الدوحة، قطر – أعلنت أرتميس للتعليم، وهي مجموعة مدارس دولية خاصة في توسع مستمر تهدف إلى تقديم تعليم متميز، اليوم عن عقد شراكة استراتيجية مع كوديبلاي، المنصة العالمية للتكنولوجيا التعليمية التي تمكّن الطلاب من إتقان أساسيات البرمجة والروبوتات والتفكير الرقمي من خلال تجارب تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفي نقلة نوعية في أساليب تدريس المهارات الرقمية داخل الفصول الدراسية، تُمكِّن كوديبلاي النشء من استيعاب المفاهيم الأساسية للبرمجة، وتُنمّي لديهم القدرة على التفكير والتعرف على النماذج الذي يمثل أحد فروع علم تعلم الآلة وبشكل عام الذكاء الاصطناعي. ومن خلال منصة تفاعلية مُصممة لتناسب الهواتف الذكية في المقام الأول، تُقدم الشركة مسارًا تعليميًا مُنظمًا لتطوير المهارات الرقمية، يبدأ بفهم الخوارزميات والمتواليات والحلقات التكرارية، ويصل إلى إتقان لغات البرمجة العملية مثل بايثون وسكراتش وسي++. كما تُتيح للمتعلمين خوض تجارب تطبيقية باستخدام أدوات الروبوت التعليمية، مما يربط الجانب النظري بالتطبيق العملي والإبداع.

ومن خلال دمج منصة كوديبلاي في المناهج الدراسية، تؤكد أرتميس للتعليم على التزامها بتوفير تجربة تعليمية متميزة تركز على المستقبل، حيث تصبح المهارات الرقمية والتكنولوجية جزءاً لا يتجزأ من رحلة التعلم، وليست مجرد مهارات إضافية. وتعزز هذه الشراكة فرص الطلاب في تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والقدرات الحسابية من مراحل مبكرة، مما يهيئهم للنجاح في عالم رقمي سريع التغير.

ومن جانبه، علّق نيال برينان، الرئيس التنفيذي لأرتميس للتعليم، على الشراكة الجديدة قائلاً: "إن رسالتنا في أرتميس تتمثل في إعداد طلابنا للتعامل مع تحديات هذا العصر؛ كما أن شراكتنا مع كوديبلاي تشكّل رافدًا جيدًا يعزز منظومتنا التعليمية، من خلال المهارات الرقمية العملية والتجارب التعليمية المبتكرة التي تعد طلابنا للمستقبل".

وأضاف زاناديل تالديباييف، الرئيس التنفيذي ومؤسس كوديبلاي: "في القرن الحادي والعشرين، لم تعد المهارات الرقمية مجرد خيار، بل أصبحت بمنزلة الأبجدية الجديدة. ونحن في كوديبلاي، نعمل على بناء منظومة متكاملة تقدم لكل طفل، أينما كان، الأدوات اللازمة للنجاح في عالم تقوده التكنولوجيا. إن هذه الشراكة النوعية مع أرتميس للتعليم تتجاوز مجرد تلقين مهارات البرمجة، بل هي صقل لمواهب جيل طليعي، مُسلّح بأدوات القيادة والإبداع في العصر الرقمي".

وبفضل هذا التعاون، سيُتاح لجميع طلاب مدارس أرتميس المنتشرة في ربوع الشرق الأوسط وأرجاء أوروبا الدخول إلى منصة كوديبلاي، لتصبح البرمجة وأنظمة الروبوت جزءاً لا يتجزأ من أنشطتهم اليومية في الفصول الدراسية.

تجدر الإشارة إلى أن كوديبلاي تعمل بالفعل في أكثر من 1200 مدرسة عبر 13 دولة، وقد حصلت مؤخرًا على تمويل بقيمة 9 ملايين دولار أميركي في مجموعة من الاستثمارات من الفئة (A). ويأتي هذا التمويل في إطار دعم خططها التوسعية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن كوديبلاي معترف بها كمؤسسة رقمية عامة (DPG) من قبل منظمة اليونيسف، مما يؤكد توافقها مع المعايير الدولية للتكنولوجيا التعليمية المفتوحة والشاملة والمتاحة للجميع.

نبذة عن أرتميس للتعليم:

أرتميس للتعليم هي مجموعة مدارس دولية خاصة تشهد توسعًا مستمرًا، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى التعليم المتميز.

نحن نقدم تعليمًا استثنائيًا يهتم بالطفل من كل النواحي، حيث نركز على التفوق الأكاديمي وتعزيز المناهج المعتمدة. كما نولي اهتمامًا كبيرًا بالقيم العالمية، والنمو الشخصي، والتنمية الشاملة بهدف تمكين الطلاب من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وتعزيز قدراتهم، وتطويرهم ليصبحوا مواطنين مسؤولين في المجتمع العالمي.

تجمع مدارسنا بين أفضل الكوادر التعليمية، والمرافق الملهمة، والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا التي تعزز فعالية التعليم؛ حيث نصمم معظم مدارسنا من البداية، مع التركيز على إنشاء حرم تعليمي عصري ومتطور. كما أن معايير الاستدامة تشكل جزءًا أساسيًا من تصميم منشآتنا وطريقة عملنا.

لدينا برنامج طموح لتلبية الطلب المتزايد من أولياء الأمور الذين يبحثون عن تعليم دولي عالي الجودة في أوروبا والشرق الأوسط.

نبذة عن كوديبلاي:

تقدم كوديبلاي تطبيق جوال مخصص لتعليم البرمجة بأسلوب تفاعلي وممتع. يدعم التطبيق لغات برمجة مثل Python وScratch و++C، ويستخدم دروساً مبنية على اللعب لمساعدة الأطفال على فهم مفاهيم أساسية مثل الخوارزميات، والحلقات، والمنطق الشرطي. بالإضافة إلى ذلك، يتيح التطبيق للمستخدمين محاكاة وبناء مشاريع حقيقية لإنترنت الأشياء (IoT) مباشرة من هواتفهم الذكية، دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر.

تقدم كوديبلاي نهجاً فريداً يعتمد على الأجهزة المحمولة أولاً، مما يتيح للطلاب تعلم مفاهيم البرمجة ومحاكاة مشاريع إنترنت الأشياء (IoT) مباشرة على هواتفهم الذكية. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

التعليم التفاعلي القائم على الألعاب: دروس تفاعلية تحتوي على نقاط وتحديات لضمان مشاركة الطلاب.

إنترنت الأشياء IoT : أدوات لبناء ومحاكاة الأجهزة الذكية، مما يعزز التطبيق العملي لمهارات البرمجة.

كوديكيت (CodiKit): مجموعات أدوات اختيارية تحتوي على حساسات لإنشاء مشاريع عملية.

كوديتش (CodiTeach): منصة مخصصة تمكّن المعلمين من متابعة تقدم الطلاب، وتعيين المهام، وإدارة عملية التعلم بشكل فعال.

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