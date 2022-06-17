على هامش منتدى المصري اليوم الاقتصادي الأول..

القاهر : على هامش منتدى المصري اليوم الاقتصادي الأول 2022 المقام تحت رعاية الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شارك المهندس محمد عمرو مدكور، نائب رئيس قطاع التكنولوجيا وكبير مسؤولي الأمن السيبراني بشركة هواوي مصر، في جلسة نقاشية بعنوان "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. التحول الرقمي باب الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة"، حيث طرح رؤية الشركة لبناء الاقتصاد الرقمي في مصر ودعم فرص النمو الاقتصادي من خلال تحويل قطاعات الدولة رقميًا بهدف تحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية رؤية مصر 2030.

في الجلسة النقاشية التي أدارها المهندس/ هاني محمد محمود، وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق، وحضرتها المهندسة/ غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي؛ قال المهندس/ مدكور: "تعمل هواوي في مصر منذ أكثر من 20 عامًا وتفخر بكونها شريكًا للنجاح بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إذ تدعم هواوي استراتيجية الدولة للتحول الرقمي من خلال محورين، هما تطوير البنية التحتية وتنمية المواهب من الشباب بهدف زيادة الوعي المجتمعي بالتكنولوجيا."

وأضاف المهندس/ مدكور: "تشمل شراكتنا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدة مبادرات تهدف إلى تمكين الشباب أهمها مبادرة "منظومة بنك القدرات"، حيث تمكننا من خلالها في الوصول إلى 35 ألف طالب من كل أنحاء مصر وإنشاء 75 أكاديمية في مختلف الجامعات المصرية واعتماد 8000 طالب بشهادات عالمية معتمدة. وبالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، أطلقنا برنامج سفراء هواوي لزيادة وعي المجتمع بالتكنولوجيا وتوجيه زملائهم داخل الحرم الجامعي وخارجه إلى المسار التدريبي الذي يؤهلهم لسوق العمل مما يساهم في تمكين الشباب المصري لتحقيق الاستدامة."

وأكد المهندس مدكور على الخطوات التي اتخذتها الدولة لضمان أمن البيانات والمعلومات، قائلًا: "قطعت الدولة شوطًا كبيرًا نحو الأمن السيبراني من خلال استراتيجية تضمن زيادة وعي المواطن بخصوصية البيانات. فيما تتكامل التكنولوجيا مع الأمن السيبراني وأمن المعلومات، حيث برزت أهمية استخدام أحدث التقنيات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في تدريب الأجهزة والشبكات على التعامل مع أي تهديدات أو هجمات سيبرانية، ونحن في هواوي نعمل على زيادة الاستثمار في هذا المجال لضمان تحقيق اقتصاد رقمي قوي وضمان التحول الرقمي الآمن."

وفي ختام حديثه، وجه المهندس/ محمد عمرو مدكور، كونه خبيرًا في الأمن السيبراني، عدة نصائح لضمان أمن البيانات وخصوصية الأفراد، حيث شرح نموذج (Zero Trust) وهو ما يعني عدم الوثوق افتراضيًا بأي شخص أو جهاز أو نظام داخل شبكة الإنترنت أو خارجها، علاوة على نهج زيادة التحقق من إجراءات الأمان على الأجهزة أو الشبكة لمزيد من الخصوصية وأمن البيانات.

وقد أقيم منتدى المصري اليوم الاقتصادي الأول 2022 تحت عنوان "الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية" بحضور كل من الدكتور/ محمد معيط، وزير المالية؛ والدكتورة/ نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ والدكتور/ هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ والدكتور/ هشام عرفات، وزير النقل الأسبق. إذ ناقش المنتدى تكامل الأدوار الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتعزيز التنافسية، علاوة على أفضل الممارسات العالمية للتخطيط للمشروعات وتنفيذها وتمويلها، وكذا الدور الاجتماعي للقطاع الخاص بوصفه شريكًا للدولة في دعم الاقتصاد وتعزيز الاستراتيجية التنموية التي تسعى الدولة جاهدة لتحقيقها في مختلف المجالات وعلى رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

#بياناتشركات

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نبذةٌ عن "هواوي":

"هواوي" شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

تؤمن "هواوي" بأن الابتكار يقوم على فهم متطلبات العملاء، وهذا ما يشجعها على ضخ استثمارات ضخمة في مجال الأبحاث الأساسية التي من شأنها تحقيق نتائج فعلية تسهم في دفع عجلة الابتكار، وتقود مسيرة تطوير العالم نحو الأفضل. تأسست "هواوي" عام 1987 كشركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها، وتدير أعمالها اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال 197,000 موظفاً تقريباً.

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