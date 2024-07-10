مسقط: تأكيدا على التزامها المستمر بتقديم حلول تستهدف متطلبات العملاء، تسعى مُزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العُماني بالشراكة مع شركة تكافل عُمان إلى منح عملائها وأحبائهم الأمان المالي من خلال مجموعة واسعة من منتجات التكافل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية و تشمل خطة تكافل للتأمين على الحياة للنخبة، وصحتي بلاس من برنامج حمايتي، وخطة تكافل لتأمين السيارات، التي تقدم للعملاء راحة البال وأعلى درجات الحماية، حيث تعكس هذه الحلول التزام مُزن بتوفير منتجات وخدمات توفر مزايا عديدة للعملاء.

وحول ذلك، قالت سليمة بنت عبيد المرزوقية، رئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية: "نلتزم في مُزن بتقديم حلول مالية تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع، وإيمانا منا بأهمية تمكين الأفراد وتعزيز رفاهية عملائنا الكرام، صممت منتجات التأمين التكافلي المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والتي تأتي بالشراكة مع شركة تكافل عُمان بعناية لضمان مستقبل مالي هانئ للأفراد ولمنح راحة البال عبر توفير الحماية من الظروف والأحداث غير المتوقعة. و إننا نشجع العملاء الحاليين والجدد على اغتنام الفرصة لحماية مستقبلهم المالي عبر منتجاتنا المختلفة."

ومن ضمن منتجات التكافل التي تقدمها مُزن هي "خطة تكافل للتأمين على الحياة للنخبة"، وهي خطة تأمين على الحياة متعددة المزايا مصممة لحماية المستقبل المالي للعائلة. وتشمل هذه الخطة تغطية على الحياة عالية القيمة قد تصل إلى 250,000 ريال عُماني في حال وفاة المؤمن عليه وتصرف لعائلته مباشرة، بالإضافه إلى تغطية سفر مجانية للعائلة لعدد رحلات غير محدودة خلال السنة، وتغطية تكافل لأي من الأجهزة المحمولة للمؤمن عليه، ما يضمن راحة البال و الإطمئنان أثناء الأحداث غير المتوقعة.

كما توفر مُزن خطة "صحتي بلاس من برنامج حمايتي" للعملاء الراغبين بمنح الأولوية لسلامة عائلاتهم. وتتميز هذه الخطه بإيجاد حلولاً تأمينية مخصصة للإناث وهي تغطية نقدية للحصول على الرعاية الطبية في حال تم تشخيص المؤمن عليها بأحد الأمراض السرطانية النسائية المحددة في وثيقة التأمين بالإضافة إلى تغطية الزوج على الحياة ومنافع أخرى. و يتوفر هذا المنتج لجميع عملاء مُزن للصيرفة الإسلامية المقيمين في سلطنة عُمان البالغين من العمر ما بين 18 إلى 64 عاماً وأزواجهم.

ولتلبية احتياجات أصحاب المركبات، توفر خطة تكافل لتأمين السيارات الشامل مزايا فريدة من نوعها مثل العلاج و تعويض العائلة في حال الحوادث لا قدر الله ، والتغطية ضد الكوارث الطبيعية، وخدمة المساعدة على الطرق الوعرة، وخدمة تبديل الإطارات، وخدمة سحب ونقل السيارة، والعديد من الخدمات الرائعة. كما تتوفر أيضا خطة تأمين السيارات للطرف الثالث التي تشمل تعويض وعلاج كلا من السائق و الركاب والعائلة.

ويشار إلى أن مُزن تعد أول نافذة مرخصة للصيرفة الإسلامية في عُمان، ومنذ تأسيسها تلتزم مُزن بحماية عملائها عبر مجموعة واسعة من منتجات التأمين التكافلي. ولمعرفة المزيد حول منتجات وخدمات مُزن يمكنكم الاتصال على 24770001، أو زيارة أقرب فرع لكم.

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