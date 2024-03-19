جدة، المملكة العربية السعودية: ألقت ورشة عمل مكافحة الاحتيال التأميني في قطاع المركبات الضوء على 3 مرتكزات تشكل أسس تجريم الاحتيال التأميني في المملكة هي المرتكز النظامي والمرتكز المادي و المرتكز المعنوي.

الورشة التي نظمتها شركة نجم لخدمات التأمين في مدينة جدة يوم الخميس 7 مارس الجاري برعاية هيئة التأمين وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، أكدت على أن الاحتيال يعد من أهم التحديات التي تواجه صناعة التأمين في السعودية، وناقشت الورشة أثر الاحتيال على شركات التأمين، والعملاء ومقدمي الخدمة.

وتأتي هذه الورشة استكمالا لسلسلة ورش العمل التي تنظمها شركة نجم عن مكافحة الاحتيال في تأمين المركبات، بدأتها الشهر الماضي بورشة عمل في الدمام، وقد تليها ورش عمل لاحقة في العديد من مدن ومحافظات المملكة.

وتهدف هذه الورش إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة الاحتيال والجرائم المالية، وتعزيز دور الإعلام بالتوعية بأضرار الاحتيال والبحث في انعكاسات أثاره الاقتصادية والتنموية على المجتمع السعودي ككل، بالإضافة إلى توحيد جهود قطاع التأمين والإدارة العامة للمرور والجهات المعنية للخروج بالحلول وإقرار التوصيات العملية للسيطرة على هذه الظاهرة السلبية.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة نجم الأستاذ محمد بن يحى الشهري أنه بالرغـم مـن ارتفـاع مؤشـر الثقـة فـي قطـاع التأميـن فـي بلادنا ليصبـح ضـرورة مهمة في الشأن المجتمعي والعملي، إلا أن الاحتيال يعد أحد التحديات الرئيسـية التـي تواجـه صناعـة التأميـن ليس في المملكة فقط بل حـول العالـم، وتنعكـس آثاره سـلبا علـى جميع أطراف العملية التأمينية، مشيرا إلى أهمية تعزيز جهود مكافحة الاحتيال في حماية حقوق شركات التأمين وحملة الوثائق وتعزيز الممارسات النزيهة واتباع آليات تسعير موضوعية تناسب معدلات الخسارة الحقيقية التي تتوافق مع مستويات الخطر وتحسين جودة الخدمات و تحقيق العدالة والشفافية.

وأضاف الشهري: نثمن جهود هيئة التأمين ومسؤولي الإدارة العامة للمرور والمسؤولين في إدارة المرور بالمنطقة الغربية وشركات التأمين لمشاركتهم الفعالة في هذه الورشة، ودورهم المميز في تعزيز الممارسات النزيهة وإعطاء الحقوق للعملاء المستحقين، وفي الوقت نفسه نعمل في نجم على تفعيل الخدمات التي تساهم في كشف الاحتيال ومكافحته مثل خدمتي رصد وتحقق بالتعاون مع شركات التأمين المشتركة في الخدمة.

الجدير بالذكر أن شركة نجم لخدمات التأمين هي شركة سعودية مساهمة مقفلة غير مدرجة، تأسست عام 1428هـ (2007م) بهدف تعزيز قطاع التأمين على المركبات في المملكة. وتقدّم نجم منظومة متكاملة ‏من الحلول والخدمات التأمينية ‏‎للمواطنين والمقيمين والزائرين في 44‏‎ ‎مدينة حول المملكة، بطاقم عمل سعودي من ذوي الخبرة والكفاءة.

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