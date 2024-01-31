الشركة الرائدة في إنتاج وتوريد حلول الأمان تجدد التزامها بالتميز في مجال السلامة بإطلاقها أولى مركباتها الكهربائية للإطفاء

أكدت نافكو، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج وتوريد حلول الأمان على مستوى العالم، التزامها بالريادة والتميز من خلال مجموعة من الابتكارات، آخرها إطلاق أولى مركباتها الكهربائية للإطفاء. وتم تصميم المركبة الجديدة بهدف تعزيز الكفاءة وتحسين العمليات أثناء حالات الطوارئ، وتسريع وتيرة مكافحة الحرائق بفضل مضخة المياه القادرة على ضخ 2000 لتر من المياه في الدقيقة والمرفقة بخزان مياه سعته 4000 لتر، إلى جانب خزان رغوة بسعة 500 لتر. كما تتضمن المركبة خصائص تعزز فعاليتها وسرعة أدائها، مثل جهاز مراقبة السقف بمعدل تدفق 1900 لتر في الدقيقة، وتدفق المياه السريع وخزان الرغوة كبير السعة.

ويلعب الابتكار أيضاً دوراً محورياً في دفع عجلة تطور حلول الإنقاذ والسلامة، ويحرص المصنعون والموردون على تبني استراتيجيات جديدة لمعالجة التحديات الحالية والمحتملة، وتطوير حلول أفضل لضمان تحقيق النتائج المُثلى. وتشكل أنظمة المراقبة الذكية، والبنية التحتية المرنة، والمركبات ذاتية القيادة للاستجابة للطوارئ نماذج لمساعي شركات القطاع لتعزيز الابتكار.

وتعد الفعالية والكفاءة ركائز أساسية لحلول الإنقاذ والسلامة، حيث يعكف المصنعون والموردون باستمرار على رفد إجراءات السلامة التقليدية بأحدث التقنيات لتحسينها. وتسهم أجهزة الاستشعار المتطورة ومنظومات تحليل البيانات الفورية والاتصالات المحسَّنة بتعزيز الفعالية والكفاءة الإجمالية لحلول الإنقاذ والسلامة، حيث تمكّن هذه الابتكارات فرقَ الاستجابة الأولى من التصرف بسرعة وبصورةٍ حاسمة في الحالات الحرجة بفضل المعلومات الدقيقة التي تتيحها لهم.

وتشكل المركبة الجديدة أنموذجاً للابتكار في مجال الاستجابة للطوارئ، إذ تشمل العديد من المزايا الهامة، كنظام الضوء التحذيري المدمج الذي يغطي زاوية 360 درجة، والمؤشرات الإلكترونية لمستوى المياه، ولوحة اللافتات الرقمية التي يمكن تخصيصها والتحكم بها لإيصال رسائل التحكم بحركة المرور، والكاميرا المزودة بميزة التقريب لأربع مرات لمراقبة المواقع، والتي تعمل أوتوماتيكياً بشكل متوائم مع الإشارات أو معاكس لها.

وتمثل مركبة الإطفاء الكهربائية من نافكو إضافةً نوعية في عالم مركبات الاستجابة للطوارئ، وذلك بفضل استخدامها للتكنولوجيا المتطورة والكفيلة بتحسين الفعالية والكفاءة من جهة، وتقليل وقت الاستجابة وتعزيز الاستدامة من جهة أخرى. وتفضي هذه الحلول إلى إرساء معايير جديدة للقطاع، وتشجيع الابتكار، وتحديد معالم مستقبل أنظمة الاستجابة للطوارئ وإبراز أهميتها باعتبارها تتبنى نهجاً متكاملاً بالاستعانة بالتقنيات المتقدمة.

في هذا الصدد، سلط علي الخطيب، المدير التنفيذي لمجموعة نافكو، الضوء على التوجه العالمي نحو مواجهة تغير المناخ والحد من انبعاثات الكربون، مشدداً على تنامي أهمية الابتكار واتباع ممارسات مستدامة ضمن قطاع السلامة ومكافحة الحرائق.

وقال الخطيب: "تشكل هذه المبادرة الريادية محطةً فارقة بالنسبة لنا باعتبارنا أول من يتبنى استراتيجية شاملة في المنطقة لتحقيق تقدم ملموس على صعيد تعزيز الاستدامة. ويتجاوز هذه النهج المبتكر الحدود التقليدية، حيث يتضمن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات إنترنت الأشياء الصناعية المتطورة في جميع منتجات وأنظمة مكافحة الحرائق وإنقاذ الأرواح وحماية السلامة، والمساهمة بالتالي في بناء مستقبل مستدام".

وأضاف: " تمكنا في العام الماضي من تحقيق إنجازٍ نوعي يتمثل في إنتاج أول مركبة إسعاف كهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستمراراً لذلك النجاح، تتواصل إنجازاتنا هذا العام مع إطلاق مركبة الإطفاء الكهربائية. وسينعكس هذا النهج المبتكر إيجابياً على مجموعة حلولنا المتنوعة، وسيلعب دوراً محورياً في بناء عالم أكثر سلامة واستدامة، لكوننا شملنا أنواعاً مختلفة من مركبات الإطفاء والنجاة."

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