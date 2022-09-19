أبوظبي: أعلنت "نتورك إنترناشيونال"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن اختيارها شريكاً للمدفوعات والتقنيات من قبل "بنك النيلين" الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستقوم "نتورك إنترناشيونال" من خلال هذه الشراكة بتسخير خبرتها الواسعة في مجال تمكين حلول البطاقات للبنوك الرائدة في المنطقة، لدعم بطاقات الائتمان والخصم وخدمات الإصدار الفوري وخدمات الصراف الآلي التي يقدمها "بنك النيلين"، وتمكين عملائه من إجراء المشتريات باستخدام المحافظ الرقمية، إضافة إلى تمكين معاملات التجارة الرقمية.

ويهدف "بنك النيلين" إلى تقديم أرقى التجارب المصرفية الرقمية بالكامل لعملائه من الأفراد والشركات الصغيرة، وذلك عبر المنتجات المبتكرة والخدمات الشاملة المصممة خصيصاً، وتطبيق نموذج تشغيلي مبسط يدعم المعاملات المصرفية والمدخرات والاستثمارات. ويتطلع البنك، الحائز على ترخيص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لأن يصبح رائداً في تحفيز النشاط المصرفي المحلي في دولة الإمارات، بما يضمن الوصول الرقمي وقابلية التوسع والمرونة والأداء العالي والامتثال في أي وقت ومكان.

وبتعاونه مع "نتورك إنترناشيونال" التي تعد أكبر مزود لحلول الدفع في المنطقة، يحظى "بنك النيلين" بإمكانية الوصول إلى ما توفره الشركة من بنية تحتية رقمية متقدمة، وبروتوكولات أمان راسخة وخدمات عالية القيمة، بما يجنبه تخصيص استثمارات كبيرة في البنية التحتية لإدارة البطاقات.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال نافنيت ديف، العضو المنتدب والرئيس المشارك لمعالجة المدفوعات في الشرق الأوسط لدى "نتورك إنترناشيونال": "يسعدنا أن ندعم ’بنك النيلين‘ في تقديم حلول دفع رقمية مريحة ومبتكرة للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. ويأتي هذا التعاون استناداً إلى خبرتنا الممتدة على مدار أكثر من 20 عاماً قمنا خلالها بتوفير بنية تحتية قوية للمدفوعات الرقمية لعدد من أبرز البنوك الرائدة في المنطقة. ولا نزال ملتزمين بتوفير أفضل التقنيات لتمكين الشمول المالي وأفضل تجارب الدفع للعملاء في الإمارات".

من جانبه، قال فتحي القاسم، مدير فرع "بنك النيلين" أبوظبي بالإنابة: "يسعدنا ويشرفنا أن نتعاون مع شركة المدفوعات الرائدة المبتكرة في المنطقة ’نتورك إنترناشيونال‘، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى توسيع حصتنا السوقية في الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي، علاوة على منح عملائنا قيمة مضافة عبر تزويدهم بخدمات مصرفية مميزة وتجارب مدفوعات أكثر سلاسة وابتكاراً".

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نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تجمع "نتورك إنترناشيونال" تحت مظلتها مجموعة من الشركات، وتعتبر المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتوفر المجموعة باقة شاملة ومتكاملة من حلول الدفع المدعومة بالتقنيات الحديثة للتجار والمؤسسات المالية من جميع الأنواع والأحجام، بما في ذلك خدمات الاكتساب والمعالجة، بالإضافة إلى تشكيلة شاملة ومتنامية من الخدمات ذات القيمة المضافة.

وتعد "نتورك إنترناشيونال القابضة" الشركة القابضة لـ "نتورك إنترناشيونال" ومجموعة شركاتها.

نبذة حول "بنك النّيلين":

منذ عام 1977، يلتزم "بنك النيلين" بالشفافية ويوجّه تركيزه نحو بناء تجارب استثنائية وفريدة تولي العميل الأولوية القصوى، بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية. ويعتمد البنك فلسفة تقوم على خلق علاقات راسخة مبنية على الثقة مع عملائه الكرام.

وباعتباره أول المصارف السودانية التي تفتح أبوابها في دولة الإمارات العربية المتحدة، متمتعاً بخبرة معمّقة تمتد على مدار 40 عاماً في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في الدولة، يفخر "بنك النيلين" بدوره البارز في توطيد العلاقات التي تجمع بين السودان والإمارات العربية المتحدة.