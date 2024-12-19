نيوم، المملكة العربية السعودية، أعلن قسم الألعاب الإلكترونية، التابع لقطاع الصناعات الإعلامية في نيوم، عن إطلاق "شبكة الشركاء الناشرين" كجزءٍ من مبادرات مسرّعة أعمال "ليفل أب Level Up".

وتجمع الشبكة أربعة من أبرز ناشري الألعاب العالميين، وهم: "كوالي Kwalee"، و"ساندسوفت Sandsoft"، و"ألعاب طماطمTamatem Games "، و"استديوهات بلاك سموك Black Smoke Studios"، وتستهدف تعزيز أداء الشركات الناشئة المحلية ضمن محفظة قطاع الصناعات الإعلامية في نيوم، من خلال ربطها بشركات النشر العالمية بالتعاون مع الشركاء من الناشرين الأربعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود نيوم لتعزيز مكانة الشركات الناشئة في قطاع الألعاب الإلكترونية، وجذب المستثمرين والصناعات الإبداعية والمواهب العالمية إلى المنطقة، ما يسهم في ترسيخ الدور المحوري لقطاع الصناعات الإعلامية في نيوم في دفع عجلة الابتكار والتقدم بمجال صناعة الألعاب الإلكترونية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تعكس هذه المبادرة التزام قطاع الصناعات الإعلامية بدعم وتنمية شركات الألعاب الإلكترونية المحلية الناشئة على المدى الطويل، وذلك في سياق ما يقدمه من تمويل وإرشاد متخصص للشركات السعودية الناشئة في هذا المجال.

وقال المدير التنفيذي ورئيس قسم الألعاب الإلكترونية في قطاع الصناعات الإعلامية في نيوم، توبي إيفان-جونز: "يؤكد التزامنا بدعم وتنمية المواهب المحلية في مجال تطوير الألعاب جهودنا المتواصلة لبناء منظومةٍ متكاملة ومستدامة تدعم مختلف الجهات العاملة في القطاع، بدءاً من الشركات الناشئة ووصولاً إلى الاستديوهات العالمية الرائدة".

وأضاف إيفان-جونز: "من خلال مثل هذه الشراكات الإستراتيجية، وتطوير المواهب، وتخصيص خدمات الدعم، سنوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة في محفظتنا فرصاً ملموسة لتحقيق النجاح على الساحة العالمية. وسيؤدي هذا النهج إلى تعزيز الابتكار وتسهيل وصولهم إلى شركات نشر الألعاب العالمية وبناء علاقاتٍ متينة مع المستثمرين والأسواق المختلفة. وهذا ما يجعلنا متحمسين لتحقيق إنجازاتٍ نوعية في مسيرتنا مع شركائنا من الناشرين".

من جهته، قال مؤسس "استديوهات بلاك سموك" في فنلندا، دين داي: "نحن سعداء بأن نكون ضمن شبكة الشركاء الناشرين والمساهمين في مسرّعة أعمال (ليفل أب) التابعة لقطاع الصناعات الإعلامية في نيوم. لدينا شغف بتعزيز الابتكار في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية، ومن خلال هذه المبادرة ستكون لنا فرصة استثنائية للتعاون والعمل مع المواهب المحلية المبدعة والمساهمة في تطوير منظومة الألعاب الإلكترونية في السعودية".

فيما قال المدير العام لشركة "ساندسوفت"، عبدالعزيز محمد العجلان: "نرى إمكانات هائلة في قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة تعزز من مساهمته في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. لذا، فإن انضمامنا إلى شبكة الشركاء الناشرين التابعة لقطاع الصناعات الإعلامية في نيوم يتيح لنا الاستفادة من هذه الإمكانات، والمساهمة في المستهدفات الوطنية عبر توفير الموارد اللازمة ونقل المعرفة للمواهب المحلية المبدعة. هذه الشراكة تمثل فرصةً استثنائية لهم للوصول إلى الأسواق العالمية، ونحن فخورون بالمساهمة في تشكيل حقبةٍ جديدة ومزدهرة لصناعة الألعاب في السعودية، وإضفاء بعد محلي جديد على الساحة العالمية".

من ناحيته، قال نائب رئيس قسم الألعاب المحمولة في شركة"كوالي"، جون رايت: "نحن فخورون بشراكتنا مع قطاع الصناعات الإعلامية في نيوم، التي تفتح آفاقاً جديدة لتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط. ويمكننا معاً دعم استوديوهات الألعاب الناشئة ومواهبها الواعدة بالخبرات والحلول التي تمكّنها من تحقيق النجاح". وأضاف رايت: "تقوم رؤيتنا على ابتكار الألعاب الأكثر متعة للاعبين حول العالم، حيث ستتيح هذه الشراكة فرصاً لتمكين المواهب الجديدة من إطلاق ألعاب مبتكرة ومشوقة تحقق النجاح".

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ألعاب طماطم، حسام حمو: "تمثل هذه الشراكة مع قطاع الصناعات الإعلامية في نيوم خطوةً محورية تعكس اهتمامنا بالتوسع في السوق السعودي. وباعتبار أنَّ غالبية مستخدمينا من المملكة، يعد وجودنا في هذا السوق جزءاً أساسياً من إستراتيجيتنا"، مضيفاً: "نحن متحمسون لتعزيز حضورنا المحلي، والعمل بشكلٍ وثيق مع الشركات السعودية، والمساهمة في إبراز إبداعاتها ومنتجاتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا التعاون يشكل فرصةً مهمة لنا ولقطاع الصناعات الإعلامية في نيوم، ونتطلع لتحقيق أثر إيجابي ومستدام معاً".

وتعد مسرعة أعمال "ليفل أب"، إحدى مبادرات نيوم التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية، وإحداث نقلةٍ نوعية في القطاع داخل المملكة. ومنذ انطلاقها في عام 2023، حققت نجاحات كبيرة، حيث قدمت الدعم لـ23 شركة ناشئة استطاعت تحقيق إنجازات بارزة في عدة مبادرات، منها فوز إستوديو ستار فانيا للألعاب الإلكترونية Starvania بجائزتين مرموقتين، إلى جانب نجاح ستوديو فاهي للألعاب الالكترونية Fahy Studios كأول شركة سعودية ناشئة توقع اتفاقية نشر دولية مع شركة كاولي Kwalee البريطانية المتخصصة في تطوير ونشر الألعاب الإلكترونية. كما تواصل نيوم جهودها في تمكين الشركات الناشئة وربطها بالأسواق العالمية من خلال المشاركة في الفعاليات العالمية، بما في ذلك مشاركتها في معرض Gamescom الذي يعقد سنوياً في المانيا، ويعد من أهم الفعاليات العالمية في قطاع الألعاب الالكترونية.

وبالإضافة إلى جهودها في تطوير الشركات الناشئة، دعمت نيوم مشاركة النساء في قطاع الألعاب الإلكترونية، من خلال برامج مبتكرة مثل She Jams، الذي شهد مشاركة 534 متسابقة من 32 دولة في عام 2024. كما وسّعت مبادرة Game Dev Challenge المخصصة لطلاب المدارس الثانوية، حيث قدمت تدريبات متخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية شملت مختلف مناطق المملكة.

ولمزيدٍ من المعلومات عن مسرعة أعمال "ليفل أب"، يرجى زيارة: https://levelupacceleratorprogram.com.

حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال

مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني media@neom.com أو زيارة موقع نيوم: https://www.neom.com/ar-sa وhttps://www.neom.com/ar-sa/newsroom .

-انتهى-

#بياناتشركات