتجاتنا في مختلف مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يساهم بتسريع وصول هذه المنتجات إلى السوق، وتوفيرها للعملاء في المنطقة. وتلتزم المصانع بأعلى معايير الكفاءة والاستدامة، بما يعكس التزامنا الراسخ بدعم هذه المنطقة التي تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو. ونتشارك مع كوندور قيم الالتزام بالابتكار وجودة الإنتاج وخدمة العملاء وفق أعلى المستويات. وتتيح لنا هذه الاتفاقية المضي قدماً في تنفيذ خططنا بطريقة استراتيجية وتعزيز حضور علامة هايسنس في المنطقة".

وأضاف السيد أو: "نركز على توفير عروض قيمة هادفة لعملائنا من خلال تقديم أجود المنتجات التي تتميز باعتماد التقنيات المتقدمة والابتكارات المستدامة والمزايا المصممة خصيصاً للمنطقة، إلى جانب توافر المنتجات والتوصيل السريع وبأسعار معقولة".

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نبذة عن هايسنس:

تأسست هايسنس عام 1969، وهي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في مدينة تشينغداو في الصين، وتغطي مجالات عمل مختلفة، ومنها الوسائط المتعددة(Multimedia) ، والأجهزة المنزلية، وتقنية المعلومات، وقطاع الخدمات العصرية والحديثة.

تمتلك الشركة ثلاث شركات مدرجة، وهي: هايسنس للتكنولوجيا المرئية، وهايسنس للتجهيزات المنزلية، وساندن، وهي مدرجة في شنجهاي، وشينزن، وهونغ كونغ، وطوكيو، كما استحوذت على العديد من العلامات التجارية المعروفة، ومن ضمنها توشيبا، وجورينجي، وكيلون، ورونشن، وأسكو.

وبناءً على القيم الأساسية التي تتمثل في "النزاهة والابتكار والتركيز على العملاء والاستدامة"، واستراتيجية تطوير "الأساس التكنولوجي السليم ومتانة العمليات"، قدمت العلامة التجارية منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع وخدمة العملاء الممتازة بالإضافة إلى موثوقية منتجاتها المضمونة لأكثر من 50 سنة.

تعتبر هايسنس أيضاً علامة تجارية عالمية رائدة في مجال تكامل التعامل بين الشركات B2B، والذي يشمل النقل الذكي والوحدات الطبية الذكية والبصرية. تمتلك الشركة تقنية التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming الرائدة في العالم وتكنولوجيا العرض بالليزر، فيما تعمل على تطوير تقنية الرقاقة، وتواصل العمل على تطوير رقائق معالجة جودة صور العرض فائقة الدقة 8K، ورقائق TV SoC، ورقائق AI.

ومع تصدير المنتجات إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة، فقد قامت علامة هايسنس برعاية أهم الأحداث الرياضية في العالم مثل بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2016"، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، وبطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أصبحت الراعي العالمي لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم.

تمتلك هايسنس 16 مجمعاً صناعياً في تشينغداو، وشوندي، وهوزهو، وجمهورية التشيك، وجنوب إفريقيا، والمكسيك، وغيرها من الدول، بالإضافة إلى 16 مركزاً للبحث والتطوير تقع في تشينغداو، وشنجن، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وغيرها من الدول. وتعمل على إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات ذات التنافسية العالية.

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الموقع: https://hisenseme.com/

نبذة عن كوندور الكترونيكس:

تجمع كوندور الكترونيكس ما بين معايير الإخلاص والكفاءة في العمل، وهي حائزة على شهادات آيزو ISO 9001 و14001 و26000 وOHSAS 18001 لمعايير الجودة وحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية والصحة والسلامة على التوالي.

وتسعى كوندور إلى ترسيخ مكانتها الرائدة من خلال تقديم أفضل المنتجات بأفضل الأسعار، مع التركيز على الابتكار وتوافر منتجاتها في الأسواق، لتقدّم أكثر من مجرّد أنموذجاً للنجاح والتميز في الأداء، إذ تولي أهميةً كبيرة للابتكارات الحديثة والتقنيات المتطورة من إبداع مواهب محلية تحمل شعار "صُنع في الجزائر" وفق معايير معتمدة ترقى لمستويات الجودة والسلامة المنشودة.

وقد نجحت كوندور في توظيف إمكانياتها ومواردها البشرية والتقنية لتحقيق أهدافها ودخول 90% من المنازل في الجزائر، مع مجموعةٍ متنوعة من المنتجات التي تلبّي جميع التطلعات والعروض التي توفر باستمرار قيمةً مضافة.