

مسقط، سلطنة عمان – في إطار جهودها المستمرة لبناء شراكات نوعية تُثري تجربة العملاء وتعزّز ارتباطها بمختلف الفئات، وقّعت شركة النفط العُمانية للتسويق اتفاقية شراكة وتعاون مع مجموعة "ون مور درايف" للسيارات، وذلك خلال حفل أُقيم في محطة "نفط عُمان" بمرتفعات المطار مسقط بتاريخ 23 يونيو 2025.

تُعدُّ هذه الشراكة الأولى من نوعها بين مؤسسة وطنية رائدة في قطاع التزويد بالوقود ونادٍ محلي يختص بالسيارات، وتهدف إلى تمكين عشّاق القيادة في سلطنة عُمان عبر برامج تفاعلية وتجارب مخصصة تلامس شغفهم حيث ستقوم الشركة بدعم هذه المجموعة من خلال منحهم التجربة للتزود بوقود ألتيماكس 98 فائق الجودة خلال رحلاتهم القادمة.

من جانبه قال طارق بن محمد الجنيدي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط االعُمانية للتسويق: "تعكس هذه الاتفاقية التزام الشركة بتطوير المفهوم التقليدي لمزودي خدمات الوقود، عبر تبنّي نهج يرتكز على الابتكار والاهتمام بالتجربة الشخصية للعملاء. إذ نؤمن بأهمية بناء شراكات تعبّر عن طموحات فئة الشباب، وتلامس اهتمامات مجتمع محبي السيارات في سلطنة عُمان. ومن خلال هذه الشراكة، نواصل أداء دورنا في تعزيز نمط الحياة العصري، وتقديم تجارب أقرب للجمهور عبر شبكة متنامية تضم 116 محطة خدمة تقدّم وقود "ألتيماكس 98" عالي الجودة في مختلف أنحاء السلطنة."

هذا وستشهد المرحلة القادمة تعاونًا بين الطرفين لتفعيل هذه الشراكة على أرض الواقع من خلال أنشطة ترويجية، وتجارب ميدانية، وحملات رقمية تستهدف جمهورًا واسعًا، وتفتح قنوات للتفاعل المباشر مع أكثر من 250 عضوًا نشطًا من الهواة والمهتمين بعالم السيارات في سلطنة عُمان.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تعمل فيه نفط عمان على إعادة تصور مفهوم محطات الخدمة، عبر تحويلها إلى وجهات متكاملة تُقدّم أكثر من مجرد التزود بالوقود، وتتبنّى أحدث التقنيات المبتكرة لتعزيز تجربة العملاء اليومية. كما تواصل الشركة تلبية تطلعات قائدي المركبات الباحثين عن الأداء العالي من خلال منتجات متخصصة مثل "ألتيماكس 98" — الوقود الوحيد في سلطنة عُمان بدرجة أوكتان 98 — الخالي من الرصاص، والمصمم ليمنح عشّاق القيادة تجربة قيادة استثنائية تتماشى مع احتياجاتهم، وشغفهم بحماية محركات سياراتهم وتحسين أدائها.

حول شركة النفط العمانية للتسويق

تُعد شركة نفط عُمان للتسويق إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول الطاقة، حيث توفر خدمات مبتكرة تركز على العملاء في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون. منذ تأسيسها عام ٢٠٠٣، نجحت الشركة في بناء شبكة واسعة من محطات الخدمة والمتاجر المتكاملة، إلى جانب تقديم منتجات متخصصة تشمل الوقود عالي الجودة، الزيوت، وتجارب بيع بالتجزئة مصممة لتلبية مختلف الاحتياجات. وانطلاقًا من التزامها برؤية عُمان ٢٠٤٠، تدعم الشركة المبادرات التي تعزز الاستدامة والصحة والسلامة، بما يضمن أثرًا إيجابيًا على المجتمع والاقتصاد الوطني.

-انتهى-

#بياناتشركات