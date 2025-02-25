دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة “هايتيرا “، المدرجة في بورصة شنجن تحت الرمز 002583، والرائدة عالمياً في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات المتخصصة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة "نافكو" NAFFCO، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع مركبات مكافحة الحرائق والاستجابة لحالات الطوارئ. وسيوفر هذا التحالف الاستراتيجي الذي تم الإعلان عنه في المقر الرئيسي لشركة هايتيرا في شنجن في الصين، أحدث الحلول المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستجيبين لحالات الطوارئ في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. وتهدف الشركتان من خلال دمج تقنيات "هايتيرا" المتطورة في مجال مكافحة الحرائق والاتصالات في حالات الطوارئ في مركبات "نافكو" إلى رفع كفاءة العمليات الميدانية وتعزيز الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ المعقدة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم "هايتيرا" بتزويد مركبات الإطفاء وسيارات الإسعاف ووحدات الاستجابة للطوارئ التابعة لـ"نافكو" في مختلف أنحاء العالم بأنظمة الاتصالات المتطورة الخاصة بها. ومن خلال دمج حلول الاتصالات اللاسلكية المتقدمة من "هايتيرا" مع معدات مكافحة الحرائق لدى "نافكو"، سيتمكن المستجيبون الأوائل من الاستفادة من نظامٍ شاملٍ للاستجابة الطارئة يضمن عملياتٍ سلسةٍ وموثوقةٍ وفعّالةٍ في أصعب الظروف. وستتعاون الشركتان الرائدتان على تطوير حلول اتصالات متكاملة تحمل علامة تجارية مشتركة، بما يكفل تزويد مركبات "نافكو" بأحدث الإمكانات المتقدمة في مجال الاستجابة الطارئة.

وبالإضافة إلى توفير أجهزة وبرامج متطورة، ستقدم "هايتيرا" مجموعة متكاملة من خدمات الصيانة الميدانية وعن بُعد، والدعم ما بعد البيع، والتدريب العملي لموظفي "نافكو" والمستخدمين النهائيين إلى جانب التحديثات البرمجية الدورية والدعم التقني على مدار الساعة في العمليات الحرجة. وتمتد هذه الشراكة إلى مشاريع بارزة مثل مبادرة سيارات إسعاف شرطة أبوظبي حيث يتم نشر تقنيات الاتصالات المتقدمة من "هايتيرا" في مركبات "نافكو". كما سيتم دمج واجهات برمجيات (APIs) الخاصة بــ"هايتيرا" بسلاسة في منصات "نافكو"، مما يتيح تشغيلًا بينيًا متطورًا ويوسع نطاق الوظائف المتاحة. وسيعمل الطرفان على توظيف خبراتهما المشتركة لتطوير أنظمة اتصالات مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات عملاء "نافكو" حول العالم.

يواجه هذا التعاون جملة من التحديات الملحّة في قطاع الاستجابة لحالات الطوارئ. فمن خلال نشر أجهزة "هايتيرا" متعددة الشبكات، تُتاح للجهات المختصة إمكانية إزالة معوقات الاتصالات بين فرق الإطفاء والإسعاف والشرطة الأمر الذي يُرسّخ إطاراً موحّداً للعمليات التشغيلية. وبفضل تقنيات الاتصالات المدمجة داخل المركبات، مثل خدمة الإرسال المدعومة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والتتبع في الوقت الفعلي، سيتم تقليل أوقات الاستجابة بشكل كبير مما يضمن وصول الفرق بسرعة أكبر إلى مواقع الحوادث والتنسيق بفعالية عالية. أما في الظروف القاسية كحالات الفيضانات والكوارث الطبيعية، فيتكامل أداء أجهزة "هايتيرا" المتينة مع مركبات "نافكو" المتخصصة لتحقيق أقصى مستويات الموثوقية والمتانة.

ستوفر هذه الشراكة مزايا واسعة النطاق للعملاء عبر مختلف القطاعات، فالجهات الحكومية ستستفيد من أنظمة اتصالات متماسكة تربط الإدارات المختلفة بسلاسة، وهو عامل حيوي في إدارة الحوادث الحرجة مثل حرائق الغابات أو التهديدات الإرهابية. أما الشركات الخاصة بما في ذلك تلك التي تعمل في القطاعات ذات المخاطر العالية مثل النفط والغاز ، ستتمكن من الوصول إلى حلول استجابة متخصصة عبر استخدام أجهزة الراديو المقاومة للانفجارات من "هايتيرا" المدمجة في شاحنات الإطفاء التابعة لـ"نافكو"، مما يوفر مستويات أمان محسّنة في بيئات العمل الخطرة. كما سيتمتع المستجيبون في الخطوط الأمامية بما في ذلك المسعفين ورجال الإطفاء بعمليات أكثر أمانًا مدعومة بإمكانية الوصول الفوري إلى البيانات الحيوية مثل المخططات المحدثة للمباني التي يتم إرسالها مباشرة عبر أجهزة "هايتيرا".

وتعليقا على هذه الشراكة، قال السيد أركان عادل، ممثل الرئيس التنفيذي لشركة نافكو: "يشرفنا التعاون مع "هايتيرا" في هذه المبادرة الاستراتيجية، حيث تتكامل حلول الاتصالات المتطورة التي تقدمها بشكل مثالي مع مركباتنا المخصصة لمكافحة الحرائق والاستجابة للطوارئ. ومن خلال دمج هذه التقنيات المتقدمة في أسطولنا، سنتمكن من تعزيز التنسيق بين فرق خدمات الطوارئ المختلفة وتحسين الكفاءة التشغيلية في مواقع الحوادث، مما يسهم في تسريع الاستجابة وإنقاذ المزيد من الأرواح في اللحظات الحرجة."

ومن جانبه، قال ستانلي سونغ، نائب رئيس شركة هايتيرا: "إن تعاوننا الاستراتيجي مع "نافكو" يهدف إلى سد فجوات الاتصالات الحرجة داخل قطاع خدمات الطوارئ، مما يعزز التنسيق بين فرق السلامة العامة. وستوفر هذه الشراكة قدرات متقدمة مثل النشر المرن، والتنشيط السريع وتتبع الموقع في الوقت الفعلي، وهي عناصر أساسية تمكّن المستجيبين الأوائل من التصرف بفعالية بشكل حاسم أثناء الأزمات. نحن نؤمن في "هايتيرا" بأن الاتصالات القوية والموثوقة هي العمود الفقري لأي استجابة ناجحة للطوارئ، ومن خلال توحيد جهودنا مع "نافكو"، نسعى إلى تقديم حلول متكاملة تمكّن فرق الطوارئ من العمل بسلاسة تحت الضغط، وتقليل أوقات الاستجابة وتنسيق العمليات باستراتيجية غير مسبوقة."

حول "هايتيرا"

تُعد "هايتيرا" شركة عالمية رائدة في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات المتخصصة والمبتكرة. وبفضل ما تتمتع به من إمكانيات كبيرة في مجال تقنيات الصوت والفيديو والبيانات، توفر الشركة حلول اتصال أكثر سرعة وأماناً وتنوعاً للمستخدمين في قطاعات الأعمال والمجالات ذات المهام الحرجة. وتتمثل مهمة الشركة في جعل العالم أكثر كفاءة وأماناً من خلال تمكين العملاء من تحسين مستويات الأداء في جميع عملياتهم اليومية والاستجابة لحالات الطوارئ. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.hytera.com/en/home.html.

نبذة عن مجموعة نافكو

تأسست مجموعة نافكو في دبي، شركةً رائدةً عالمياً في مجال سلامة الحرائق وحماية الأرواح. تعمل في أكثر من 100 دولة. ولطالما عُرِفَتْ "نافكو" بكفاءتها في توفير أحدث معدات مكافحة الحرائق ومركبات الاستجابة المخصصة للطوارئ. وتواصل مجموعة نافكو الريادة في مجال الابتكار في حلول السلامة العامة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.naffco.com.

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