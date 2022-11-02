دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "نتورك إنترناشيونال"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتعاون مع ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، النسخة الثانية من "3-D Secure 2"، حل مصادقة الدفع المبتكر والمخصص لحماية معاملات التجارة الإلكترونية للشركات التجارية داخل وخارج دولة الإمارات، والمدعوم من تقنية "الواجهة الذكية" Smart Interface الحديثة والمتطورة من ماستركارد.

يشهد التسوق عبر الإنترنت تسارعاً متواصلاً وملحوظاً، الأمر الذي يستدعي من التجار التمتع بالإمكانيات والقدرات الكفيلة بتفادي عمليات الاحتيال والحد من أثرها، مع مواصلة تقديم تجارب تسوق لاتلامسية وسلسلة للمستهلكين. وتوفر نسخة الجيل التالي من تقنية "3DS 2" أداة مصادقة متطورة تقوم بتحليل نقاط البيانات الرئيسية المتعددة، بما في ذلك البيانات التعريفية للتاجر، لتقدم نطاقاً متطوراً من الحماية ضد عمليات الاحتيال.

ستوفر "نتورك إنترناشيونال" تقنية "3DS 2" على بوابة الدفع الإلكتروني "إن-جينيوس"Genius-N™ التابعة لها، مما يمكّن شركات التجارة الإلكترونية المتعاملة مع "نتورك إنترناشيونال" من خفض مستوى المخاطر وحماية عملائها من الاحتيال أثناء عمليات تسديد المدفوعات. وعلاوةً على ذلك، ستتيح هذه التقنية للمستهلكين تجربة لاتلامسية سلسة ودعماً معززاً للأجهزة الحديثة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز تجربة استكمال الدفع ويقلّل من حالات التخلّي عن شراء السلع عبر المتاجر الإلكترونية.

وفي هذا الصدد، قال أندرو كي، مدير عمليات الاستحواذ للمجموعة لدى "نتورك إنترناشيونال": "انطلاقاً من مكانتنا كمزود رائد لحلول الدفع في المنطقة، ندرك يقيناً ضرورة مواصلة تحسين والارتقاء بأنظمة الدفع من خلال تبنّي أفضل التقنيات وتطبيقها في الأسواق التي نقدم فيها خدماتنا. لطالما حرصنا في ‘نتورك إنترناشيونال’ على مواصلة التزامنا بعيد المدى بخلق تجربة شراء آمنة وسلسة لكل من التجار وعملائهم، ويندرج في إطار هذا الالتزام توفير تقنية "3DS 2" المتطورة لشبكة شركات التجارة الإلكترونية التابعة لنا، بما يتيح تجربة تسوق إلكتروني موثوقة بمستوى حماية معزز ضد عمليات الاحتيال".

من جانبها، قالت جينا بيترسن، مديرة ماستركارد في دولة الإمارات وسلطنة عُمان: "من الضروري بمكان مواصلة دفع عجلة الابتكار وإبرام الشراكات لإرساء منظومة رقمية متطورة ومحمية، في خضم عالمنا الذي يصبح أكثر اتصالاً وترابطاً بوتيرة متسارعة. ونحن سعداء بهذا التعاون لتعزيز شراكتنا الممتدة والراسخة مع ’نتورك إنترناشيونال‘ لإطلاق تقنية مصادقة الدفع "3DS 2" بما يوفر للتجار مستوى إضافياً من الحماية، ويزود المستهلكين بتجارب مدفوعات أكثر أماناً وسلاسة".

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نبذة عن "نتورك انترناشيونال":

تجمع "نتورك انترناشيونال" تحت مظلتها مجموعة من الشركات، وتعتبر المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتوفر المجموعة باقة شاملة ومتكاملة من حلول الدفع المدعومة بالتقنيات الحديثة للتجار والمؤسسات المالية من جميع الأنواع والأحجام، بما في ذلك خدمات الاكتساب والمعالجة، بالإضافة إلى تشكيلة شاملة ومتنامية من الخدمات ذات القيمة المضافة.

وتعد "نتورك انترناشيونال القابضة" الشركة القابضة لـ "نتورك انترناشيونال" ومجموعة شركاتها.

نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خ على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.