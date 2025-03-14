مشروع "ذا إيكرز" حاصل على التصنيف الذهبي للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة "LEEDGold®" لاعتماد المجمعات المسبق، ويرسي معياراً جديداً في التصميم المستدام والمسؤول بيئياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن إطلاق المرحلة الأخيرة من مشروعها الحصري لمجمع الفلل المستقلة "ذا إيكرز". وتتضمن هذه المرحلة المرتقبة مجموعة أنيقة من الفلل المكونة من 3 و4 و5 غرف نوم، إلى جانب "إيكرز إستيتس" المرموقة، التي تضم مجموعتي التصميم الرائعتين "آمبر" و"أيفوري" من خلال مانشنز مكونة من 5 و6 و7 غرف نوم. وتجسد كل وحدة سكنية أسلوباً معمارياً مميزاً مع الحفاظ على أعلى معايير الفخامة والاستدامة والمعيشة الراقية.

تتميز جميع الفلل في "ذا إيكرز" بمزيج سلس من مساحات العيش الداخلية والخارجية، ومطابخ في مواقع مركزية مع سهولة الوصول إلى مناطق تناول الطعام والصالة، وأجنحة غرف نوم رئيسية كبيرة مع تراسات خاصة وخزائن للملابس، وحمامات واسعة بإطلالات على المناظر الطبيعية المحيطة، وتصميمات فريدة للساحات تعزز الاستفادة من الضوء الطبيعي والخصوصية.

تتراوح مساحة قطع أراضي "إيكرز إستيتس" من 9000 إلى 17700 قدم مربعة في كل من مجموعتي التصميم "آمبر "و"أيفوري"، مع حدائق خاصة متصلة مباشرة بمسارات المشاة الآمنة المليئة بالخضرة والتي تؤدي إلى الحديقة والبحيرة. تتميز مجموعة "أمبر" بجماليات التصميم المعاصر من خلال خطوط متناسقة ومواد طبيعية، بينما تقدم مجموعة "أيفوري" تصميماً أكثر تقليدية من خلال جدران حجرية عمودية وخطوط أفقية بيضاء بسيطة.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في "دبي القابضة للعقارات": "يعكس إطلاق المرحلة الأخيرة من المشروع السكني ’ذا إيكرز‘ التزامنا بإنشاء مجمعات مستدامة تعزز الرفاهية والارتباط القوي بالطبيعة، وهي بلا شك القيم التي أصبحت تمثل أهمية متزايدة لأصحاب المنازل اليوم. ومع تطور تفضيلات المستهلكين التي باتت تعطي الأولوية للحياة التي تهتم بالوعي البيئي والتصميم الذي يركز على العافية والمساحات المتكاملة بعناية، تم تصميم ’ذا إيكرز‘ لتلبية هذه الاحتياجات المتغيرة. ويؤكد حصول المشروع على شهادة التصنيف الذهبي ’LEEDGold®‘ لاعتماد المجمعات المسبق، على التزامنا بالمسؤولية البيئية واعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن أسلوب حياة يركز على المستقبل لسكاننا".

تم تصميم مشروع "ذا إيكرز" بحيث تدخل الاستدامة في كافة جوانب تصميمه المعماري، ويلتزم بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 80% للفرد مقارنة بالمتوسط ​​الوطني، ويقلل استهلاك المياه بنسبة 33% مقارنة بالمتوسط المحلي في دولة الإمارات. وبفضل تجهيزات توفير المياه وأنظمة الري الفعالة والنباتات منخفضة استهلاك المياه، ضمن المشروع أيضاً تغطية 100% من احتياجات الري بمياه الصرف الصحي المعالجة.

ويستفيد السكان من وفرة المساحات الخضراء (أكثر بمرتين ونصف من المتوسط ​​العالمي)، حيث تقع كل فيلا على بُعد ثلاث دقائق من الحديقة سيراً على الأقدام. كما تم تصميم المجمع بعناية ليضم بنية تحتية اجتماعية قوية بما في ذلك حديقة "هالو لووب"، وحضانة، ومدرسة، وعيادة، ومساجد، ونوادي، ومنطقة تجارية، وحديقة لزراعة منتجات صالحة للأكل. وتشمل وسائل الراحة لأسلوب الحياة النشط شبكة مسارات، وصالة ألعاب رياضية خارجية، وملاعب للأطفال، وحمامات سباحة، ومناطق رياضية.

وقد حصل مشروع "ذا إيكرز" على شهادة التصنيف الذهبي "LEED Gold®" لاعتماد المجمعات المسبق من مؤسسة "اعتماد الأعمال الخضراء"، وهي الهيئة الإدارية المسؤولة عن التحقق من امتثال المباني لتصنيف الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة "LEED"، نظام تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخداماً في العالم، وغيرها من مخططات الاعتماد الخضراء. ويمثل هذا الإنجاز المرموق، الذي يعتبر الأول من نوعه لشركة "مِراس"، علامة فارقة مهمة في مساعي الشركة لتحقيق التنمية المستدامة من جهة، ويؤكد أيضاً على التزامها بتشييد مجمّعات سكنية مسؤولة بيئياً من البداية، وفقاً للمعايير الدولية مع التركيز على الاستدامة في صميم عملياتها.

ويتمتع مشروع "ذا إيكرز" بموقع مميز في قلب منطقة دبي لاند وتحيط به أحياء سكنية راسخة. ويقع على بعد 10 دقائق فقط بالسيارة من القرية العالمية وخمس دقائق فقط من نادي دبي للبولو والفروسية ومجمع حمدان الرياضي. ومن خلال إمكانية الوصول المباشر إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وطريق الإمارات، يوفر المجمع اتصالاً سهلاً، ما يجعله قاعدة مثالية للسكان لاستكشاف المدينة.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة في الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" و"دبي للعقارات"، تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع والمرافق. ويتم بناء كل مشروع بهدف البيع، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين بأن يكونوا جزءاً من مستقبل دبي النابض بالحياة. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" وغيرها.

تشكل مشاريع شركة "نخيل"، محفظة متنوعة ورائعة من المجمّعات الرئيسية والتي تعتبر محورية في تحقيق رؤية دبي. وتغطي مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك "نخلة جبل علي" و"جزر دبي" و"نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لنحو 740 ألف شخص.

انبثقت فكرة شركة ميدان من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وتشمل محفظة مشاريعها "ميدان" كلاً من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، وكنال فرونت ريزيدنسز.

تتولى "دبي للعقارات “الإشراف على أهم المشاريع الرائدة وأشهر الوجهات في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك منطقة الخليج التجاري ومشاريع و"جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)" وهو أول مشروع سكني في العالم يضم 40 برجاً تم تطويرها في نفس المرحلة. وتشمل مجمّعاتها السكنية في منطقة دبي لاند "ذا فيلا" و"الواحة" و"سيرينا" و"فيلانوفا" و"مُدُن" و"رِمرام"، بينما تضم مشاريعها حول منطقة خور دبي "جداف ووتر فرونت" و"دبي وورف" و"منازل الخور".

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