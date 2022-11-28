يهدف التعاون إلى صقل القدرات الرقمية والقيادية بين الشباب ومساعدتهم على اكتشاف وظائف في مجال التكنولوجيا المالية

ترعي نتورك إنترناشيونال مركز "FiEX" أول مركز لتديب الشباب في قطاع التكنولوجيا المالية

دبي: أطلقت، نتورك إنترناشيونال، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة، المؤسسة التعليمية الرائدة في مجال التعليم العالي والبحوث. مركز "FiEX"، والذي هو أول مركز تدريب للشباب في قطاع التكنولوجيا المالية "فينتك".

يهدف التعاون إلى صقل القدرات الرقمية والقيادية بين الشباب ومساعدتهم على اكتشاف وظائف في مجال التكنولوجيا المالية، كما يتماشى هذا التعاون مع استراتيجية "نتورك إنترناشيونال" في جذب المواهب من الجامعة وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

كما ترعى نتورك إنترناشيونال، كجزء من التعاون، مركز "FiEX"، أول مركز لتديب الشباب في قطاع التكنولوجيا المالية، والذي جمع طلاب المدارس الثانوية والجامعات المهتمين بمعرفة المزيد عن التكنولوجيا المالية من خبراء القطاع. كما ستقوم المؤسستين خلال العام المقبل بإطلاق برامج تدريبية، وتنظيم معارض التوظيف ومسابقات الطلاب.

وفي هذا السياق قال ناندان مير، المدير التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشيونال: "يشهد سوق التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط ازدهارًا. ونتوقع أن ينمو هذا الاتجاه خلال العقود القليلة القادمة. وبالتالي نحتاج إلى توفير المواهب والمهارات المحلية لمواكبة هذا النمو. ، لذلك يسعدنا للغاية التعاون مع مؤسسة تعليمية مرموقة مثل الجامعة الأميركية في الشارقة، ونعتقد أنه لكي نكون لاعبًا رائدًا في قطاع التكنولوجيا المالية، يجب علينا العمل عن كثب معهم لإلهام وبناء الجيل القادم من المواهب. يعد هذا التعاون خطوة رئيسية في رحلتنا ونتطلع إلى تدعيم قطاع التكنولوجيا المالية بمواهب متميزة في المستقبل".

وقالت، رانيا مرسي، المديرة التنفيذية بالإنابة لمكتب التطوير وشؤون الخريجين في الجامعة الأميركية في الشارقة: "يتماشى التعاون مع نتورك إنترناشيونال مع التزامنا بتزويد طلابنا بأفضل الفرص التعليمية والتدريبية. وبصفتنا جامعة رائدة في الإمارات العربية المتحدة، لدينا مجموعة هائلة من المواهب الشغوفة بالتعلم والنمو. ونحن نبحث دائمًا عن طرق يمكنهم من خلالها المشاركة في برامج التدريب العملي التي ستساعدهم على الاستعداد للمستقبل. إننا نتطلع من خلال تعاوننا مع فريق نتورك إنترتاشيونال إلى تزويد القوى العاملة المستقبلية في الإمارات بالمهارات الرقمية المطلوبة وتقديم مواهب ومهارات لقطاع التكنولوجيا المالية في المستقبل".

من جانبها قالت هند آل علي، رئيسة قسم الموارد البشرية لمجموعة نتورك إنترناشيونال: "إن تطوير المواهب أولوية رئيسية بالنسبة لنا في نتورك إنترناشيونال. نحن نؤمن بأن الشباب هم من بناة المستقبل، وخاصة في مجال التكنولوجيا المالية. لذلك، نحن نبحث دائما عن عقول شابة لامعة مستعدة للتعلم والنمو. ولدينا العديد من فرص التدريب التي نقدمها للمواهب الشابة. ومن خلال هذا التعاون، نحن على استعداد للترحيب بكادر جديد من الخريجين في مؤسستنا".

يشير التعاون بين "نتورك إنترناشيونال" و "الجامعة الأمريكية في الشارقة" إلى التزام كلا الجهتين ببناء اقتصاد قائم على المعرفة وإتاحة فرصة للطلاب الذين يدرسون في "الجامعة الأمريكية في الشارقة" للدخول في قطاع التكنولوجيا المالية والتخصصات ذات الصلة.

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نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تضم نتورك إنترناشونال تحت مظلتها مجموعة من الشركات، وتعتبر المزود الرائد للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث توفر المجموعة باقة شاملة ومتكاملة من حلول الدفع المدعومة بالتقنيات الحديثة للتجار والمؤسسات المالية من جميع الأنواع والأحجام، بما في ذلك خدمات الاكتساب والمعالجة، بالإضافة إلى تشكيلة شاملة ومتنامية من الخدمات ذات القيمة المضافة.

وتعد "نتورك إنترناشيونال القابضة" الشركة القابضة لـ "نتورك إنترناشيونال" ومجموعة شركاتها بما في ذلك مجموعة "دي أو بي"

نبذة عن الجامعة الأمريكية في الشارقة:

أنشأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجامعة الأميركية في الشارقة عام 1997. وتوخى الشيخ سلطان في رؤيته للجامعة أن تكون مؤسسة تعليم عال متميزة على خلفية التاريخ الإسلامي وفي سياق تطلعات واحتياجات المجتمع المعاصر في الإمارات ومنطقة الخليج.

وتم تأسيس الجامعة على أسس متينة من مبادئ الجدارة والسمعة الأكاديمية العالمية. وأصبحت تمثل أفضل ما في مجال التدريس والبحث. وهي معتمدة دوليًا ومعترف بها من قبل أصحاب العمل في جميع أنحاء العالم لقيامها بتأهيل الخريجين المزودين بالمعرفة والمهارات اللازمة للقرن الواحد والعشرين.

ولا يتم تثمين طلبتنا من خلال النجاح الأكاديمي فقط، ولكن أيضاً من خلال المشاركة في أنشطة الحرم الجامعي الديناميكية وفي تجسيد مثلنا العليا من الانفتاح والتسامح والاحترام. وهذا المزيج من التفوق الأكاديمي وروح المجتمع يضمن أن تبقى الجامعة مقراً لأعضاء هيئة تدريس وطلاب على مستوى عالمي، يسعون ليصبحوا مبتكرين ومفكرين ومساهمين وقادة المستقبل.

نبذة عن اليوبيل الفضي للجامعة الأمريكية في الشارقة:

احتفالًا بمرور 25 عامًا من التميز ، تم تصنيف الجامعة الأمريكية في الشارقة ضمن أفضل 10 جامعات في العالم العربي، وقد اشتهرت بتميزها الأكاديمي، وبيئتها متعددة الثقافات، ومرافقها المتميزة.

منذ عام 1997 ، تعمل الجامعة الأمريكية في الشارقة على رعاية الطلاب وتجهيزهم ليصبحوا مهندسين معماريين، ومصممين، وعلماء، وصحفيين، ومهندسين، ومبتكرين، وباحثين، ورجال أعمال ناجحين - وحتى قادة في برنامج الفضاء الإماراتي.

تقدم الجامعة الأمريكية في الشارقة 28 تخصصًا جامعيًا و 45 تخصصًا فرعيًا و 15 درجة ماجستير وأربعة برامج دكتوراه في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم والعلوم الإنسانية والعلوم والهندسة والأعمال. تم تشكيلها على نموذج الفنون الليبرالية الأمريكية، ويتم إجراء جميع الفصول باللغة الإنجليزية.

يطبق الطلاب تعلمهم من خلال فترات التدريب، والبحوث، والمؤتمرات، والمسابقات، والتعاون المهني.