بإمكان التجار الآن الوصول إلى وثائق التأمين بأسعار معقولة من خلال بوابة " Network Expense Hub "

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "نتورك إنترناشيونال"، الشركة الرائدة في تمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إبرام شراكة إحالة استراتيجية مع Policybazaar.ae، مجمع الخدمات المالية الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم وثائق تأمين بأسعار معقولة لشبكة التجار الواسعة التابعة لـ "نتورك إنترناشيونال".

وبهذه الشراكة، يمكن لعملاء "نتورك إنترناشيونال" من التجار شراء وثائق التأمين من خلال بوابة Network Expense Hub، لوحة تتبع المدفوعات والنفقات الفورية التابعة لـ "نتورك إنترناشيونال". وبالتالي، سيحصل التجار الذين يقومون بالتسجيل في Network Expense Hub على قيمة تتجاوز المدفوعات من خلال حلول البيانات وخدمات القيمة المضافة.

وتعد بوابة Network Expense Hub المتاحة مجاناً لشركاء "نتورك إنترناشيونال" من التجار، بمثابة لوحة تحكم سهلة الاستخدام تتيح إدارة النفقات ورؤية المعاملات من خلال التقارير الفورية وخيارات الدفع المرنة والمدفوعات السهلة لمستفيدين متعددين.

وبهذه المناسبة، قال رونين سبيفاك، رئيس خدمات القيمة المضافة - الاستحواذ في مجموعة "نتورك إنترناشيونال": "لطالما كانت ’نتورك‘ دائماً في طليعة تقديم حلول البيانات المتنوعة والمبتكرة والخدمات ذات القيمة المضافة لتجارنا. وتعد بوابة Network Expense Hub أداة متميزة لجعل نفقات الأعمال أكثر سهولة وشفافية وأماناً. لقد أضفنا إحدى الخدمات الأخرى المهمة للتجار، لحماية أعمالهم من المخاطر من خلال الشراكة مع Policybazaar.ae. ونظراً للآثار التي خلّفتها الحالة الجوية الاستثنائية الأخيرة على العديد من الشركات في دولة الإمارات، فإن’نتورك‘ على قناعة من أن التأمين يضيف قيمة إلى نطاق الخدمات التي تقدمها Network Expense Hub".

من جانبه، قال نيراج جوبتا، الرئيس التنفيذي لـ "بوليسي بازار" في الإمارات: "في Policybazaar.ae، وباعتبارنا أحد أبرز مقدمي الخدمات المالية في دولة الإمارات، نحن ملتزمون بحفز الابتكار وتقديم قيمة فائقة لعملائنا. وتمثل شراكتنا مع ’نتورك إنترناشيونال‘ علامة فارقة في مهمتنا لتعزيز منظومة التأمين على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسنعرض من خلال هذا التعاون، حل التأمين المتميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح المعاملات الرقمية الشاملة عبر الإنترنت. وتهدف هذه الشراكة إلى ضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على المتطلبات الأساسية الصحيحة للازدهار في سوق تنافسية، وتزويدهم بحلول تأمين سلسة وفعالة وآمنة. وبتعاوننا المشترك، يمكننا تعزيز بيئة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الازدهار، والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتبسيط العمليات ودفع عجلة النمو. ونحن سعداء بالفرص التي تتيحها هذه الشراكة، وسنظل ملتزمين بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات التي تحتاجها لتحقيق النجاح المستدام".

وتمتلك "نتورك إنترناشيونال" شبكة واسعة من التجار تضم حوالي 60,000 تاجر في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 120,000 تاجر في جميع أنحاء المنطقة، يعملون في العديد من القطاعات بما في ذلك التجزئة الراقية، والضيافة، والإلكترونيات، والمجوهرات، ومتاجر الهايبر ماركت، وغيرها، التي ستستفيد من هذا الحل الجديد للدفع الفوري.

نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تعد نتورك إنترناشيونال أكبر وأبرز شركة للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا. أما هدفها الرئيسي فيتمثل في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتمتلك الشركة حضوراً في أكثر من 50 دولة، حيث توفر خدمات للجهات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والشركات الحكومية. وتضم نتورك إنترناشيونال فريق عمل يزيد على 2000 خبير في مجال المدفوعات الرقمية متواجدين في هذه الأسواق، ولديها قاعدة عملاء تزيد على 200 مؤسسة مالية و120,000 تاجر.

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