الرياض: شارك نائب الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الدكتور بيورن زويغا، في فعاليات معرض الصحة العربي 2025، الذي يُعقد في إمارة دبي خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير الجاري، كمتحدث في جلسة نقاشية بعنوان "الاستثمار في مستقبل الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية: تحقيق رؤية 2030"، مقدماً رؤى حول دور الابتكار في دفع حدود الممكن في الرعاية الصحية التخصصية التي يقدمها المستشفى، وتأثيرها على تعزيز السياحة العلاجية في المملكة.

وأوضح الدكتور زويغا خلال مشاركته أن تبني المستشفى للتقنيات المتقدمة مثل التشخيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والجراحات بمساعدة الروبوت، وخدمات الطب الافتراضي، يعزز جهود برنامج تحول القطاع الصحي، مما يرفع جودة الرعاية الصحية المقدمة ويسهل الوصول إليها، بالإضافة إلى استقطاب المرضى من مختلف الدول، وترسيخ مكانة المملكة كوجهة طبية عالمية، مشيراً إلى أن التخصصي استقبل خلال عام 2024 مرضى من 17 دولة .

واستعرض الدكتور زويغا جهود "التخصصي" في تعزيز استدامة الخدمات الصحية، وذلك عبر توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين سير العمل، واعتماد منشآت موفرة للطاقة، وإنتاج علاجات متقدمة مثل الخلايا التائية (CAR-T) محلياً، ما يعزز الاكتفاء الذاتي في قطاع الرعاية الصحية. كما تطرق زويغا في ختام الجلسة إلى الشراكات الدولية التي تربط المستشفى بمؤسسات عالمية مثل "مايو كلينك" و"هارفارد"، والتي ساهمت في تبادل المعرفة واعتماد أفضل الممارسات الصحية في المملكة.

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 20 عالميًا، للسنة الثانية على التوالي، ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب "براند فاينانس" (Finance Brand) لعام 2024، كما أدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek).

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