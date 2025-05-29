أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في ربعٍ شهد حالة من عدم اليقين في الأسواق، أعادت شركة نفيديا (NASDAQ: NVDA) تأكيد مكانتها الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بإعلانها عن نتائج قوية وتوقعات إيجابية من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وإنعاش قطاع التكنولوجيا.



أعلنت نفيديا عن إيرادات بلغت 44 مليار دولار أمريكي في الربع الأول، متجاوزة التوقعات، على الرغم من القيود المفروضة على الصادرات إلى الصين. وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات تصل إلى 45 مليار دولار أمريكي في الربع المقبل، مما يدل على استمرار الطلب القوي وقدرتها على تعويض التراجع في السوق الصينية من خلال الأداء القوي في أسواق أخرى.



وكان أداء هوامش الربح من أبرز النقاط التي ركز عليها المستثمرون هذا الربع، حيث تجاوزت هوامش الربح الإجمالية التقديرات – باستثناء تأثير وحدة H20 – ما يؤكد على كفاءة عمليات الشركة المستمرة. ويتطلع المستثمرون الآن إلى النصف الثاني من العام مع توقعات بعودة الهوامش إلى مستوى 70% وما فوق.



كما حققت الشركة قفزة كبيرة في الأرباح، إذ ارتفعت احتياطياتها النقدية إلى 53.7 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ31.4 مليار دولار قبل عام. ويمنح هذا الرصيد النقدي الضخم نفيديا القدرة على مواصلة الابتكار من خلال البحث والتطوير، وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية، فضلاً عن مكافأة المساهمين من خلال برامج إعادة شراء الأسهم أو توزيع الأرباح.



ورغم استمرار التحديات في السوق الصينية نتيجة القيود الجيوسياسية والتنظيمية، فإن منطقة الشرق الأوسط تبرز كمحطة انطلاق جديدة للمرحلة التالية من نمو نفيديا.



وقال جوش جيلبرت، محلل الأسواق في إيتورو: "طفرة الذكاء الاصطناعي تضم العديد من اللاعبين، لكن نفيديا تظل الاسم الذي يحدد وتيرة التقدم. هذه النتائج ترسل رسالة واضحة إلى السوق: الطلب قوي، ومنصة Blackwell تشهد نموًا سريعًا، ونفيديا تتمتع بموقع الصدارة في ثورة الذكاء الاصطناعي."



ومع اشتداد المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، تظل نفيديا الشركة الأبرز التي يجب متابعتها.

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