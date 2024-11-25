الرياض، المملكة العربية السعودية: تُعلن شركة نايس ون بيوتي للتسويق الالكتروني ("الشركة" أو "نايس ون")، المنصة الرائدة للتجارة الإلكترونية في مجال الجمال والعناية في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن نيتها المضي قدمًا في طرح أولي عام ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول).

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 25 سبتمبر 2024م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 34,650,000 سهماً عادياً ("أسهم الطرح") من خلال بيع 29,150,000 سهماً عادياً من الأسهم الحالية ("أسهم البيع") من قبل المساهمين الحاليين في الشركة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) وإصدار 5,500,000 سهماً عادياً ("الأسهم الجديدة") من خلال زيادة رأس المال. وتمثل أسهم البيع ما نسبته 25.24% والأسهم الجديدة ما نسبته 4.76% من رأس مال الشركة عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ما نسبته %30 من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة).

وسيتم توزيع متحصلات الطرح (بعد خصم المصاريف المتعلقة بالطرح) على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع، وسيتم توزيع المتحصلات المتبقية على الشركة التي تنوي استخدامها لأغراض تمويل رأس المال العامل وتطوير وتسويق العلامات التجارية الخاصة بالشركة وقنوات البيع، وتطوير القدرات اللوجستية والتقنية، والأغراض العامة للشركة.

نظرة عامة عن الطرح

تتمثل عملية الطرح العام الاولي للشركة في طرح 34,650,000 سهماً عادياً تمثل 30٪ من رأس المال الشركة (بعد الزيادة) من خلال بيع مزيج من الأسهم الحالية والجديدة.

سيتم طرح الأسهم للمكتتبين الأفراد والفئات المشاركة (كما هو موضح أدناه) .

سيتم تخصيص 34,650,000 سهماً عادياً كحد أقصى، والتي تمثل ما نسبته 100٪ من أسهم الطرح، للفئات المشاركة بشكل مبدئي علماً بأن التخصيص النهائي يكون بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد .

في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، فسوف يخصص لهم بحد أقصى 3,465,000 سهماً عادياً والتي تمثل ما نسبته 10% من أسهم الطرح.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.

سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.

لمحة عن الشركة

تأسست نايس ون في عام 2017 وقد شهدت نمواً كبيراً منذ ذلك الحين. حيث تعد الشركة اليوم من أكبر المتاجر الإلكترونية المتخصصة في بيع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية عبر الإنترنت في المملكة. تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة للعناية بالبشرة والشعر والجسم، إضافة إلى العطور وغيرها من المستلزمات الشخصية، لتلبي احتياجات ملايين العملاء في المملكة. كما تفتخر نايس ون بتوفير أكثر من 28 ألف منتج ضمن تشكيلتها المتنوعة.

تشمل منتجات الشركة مستحضرات المكياج، ومنتجات العناية بالجسم، والعدسات اللاصقة، والعطور، ومنتجات العناية بالبشرة وبالشعر، بالإضافة إلى المكملات الغذائية. تضم هذه العروض أكثر من 1200 علامة تجارية عالمية ومحلية رائدة ، إلى جانب العلامات التجارية الحصرية الخاصة بنايس ون.

تضم مجموعة مستحضرات المكياج علامات دولية مثل مايبيلين، ونيكس، وعلامات تجارية حصرية مثل كالا ميكب، وتوب فايس. بينما تشمل مجموعة طلاءات الأظافر واكسسواراتها علامات دولية مثل إيسانس، و ريفولوشن. وتقدّم الشركة ضمن فئة العدسات اللاصقة واحدة من أكبر مجموعات العدسات اللاصقة في المملكة، من علامات تتميز بجودتها العالية مثل لانس مي، وبيوتيس.

تقدم الشركة مجموعة مميزة من العطور، تشمل عطورًا من كبار المصممين والعطور المتخصصة، بالإضافة إلى سوائل الاستحمام ومستحضرات ترطيب الشعر والجسم. تضم هذه المجموعة علامات شهيرة مثل شانيل، ديور، فيرساتشي، وغوتشي، إلى جانب عطور حصرية مثل عروب.

تقدم الشركة مجموعة متنوعة من مستحضرات العناية بالبشرة والشعر من علامات تجارية عالمية مثل ذا أورديناري وكوسركس، بالإضافة إلى منتجات حصرية تحمل علامة بودي بلندز. كما تشمل فئة الأجهزة منتجات مثل أجهزة إزالة الشعر، وأجهزة تصفيف الشعر، وأجهزة تدليك الجسم، من علامات معروفة مثل بيبي ليس وبراون، إلى جانب العلامات الحصرية مثل اولا هير. وفيما يتعلق بالفيتامينات والمكملات الغذائية، التي أضافتها الشركة إلى مجموعتها عام 2024، تشمل العلامات التجارية المعروفة مثل سنتروم وفوركابيل

يعد تطبيق نايس ون قناة البيع الأساسية للشركة، حيث ساهم بنسبة 95% من إجمالي مبيعاتها خلال الربع الأول من عام 2024. منذ إطلاقه بالتزامن مع منصة التجارة الإلكترونية في عام 2017، حقق التطبيق نجاحًا ملحوظًا، حيث تم تحميله أكثر من 8 ملايين مرة، وحاز على تقييم 4.6 (من 5,0) لكل من متجر تطبيقات آبل ( Apple Store ) ومتجر تطبيقات جوجل بلاي ( Google Play Store ).

) ومتجر تطبيقات جوجل بلاي ( ). تعتمد الشركة على نموذج توزيع مركزي، حيث يتم شحن المنتجات مباشرة من مستودعها الرئيسي في الرياض عبر أسطولها الخاص، مع التعاون مع شركات لوجستية رائدة لضمان وصول الطلبات إلى العملاء في كافة أنحاء المملكة.

تستفيد منصة الشركة من بنية تحتية معلوماتية متقدمة ومخصصة، مستضافة بالكامل على منصة خدمات أمازون ويب السحابية، التي تتبع أفضل الممارسات في تصميم وتشغيل أنظمة موثوقة وآمنة وفعالة ومستدامة. وقد وفرت هذه البنية مرونة كبيرة لمنصات الشركة، مما مكنها من استيعاب أحجام متزايدة من النشاط الإلكتروني، محققة نسبة وقت تشغيل تجاوزت 99% خلال عام 2023.

نايس ون بالأرقام

تمتلك الشركة أكثر من 12 علامة تجارية حصرية، مع وحدات مباعة تتجاوز 18 مليون وحدة، وقاعدة عملاء تتجاوز 4 ملايين. كما تقدم نايس ون تشكيلة فريدة من المنتجات الحصرية تضم أكثر من 5,000 وحدة تصنيف منتج ( SKU )، مما يوفر للعملاء خيارات غير متاحة في أي مكان آخر.

)، مما يوفر للعملاء خيارات غير متاحة في أي مكان آخر. منذ عام 2020، تم تحميل تطبيق نايس ون أكثر من 8 ملايين مرة، مما يعكس مكانتها الرائدة في قطاع التجارة الإلكترونية لمنتجات التجميل والعناية الشخصية

خلال السنوات الثلاث الماضية، باعت الشركة أكثر من 40 مليون وحدة، مما يعكس تأثيرها المتزايد ومستوى الطلب من العملاء.

وفقا لتقديرات الشركة، يصنف موقع نايس ون من بين المواقع الأكثر زيارة في قطاع نمط الحياة والجمال ومستحضرات التجميل في المملكة العربية السعودية ، حيث جذب أكثر من 17 مليون زيارة في عام 2023 وحده.

حققت الشركة مستويات عالية من رضا العملاء، حيث بلغت نسبته أكثر من 90%، ما يؤكد التزام نايس ون بتقديم تجربة تسوق استثنائية.

حققت نايس ون إيرادات بقيمة 782.4 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2023، مما يعكس قوة نموذج أعمالها وريادتها في السوق. وفي الربع الأول من عام 2024 ، حققت الشركة إيرادات بقيمة 250.1 مليون ريال سعودي ، بنمو سنوي بلغ 61.2٪. ويستحوذ التطبيق الذكي على النصيب الأكبر من المبيعات، حيث يمثل 95٪ من إجمالي المبيعات في تلك الفترة.

بلغ صافي الربح لعام 2023 حوالي 32.6 مليون ريال سعودي، وشهد ارتفاعًا كبيرًا في الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 21.9 مليون ريال سعودي، مسجلًا زيادة سنوية نسبتها 146.6٪.

نمت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاهلاك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 44.6٪ خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2023، وارتفعت بنسبة 139.3٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، لتصل إلى 25.5 مليون ريال سعودي. مما يعكس استراتيجيات التسويق والتشغيل الفعالة لشركة نايس ون.

شهد هامش الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاهلاك تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 4.5٪ في عام 2021 إلى 10.2٪ في الربع الأول من عام 2024. يُظهر هذا التطور كفاءة الشركة في إدارة التكاليف وقابليتها للنمو مع استمرار توسعها.

عمر العليان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس: "يمثل الاكتتاب العام محطة بارزة في مسيرة نايس ون، وهو إنجاز نفخر به جميعًا. يعكس هذا الحدث الجهود الحثيثة والتفاني الكبير الذي بذله جميع المعنيين منذ تأسيسنا في عام 2017. خلال هذه السنوات، نجحنا في التحول من شركة ناشئة إلى أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في مجال الجمال والعناية الشخصية في المملكة العربية السعودية، مقدمين خدماتنا لملايين العملاء، ومساهمين في تشكيل مستقبل هذه الصناعة برؤية مبتكرة.

تمكنّا من الحفاظ على ريادتنا من خلال التكيف المستمر مع المتغيرات، وتقديم حلول رقمية متطورة وتجارب مخصصة تضع احتياجات عملائنا في مقدمة أولوياتنا. هذه القيم الأساسية كانت، ولا تزال، الأساس الذي نبني عليه نجاحنا ونموّنا.

ومع اقترابنا من الاكتتاب العام، نستعد لدخول مرحلة جديدة من التوسع، مستهدفين تعزيز استثماراتنا في التحول الرقمي، وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة، وتوسيع نطاق تأثيرنا. رؤيتنا الاستراتيجية تتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث نطمح إلى تحقيق نمو مستدام يعزز مكانتنا في السوق.

أنا واثق بأننا نتجه نحو مستقبل مشرق، مدفوعين برؤيتنا العميقة للسوق وخبرتنا المتراكمة. فريقنا مستعد لمواجهة التحديات واستغلال الفرص، ونسعى لتحقيق عوائد مستدامة ومجزية لمساهمينا، بما يعكس نجاحنا المشترك."

عبد الرحمن العليان، مدير التسويق والمؤسس المشارك: "يشرفني أن أكون جزءًا من الرحلة التي حولت نايس ون إلى علامة تجارية موثوقة في سوق الجمال والعناية الشخصية في المملكة العربية السعودية. منذ انطلاقنا في عام 2017، ركزنا على فهم احتياجات العملاء وتقديم تجارب استثنائية، مع الاستفادة من الابتكار الرقمي كعنصر أساسي لتحقيق نجاحنا.

يمثل الاكتتاب العام محطة استراتيجية في مسيرتنا، يفتح أمامنا فرصًا واسعة للتوسع وتعزيز التجارب المتميزة التي تستند إلى متطلبات عملائنا. بدعم من استراتيجيتنا التسويقية الرقمية المتقدمة، وشراكاتنا القوية، والتزامنا المستمر بالابتكار، نحن مستعدون لقيادة نايس ون نحو تحقيق إنجازات جديدة.

لا نهدف فقط إلى توسيع مجموعة منتجاتنا، بل نركز أيضًا على بناء علاقات أعمق مع عملائنا من خلال استراتيجيات مخصصة مدعومة بتحليل البيانات. أنا واثق أن قدرتنا على الدمج بين الإبداع والتكنولوجيا ستقودنا إلى تحقيق نمو مستدام وترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في هذا القطاع. أتطلع بتفاؤل إلى المستقبل، وإلى خلق المزيد من القيمة لعملائنا ومساهمينا على حد سواء."

أبرز المعالم الاستثمارية

المكانة المرموقة في السوق والعلامة التجارية ذات القيمة العالية

منذ تأسيسها في عام 2017، رسخت الشركة مكانتها كرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. مع تنفيذ 2.9 مليون طلب وبيع 18.0 مليون وحدة بحلول عام 2023، استطاعت الشركة بناء سمعة متميزة لعلامتها التجارية، مدعومة بقاعدة جماهيرية واسعة تضم أكثر من 2 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي.

قدرات تسويقية قوية تستفيد من الخبرة العميقة في التسويق الرقمي وصناعة المحتوى مع المؤثرين

يستفيد فريق التسويق الداخلي للشركة من الخبرة المحلية وتنفيذ حملات رقمية فعالة، مما يحقق عائدًا مرتفعًا على الاستثمار من خلال الشراكات الاستراتيجية مع المؤثرين واعتماد استراتيجيات موجهة بعناية. أسفرت هذه الجهود عن زيادة في اكتساب العملاء الجدد بنسبة 58% خلال الفترة من الربع الأول 2023 إلى الربع الأول 2024، مع تحقيق انخفاض ملحوظ في تكاليف اكتساب العملاء بنسبة 36%.

منصة رقمية متكاملة توفر تجربة مستخدم استثنائية معتمدة على قاعدة بيانات ضخمة

يوفر تطبيق الشركة وموقعها الإلكتروني تجربة عملاء متكاملة وسلسة، مدعومة ببنية تحتية تكنولوجية متطورة وقاعدة بيانات تضم أكثر من 4 ملايين مستخدم مسجل. سجلت الشركة مستويات رضا عملاء استثنائية، تجاوزت 90%، مع نسبة إرجاع للمنتجات منخفضة جدًا بلغت حوالي 0.3% خلال عام 2023. تجاوز عدد تحميلات التطبيق 8 ملايين مرة، مما عزز ولاء العملاء للعلامة التجارية وساهم في تحقيق كفاءة تشغيلية متميزة.

توفير المنتجات واستراتيجية المبيعات الديناميكية

تقدم الشركة أكثر من 28,000 وحدة تخزين منتج (SKU)، تشمل العلامات التجارية الحصرية والعالمية، مع توريد 82% من المنتجات من موردين محليين. تعتمد الشركة على استراتيجية تسعير ومبيعات ديناميكية مدعومة بتحليلات متقدمة، ما يتيح التنبؤ بالطلب بدقة، وتعزيز الربحية، وتحسين استراتيجيات التسعير بشكل مستمر.

بنية تحتية ممتدة وموثوقة لسلاسل الإمداد

تتحكم الشركة بكامل سلسلة الإمداد، بدءاً من اختيار المنتجات وتوريدها وتخزينها ومن ثم نقلها إلى العملاء. وتسعى الشركة الى تقديم خدمة التوصيل في نفس اليوم في المدن الرئيسية في المملكة مثل منطقه الرياض والقصيم والشرقية. كما تهدف الشركة إلى تحسين الكفاءة وزيادة القدرة التشغيلية وتقليل الأخطاء البشرية في تسليم المنتجات، من خلال الاستثمار في أتمتة المستودعات وأسطول النقل المتخصص، بما يضمن هذا رضا العملاء.

علامات تجارية خاصة مواكبة لاحتياجات العملاء وعلاقات قوية مع العلامات الدولية الرائدة

قامت الشركة بتوسيع تشكيلة العلامات التجارية الخاصة بها بشكل استراتيجي، والتي ساهمت بنسبة 20% من إيرادات عام 2023م ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 103.4٪. . كما تتيح شراكاتها مع أكثر من 1,200 علامة تجارية عالمية تقديم منتجات حصرية للعملاء، مما يعزز ريادتها في السوق ويدعم مكانتها التنافسية من خلال تنفيذ حملات تسويقية مشتركة.

أداء مالي يتميز بنمو في الإيرادات والربحية وسيولة عالية

حققت الشركة معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بنسبة 32.0% خلال الفترة من 2021 إلى 2023، حيث سجلت إيرادات بقيمة 782.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023، مع تحقيق صافي ربح قدره 32.6 مليون ريال سعودي. جاء هذا الأداء مدعومًا بتطبيق استراتيجية فعالة للعلامات التجارية الخاصة والتركيز على المنتجات والفئات ذات الهامش الربحي المرتفع، مما أسهم في تعزيز الأرباح بشكل ملحوظ.

فريق إداري طموح ذو خبرة عالية وقاعدة مساهمين استراتيجيين في المجال

تتمتع الشركة بفريق إداري ذو خبرة واسعة ورؤية استراتيجية متميزة في مجالات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والتكنولوجيا الرقمية، والتخطيط المؤسسي. بدعم من مساهمين الاستراتيجيين، يستفيد الفريق من رؤى متعمقة تسهم في صياغة الاتجاه الاستراتيجي للشركة، وتعزز من قدرتها على اتخاذ قرارات مدروسة لتحقيق النجاح.

خلفية عامة عن الطرح

قامت الشركة بتعيين المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة الأهلي المالية كمستشاران الماليان ومديرا سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدا التغطية. كما عينت شركة الأهلي المالية كمدير للاكتتاب.

تمثل شركة الأهلي المالية، وشركة الأول للاستثمار ، وشركة الراجحي المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الرياض المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، وشركة البلاد للاستثمار، وشركة العربي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة يقين المالية، وشركة الخبير المالية، وشركة سهم كابيتال المالية كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ"الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.

حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضّح أدناه: تتمثل عملية الطرح العام الاولي للشركة في طرح 34,650,000 سهماً عادياً تمثل 30٪ من رأس المال الشركة (بعد الزيادة) من خلال بيع مزيج من الأسهم الحالية والجديدة. سيتم طرح الأسهم للمكتتبين الأفراد والفئات المشاركة (كما هو موضح أدناه) سيتم تخصيص 34,650,000 سهماً عادياً كحد أقصى، والتي تمثل ما نسبته 100٪ من أسهم الطرح، للفئات المشاركة بشكل مبدئي علماً بأن التخصيص النهائي يكون بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، فسوف يخصص لهم بحد أقصى 3,465,000 سهماً عادياً والتي تمثل ما نسبته 10% من أسهم الطرح. سيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر. سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.

يقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين هما: الشريحة (أ): الفئات المشاركة : تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة أربعة وثلاثين مليون وستمائة وخمسون ألف (34,650,000) سهم من أسهم الاكتتاب تمثل 100٪ من إجمالي أسهم الطرح، علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها سابقاً بشكل مبدئي للفئات المشاركة إلى واحد وثلاثين مليون ومائة وخمسة وثمانين ألف (31,185,000) سهم، لتمثل ما نسبته 90٪ من إجمالي أسهم الطرح علماً بأن التخصيص النهائي يكون بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقًا لما يراه المستشاران الماليان مناسباً بالتنسيق مع الشركة . الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب باسمها وبأسماء أولادها القصر لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساباً استثمارياً ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة أو يحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية (يشار إليهم مجتمعين ب «المكتتبين الأفراد » ومنفردين ب «المكتتب الفرد»)، ويُعد الاكتتاب لاغياً لمن اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيُطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعد أحد الاكتتابات لاغياً ويتم أخذ اكتتاب واحد فقط. وسوف يخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى ثلاث ملايين وأربعمائة وخمسة وستون ألف (3,465,000) سهم عادي والتي تمثل ما نسبته عشرة بالمائة (10%) من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.



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