دبي: حازت "نخيل لإدارة المجتمعات" على "تصنيف ويل للصحة والسلامة" من قبل "معهد ويل الدولي للأبنية" IWBI عن أدائها في عمليات وإدارة المرافق لـ 365 مبنى. ويعتبر "تصنيف ويل للصحة والسلامة" معيار تصنيف مستقلاً لتقييم جميع أنواع المباني والمساحات الحالية والجديدة وفقاً لمجموعة من المعايير، بما في ذلك السياسات التشغيلية، وبروتوكولات الصيانة، ومشاركة الجهات المعنية، وخطط الطوارئ لمواكبة الوضع السائد ما بعد جائحة كوفيد-19 في الوقت الحاضر ومستقبلاً. وتعد "نخيل لإدارة المجتمعات" أول شركة لإدارة المرافق تحصل على هذا التصنيف.

تم تصميم "تصنيف ويل للصحة والسلامة" لتمكين الملاك والمشغلين من الشركات الكبيرة والصغيرة في قطاع إدارة المرافق من اتخاذ الخطوات اللازمة لإعطاء الأولوية لصحة وسلامة كوادر العمل والزوار والأطراف المعنية. ويساعد هذا التصنيف في توجيه المستخدمين في مواءمة وتأهيل مساحاتهم بما يتناسب مع هذه المرحلة التي تعقب الجائحة، وتعزيز الثقة لدى زوار ومستخدمي المباني والمجتمع الأوسع.

وقد احتفلت مؤسسة التنظيم العقاري بدبي (ريرا) و"نخيل لإدارة المجتمعات" بهذا التكريم الذي يتوج أول شركة لإدارة المجتمعات في دولة الإمارات تحصل على تصنيف "معهد ويل الدولي للأبنية" عن كامل محفظة أعمالها، في حدث حضره كل من سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري؛ ونعمان عطالله، الرئيس التنفيذي لشركة "نخيل"، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من فرق الإدارة العليا.

وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي (ريرا): "أسهمت شركة "نخيل" بدور محوري في تعزيز قطاع العقارات في دبي. وباعتبارها أول شركة لإدارة المجتمعات تحصل على ’تصنيف ويل للصحة والسلامة‘، ستمهد "نخيل لإدارة المجتمعات‘ الطريق للشركات الأخرى لتبنّي وتعزيز أعلى معايير الصحة والسلامة في مجتمعاتها. وتعد هذه الشهادة تقديراً مرموقاً للجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لضمان توفير أفضل تجربة سكنية ممكنة."

ومن جانبه، قال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات لدى شركة "نخيل": "يشرفنا أن نحظى بـ ’تصنيف ويل للصحة والسلامة‘، الذي يؤكد على التزامنا الراسخ بتطبيق أعلى مستوى من ممارسات الصحة والسلامة ضمن جميع استثماراتنا. ويتماشى هذا الإنجاز مع ثقافتنا المؤسسية التي تضع صحة وسلامة وسعادة ورخاء مجتمعاتنا في صميم القيم التي تنتهجها."

ومن جهته، قال بول سياللا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ديلوس" ومؤسس "معهد ويل الدولي للأبنية": "يبحث الناس الآن ومن أكثر أي وقت مضى، عن بيئات معيشية مصممة لتعزيز الصحة والرفاهية بشكل أفضل. نشيد بفريق عمل "نخيل لإدارة المجتمعات" لتطبيقهم أعلى معايير الصحة والسلامة في مجتمعاتهم السكنية وحصدهم "تصنيف ويل للصحة والسلامة" عبر مباني شركة "نخيل" البالغ عددها 365 مبنى وذلك كأول شركة لإدارة المجتمعات في دولة الإمارات مرخصة من مؤسسة التنظيم العقاري بدبي (ريرا)."

وحصلت "نخيل لإدارة المجتمعات" على "تصنيف ويل للصحة والسلامة" بفضل التزامها الصارم بسياسات الصحة والسلامة ضمن مشاريعها السكنية وعقاراتها في مجالات التجزئة والفنادق والبنية التحتية، حيث تخصص الشركة لكل عقار من العقارات التي تديرها مقاولاً واستشارياً لإدارة المشروع مع وضع خطة فعالة لممارسات الصحة والسلامة والبيئة بحيث تلبي المتطلبات التنظيمية إلى جانب متطلبات الصحة والسلامة الصارمة لشركة "نخيل". وتقوم الشركة أيضاً بتنفيذ برنامج للتفتيش والتدقيق بالتعاون مع المقاولين والاستشاريين.

يعتبر "تصنيف ويل للصحة والسلامة" مرجعية هامة وجهة ناظمة مسؤولة عن تقييم الجهود التي يبذلها الملاك والمشغلون بالاعتماد على البيانات المستمدة من فريق عمل كوفيد-19 التابع لـ "معهد ويل الدولي للأبنية" بشأن جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى إرشادات حول انتشار الجائحة وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، والتي طورتها منظمة الصحة العالمية، والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والمراكز العالمية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ووكالات إدارة الطوارئ، بالإضافة إلى هيئات وضع المعايير المعترف بها مثل الجمعية الأميركية للاختبارات والمواد، والجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة، فضلاً عن المبادئ الأساسية لمعايير الأبنية التي وضعها "معهد ويل الدولي للأبنية" والتي تشكل إطار العمل الرئيسي لتعزيز الصحة في المباني والمساحات بجميع أنواعها.

تعد "نخيل لإدارة المجتمعات" أول شركة لإدارة المجتمعات في دولة الإمارات تحصل على "تصنيف ويل للصحة والسلامة" بعد الانتهاء بنجاح من عملية مراجعة مستقلة للوثائق من قبل معهد اعتماد المباني الخضراء (GBCI) للتأكد من استيفائها للشروط والمتطلبات المحددة.

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حول شركة نخيل (www.nakheel.com)

تعد شركة نخيل التي تتخذ من دبي مقراً لها، المطور العقاري الرائد عالمياً، وتعتبر محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي. حيث أضافت مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي الذي يبلغ طوله 70 كم، مما يمهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن مناطق للجذب السياحي.

تغطي محفظة مشاريع شركة نخيل الرئيسية مساحة 15 ألف هكتاراً، وتوفر السكن لنحو 300 ألف نسمة، وتوفر مجموعة متنامية من الوجهات ومناطق الجذب والمرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسياح في دبي على حد سواء، حيث تشمل محفظة مشاريعها، نخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، ومدينة التنين، وفلل ند الشبا، وقرية ورسان، والمدينة العالمية (انترناشيونال سيتي)، وجزر دبي.

تمتلك وتدير نخيل مولز سلسلة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متميزة من الوجهات العصرية الرائعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في مختلف أنحاء دبي. وتحتضن الأيقونة المعمارية نخلة جميرا، ذي بوينت الذي يضم نافورة النخلة، أكبر نافورة في العالم، بالإضافة إلى نخيل مول، وجولدن مايل غاليريا، وكلوب فيستا ماري، وقطار ذا بالم مونوريل، وبالم ويست بيتش فضلاً عن منصة المشاهدة، ذا ڤيو آت ذا بالم، الواقعة قي قمة برج ذا بالم تاور. وتشمل محفظة مشاريع نخيل مولز المشهورة والمتنامية، مراكز للتسوق كبيرة، مثل ابن بطوطة مول، ودراغون مارت (سوق التنين)، وسوق المرفأ، وسيركل مول، ومجموعة من مراكز التجزئة المجتمعية التي تعرف باسم (بافيليون) تقع في ستة من مجتمعات نخيل السكنية، وتضم مشاريعها القادمة بما في ذلك، سوق ورسان والخيل أفينيو.

تضم محفظة مشاريع شركة نخيل في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، ومنشآت فاخرة، ومنتجعات مناسبة للعائلات، وفنادق عصرية وأنيقة. حيث تم افتتاح الفنادق التالية والتي تعمل جميعها حالياً، فندق سانت ريجيس دبي - ذا بالم، وبريمير إن ابن بطوطة مول، وأفاني ابن بطوطة، وإيبيس ستايلز سوق التنين، وبريمير إن سوق التنين، وفندق ريو دبي ومنتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي.

تضم محفظة شركة نخيل حالياً في قطاع التأجير السكني، أكثر من 16500 وحدة موزعة ما بين الفلل والشقق السكنية وذلك في الحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وفلل ند الشبا، ونخلة جميرا، وبدره، وفينيتو، والمدينة العالمية (انترناشيونال سيتي).