إنجاز آخر للشركتين ضمن شراكتهما الطويلة بإطلاق حلول دفع تجارية مبتكرة للعملاء من الشركات في دولة الإمارات

الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "نتورك إنترناشيونال"، الشركة الرائدة في تمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق حلول دفع تجارية جديدة للشركات ووسطاء السفر في الإمارات.

وستعمل الحلول الجديدة، التي تم إطلاقها بالتعاون مع "ماستركارد"، على تمكين "نتورك إنترناشيونال" من الاستفادة من إدارة "ماستركارد" المبتكرة للنفقات ومنصات البطاقات الافتراضية، بما يسهم في تمكين العملاء التجاريين في الإمارات من دفع نفقات أعمالهم من خلال بطاقات الدفع المسبق التجارية المبتكرة، وبالتالي رقمنة نفقات الأعمال، وتبسيط عمليات الذمم الدائنة والمدينة للشركة، وتحسين التدفق النقدي.

ويتوقع أن توفر هذه الحلول رؤية وكفاءة أفضل للعملاء من خلال تبسيط المعاملات عبر مجموعة متنوعة من فئات الإنفاق التي تتراوح من النفقات اليومية ومدفوعات الموردين إلى إدارة نفقات السفر وغيرها من المعاملات التجارية بين الشركات. وتتضمن المنصة المتكاملة بوابة رائدة للخدمة الذاتية للمستخدمين من الشركات والتي من شأنها تعزيز الربط بين حلول "ماستركارد" و"نتورك إنترناشيونال" من خلال حلول محاسبية للشركات.

ويتيح هذا التعاون لـ "نتورك إنترناشيونال" الاستفادة من سوق المدفوعات الذي يشهد نمواً سريعاً في دولة الإمارات، حيث من المتوقع أن ينمو الإنفاق باستخدام البطاقات التجارية بنسبة 17% حتى عام 2027، وفقاً لـ "ماستركارد". كما أن مشهد المدفوعات التجارية الرقمية في دولة الإمارات يشهد تحولاً كبيراً، حيث يبحث العملاء من الشركات عن طرق لتحسين عمليات المدفوعات ورأس المال العامل، بما يسهم في تسريع طموحات الاقتصاد غير النقدي في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال ناندان مير، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نتورك إنترناشيونال": "يسعدنا أن نحقق إنجازاً آخر في مسيرة ’نتورك‘ الممتدة على مدار 30 عاماً في إنشاء بنية تحتية وخدمات عالمية المستوى في مجال المدفوعات الرقمية للعملاء في الإمارات والمنطقة بالكامل. وتهدف ’نتورك‘ بإطلاق حلول الدفع الجديدة باعتبارها جهة إصدار البطاقة لأول مرة، إلى إتاحة المزيد من فرص النمو أمام الشركات والمؤسسات في الإمارات. ومن خلال تحقيق تقدم تدريجي في مجال رقمنة المدفوعات التجارية، تواصل ’نتورك‘ المساهمة في تحقيق تطلعات دولة الإمارات نحو اقتصاد غير نقدي".

من جانبه، قال جهاد خليل، الرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى "ماستركارد": "نحن ملتزمون في ’ماستركارد‘ بتبسيط وإزالة التعقيد عن عمليات الدفع التجارية، ويسعدنا تعزيز تعاوننا الطويل والممتد مع ’نتورك إنترناشيونال‘، بما يبني على التزامنا المشترك بدفع الرقمنة والابتكار في مشهد المدفوعات بين الشركات في المنطقة.

نقوم بدمج خبرة ماستركارد في الدفع الرقمي وإدارة المصاريف وتقنيات البطاقات مع هذه الحلول الجديدة. من خلال دمج خبراتنا وتوسيع نطاقنا، سيتمكن المزيد من الشركات في الدولة من الدفع والاستلام بسرعة وبأمان، مما يعزز السيولة ويساهم في إزالة التعقيدات من نظام المدفوعات التجارية"

وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم "نتورك" مجموعة من حلول المدفوعات التجارية التي تستهدف التجار والشركات العامة في دولة الإمارات من خلال مجموعة متنوعة من التطبيقات وحالات الاستخدام. وستوفر "البطاقة التنفيذية للشركات" التي تستهدف الشركات من جميع الأحجام، مجموعة من المزايا والضوابط القوية لإدارة النفقات. وستوفر "البطاقة الافتراضية لمدفوعات الأعمال الرقمية" للمدفوعات المحلية والعابرة للحدود أول معاملات أجنبية محايدة مناخياً وخالية من الانبعاثات على الإطلاق في دولة الإمارات. وفي الوقت نفسه، سيساعد برنامج ماستركارد للبيع بالجملة "مدفوعات السفر الرقمية" عملاء قطاع السفر على تأمين وتبسيط وأتمتة معاملات مدفوعات السفر بين الشركات. تم تصميم هذا الحل بهدف خفض تكاليف مدفوعات شركات السفر من خلال نموذج تسعير مبتكر و تحقيق الكفاءة من خلال تقنية البطاقة الافتراضية من "ماستركارد".

ويأتي هذا الإعلان المهم في أعقاب موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مؤخراً على منح "نتورك إنترناشيونال" ترخيص لتقديم خدمات "تسهيلات القيم المخزنة" (SVF). وإضافة إلى ذلك، باعتبارها صاحبة ترخيص (SVF)، ستقوم "نتورك" بتمكين شركائها وعملائها من دعم إصدار بطاقات الدفع المسبق وتوفير المحفظة، وغيرها من الإمكانات الأخرى.

نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تعد نتورك إنترناشيونال أكبر وأبرز شركة للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا. أما هدفها الرئيسي فيتمثل في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتمتلك الشركة حضوراً في أكثر من 50 دولة، حيث توفر خدمات للجهات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والشركات الحكومية. وتضم نتورك إنترناشيونال فريق عمل يزيد على 2000 خبير في مجال المدفوعات الرقمية متواجدين في هذه الأسواق، ولديها قاعدة عملاء تزيد على 200 مؤسسة مالية و120,000 تاجر.

نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

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