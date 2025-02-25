نيوم، المملكة العربية السعودية: حصدت نيوم، جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، وذلك تكريماً لإسهاماتها المتواصلة في تعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية، وتنفيذ مبادرات مبتكرة تجسد التزامها بالتنمية المجتمعية.

وفي حفل أقيم في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور عدد من كبار الشخصيات البارزة والوزراء، كرم معالي وزير الموارد الاجتماعية والتنمية البشرية، رئيس مجلس أمناء جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الفائزين بالجوائز. وقد تسلم نائب الرئيس التنفيذي لنيوم، ريان فايز، جائزة نيوم عن فئة "التميز في المسؤولية الاجتماعية للشركات الربحية" من معالي الوزير، تقديراً لجهود نيوم في تعزيز التنمية المجتمعية عبر مبادرات مستدامة ومؤثرة.

ونالت العديد من مبادرات نيوم في مجال المسؤولية الاجتماعية التقدير والثناء، وأسهمت في حصولها على الجائزة، ومن أبرزها برنامج "نيوم سفن سينسز"، الذي يهدف إلى إنشاء منظومة ريادة أعمال متكاملة في منطقة تبوك، وذلك لدعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب العمل الحر والمبدعين والحرفيين. وقدّم البرنامج خلال العام الماضي الدعم لـ 2,392 مستفيداً من المؤسسات والأفراد، عبر توفير الموارد اللازمة والتدريب والإرشاد.

وشملت المبادرات المهمة أيضاً برنامج "أصدقاء نيوم"، الذي قدم منذ اطلاقه الدعم لـ 83,266 مستفيداً في مجالات متنوعة، منها: الرعاية الصحية، والتنمية الاجتماعية، والبيئة، والتعليم، والرياضة، وريادة الأعمال، والطاقة، والسلامة، والتوعية المالية.

كما تم استعراض جهود نيوم في تقديم الفرص التعليمية، حيث استفاد 732 طالباً وطالبة من برنامج نيوم للابتعاث الداخلي والخارجي، إلى جانب تسليط الضوء عل منصة التوظيف المجتمعي، وملتقى شركاء نيوم للتوظيف، وبرنامج "الإرشاد المهني" الذي يهدف إلى تدريب الشباب والشابات وتأهيلهم لسوق العمل والحصول على الوظيفة المناسبة.

الجدير بالذكر أن جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تأسست عام 2012، وتسعى إلى تعزيز القيم المجتمعية في ثلاثة مجالات رئيسية: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية. ولتحقيق هذه الرؤية، تعمل الجائزة على نشر قيم العطاء، والإيثار، والعمل الخيري في جميع أنحاء المملكة، من خلال تحفيز الأفراد والمنظمات على تحقيق التميز ودفع الابتكار في مجال المسؤولية الاجتماعية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز التفاعل المجتمعي.

حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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