الرياض، المملكة العربية السعودية، 13 نوفمبر 2025م: وقَّعت شركة "مِداد العقارية" اتفاقية شراكة استراتيجية مع كل من شركة "وسط جدة للتطوير"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة؛ "كيرزنر إنترناشيونال"، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الضيافة الفاخرة؛ وذلك لإطلاق علامتي "أتلانتس" و"ون أند أونلي" للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية. جرى توقيع الاتفاقية خلال منتدى "تورايز" "TOURISE" العالمي، بحضور معالي أحمد الخطيب، وزير السياحة، ومعالي محمد الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة كيرزنر إنترناشونال.

ويتيح هذا التعاون الاستراتيجي تقديم تجربتين فنّدقيتين فاخرتين لم تعهدهما السوق المحلية من قبل، وذلك ضمن مشروع "وسط جدة"، الوجهة البحرية النابضة بالحياة والواقعة في قلب المدينة على ساحل البحر الأحمر.

وينسجم إطلاق هذا المشروع مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتطوير القطاع السياحي وتوفير المزيد من فرص العمل.

واجهة بحرية بلمسات فاخرة ومعالم استثنائية

تتولى شركة "مِداد" العقارية، بوصفها المطور للمشروع، مسؤولية تطوير المشروعين اللذين يضفيان طابعاً عالمياً على "وجهة وسط جدة"، ليرتقيا بها إلى مصاف الوجهات الرائدة للسياحة والترفيه والثقافة.

وقد صُمم فندق "أتلانتس جدة" ليكون عالمًا متكاملاً من الترفيه، حيث يضم مجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة، إلى جانب أول فرع لـ"منتجع أكوافنتشر المائي" و"أكواريوم الغرف المفقودة" في المملكة، وما يزيد على 20 مكاناً لتناول الطعام والاستراحة، ومنطقة للتسوق الفاخر، ورصيف ترفيهي على الواجهة البحرية.

أما فندق ون أند أونلي جدة، فيضم مجموعة من الغرف والأجنحة والفلل، وأول مجتمع سكني خاص للعلامة التجارية في المملكة العربية السعودية، إلى جانب 7 مطاعم متخصصة، و"نادي وان للرياضة والعافية" (Club One Wellness Centre)، وشاطئ خاص، ومساحات مصممة خصيصاً للاجتماعات والفعاليات. ويتميز المنتجعان بتصميم معاصر مستوحى من عراقة كورنيش جدة، معززاً بمفاهيم الاستدامة عبر دمج عناصر طبيعية مستلهمة من البيئة المرجانية وممارسات صديقة للبيئة.

استدامة وتميز في الأداء

يتميز التصميم والتخطيط للمشروعين بالالتزام بأعلى معايير الاستدامة البيئية عبر جميع مراحل التطوير، من خلال استخدام أنظمة بناء متطورة تُرشّد استهلاك الطاقة والمياه، واعتماد حلول تصميم مستلهمة من الطبيعة البحرية الفريدة للبحر الأحمر، وتنفيذ برامج مجتمعية تحافظ على النظم البيئية المحلية وتعزز جودة الحياة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة، المهندس أحمد بن عبدالعزيز السليم: "تساهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانة 'وسط جدة' وجهة بحرية عالمية رائدة، كما تعكس نجاح التعاون بين المطورين السعوديين والعلامات التجارية الرائدة في مجال الضيافة. وهي تدعم مساعينا لتوفير وجهات مستدامة وعالمية المستوى للارتقاء بجودة الحياة وتحقيق رؤية السعودية 2030".

من جانبه، قال عبدالإله بن محمد العيبان، رئيس شركة "مِداد العقارية": "يُعتبر هذا التحالف نقلةً استراتيجيةً في مسيرة ’مِداد العقارية‘، حيث ننطلق من خلاله مع ’كيرزنر‘ و’وسط جدة‘ لتحقيق رؤيةٍ طموحةٍ تقوم على ركيزتي التميز والابتكار. وستسهم هذه المشاريع في إرساء معايير جديدة للفخامة والاستدامة وتجارب الضيافة في المملكة العربية السعودية".

وبدوره قال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لشركة كيرزنر إنترناشيونال: "تتمتع ’كيرزنر‘ بسجل حافل في مجال تحقيق القيمة ضمن الأسواق الطموحة؛ وقد واصلنا تقديم أداء استثنائي وشهرة عالمية لوجهاتنا، محولين إياها إلى تجارب ترفيهية وفاخرة ذات شهرة عالمية. وينسجم وجود ’أتلانتس‘ و’ون أند أونلي‘ في جدة مع التزامنا المشترك بتطوير المشهد السياحي في المملكة، كما نفخر بالتعاون مع شركة ’مداد العقارية‘ للاستثمار والتطوير في تحقيق هذه الرؤية المشتركة".

الأهمية الاستراتيجية

• ترسخ الشراكة استراتيجية شركة "مِداد" العقارية** للتوسع في قطاع التطوير العقاري والفندقي الفاخر.

• ترتقي بمكانة "وسط جدة" باعتبارها وجهة متكاملة تجمع بين مقومات السياحة والثقافة والترفيه والعمران.

• من المتوقع أن يُسهم المشروع في توفير الفرص للكوادر الوطنية، وجذب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى منطقة غرب المملكة.

