دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "كورسيرا"، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، مجموعة جديدة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي والمصممة لتعزيز المصداقية والتحقق من التجارب التعليمية للطلاب والمعلمين وأصحاب العمل. وتهدف هذه الميزات إلى تعزيز قيمة الدورات التدريبية والشهادات والتقييمات عبر الإنترنت من خلال الحد من المخاطر المرتبطة بسوء سلوك الطلاب.

وتتوفر هذه الميزات الجديدة ضمن منصة "كورسيرا للجامعات" (Coursera for Campus) وهي حالياً في المرحلة التجريبية مع عدد من العملاء، وتشمل الميزات الجديدة نظام "كورسيرا" للتقييم بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والمراقبة والمتصفح الآمن، والامتحانات الشفوية القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتم تصميم هذه الأدوات لدعم إنشاء التقييمات وتصنيف الدرجات، وتعزيز التعليم والتقييم وسط تزايد الممارسات الاحتيالية بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وتشير الدراسات إلى أن 1 من كل 6 طلاب جامعيين يغشون في الامتحانات عبر الإنترنت، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى وجود تدابير قوية للنزاهة الأكاديمية. وتهدف أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة التي توفرها "كورسيرا" إلى مواجهة هذا التحدي بشكل استباقي من خلال تعزيز النزاهة واكتشاف الممارسات الأكاديمية غير السليمة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية أكثر موثوقية ومصداقية عبر الإنترنت.

وفي هذا السياق، قال جيف ماجيونكالدا، الرئيس التنفيذي لشركة "كورسيرا": "أصبح التعليم عبر الإنترنت من الأدوات القوية التي تستفيد منها المؤسسات التعليمية في إعداد الطلاب بشكل أفضل للتعامل مع عالم سريع التغير. ومع ذلك، يجب على الجامعات ضمان تلبيتها للمعايير الصارمة المطلوبة للاعتماد الأكاديمي. ورغم أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يحمل مخاطر جديدة لسوء سلوك الطلاب، إلا أنه يتيح أيضاً فرصاً غير مسبوقة لتعزيز النزاهة الأكاديمية على نطاق واسع".

وتستفيد "كورسيرا" من تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات عملية وضع التقييمات وتصنيف الدرجات على نطاق واسع. وتسهم أداة "مُولد التقييم بالذكاء الاصطناعي" في توفير وقت المعلمين من خلال إنتاج تقييمات متنوعة في الرياضيات والنصوص والاختيارات المتعددة، ودمجها بسلاسة ضمن المهام والواجبات التي يتم تكليف الطلاب بها. وتقدم أداة "بنوك الأسئلة والمتغيرات" مجموعة متنوعة من الأسئلة والمتغيرات المتعددة، ما يجعل من الصعب التنبؤ بالامتحانات والأسهل وضعها وتأليفها. ومن خلال "التقييم بمساعدة الذكاء الاصطناعي"، يمكن للمؤسسات التعليمية تبسيط عملية التقييم من خلال اقتراح الدرجات والملاحظات بناءً على تحليل المهام والواجبات، على أن تبقى القرارات النهائية مع المصححين.

ولتعزيز النزاهة الأكاديمية، تتطلب أدوات مثل "غلق الأقسام المرتبطة بالدرجات" من الطلاب إكمال كل بند من بنود الدرس للوصول إلى الأقسام المرتبطة بالدرجات، ما يعزز التعليم الشامل ويمنع تخطي أي عنصر. كما تضمن "كورسيرا" تحقيق العدالة ومنع عملية المحاولة والخطأ عن طريق التحكم في عدد محاولات الامتحانات من خلال أداة "حدود الوقت والمحاولات". كما يتم الحفاظ على نزاهة الامتحانات بصورة أكبر من خلال أداة "المراقبة والمتصفح الآمن" التي تحظر الموارد غير المصرح بها وتكتشف المساعدة غير المصرح بها أثناء الامتحانات مرتفعة الأهمية. علاوة على ذلك، تحدد أداة "التحقق من الانتحال" على الفور المحتوى المماثل للمشاركات السابقة، ما يردع الانتحال ويثقف الطلاب حول أهمية التفكير المستقل والابتكار والإبداع.

ولتعزيز تجربة التعليم والتقييم، توفر أداة "مدرب كورسيرا" (Coursera Coach)، وهي مدرس شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، مساعدة تعليمية تفاعلية وملخصات محاضرات وتدريبات موجهة مع مساحة للتكرار ومراجعات مخصصة. وتختبر أداة "الامتحانات الشفوية القائمة على الذكاء الاصطناعي" الأصالة والتفكير النقدي في الأعمال المكتوبة المقدمة من الطلاب، ما يتيح للمعلمين إجراء امتحانات تحريرية على غرار الشفوية حيث يعرض الطلاب أعمالهم ويتلقى المصححون تحليلاً تفصيلياً. وتعمل "كورسيرا" أيضاً على تحسين ردود الفعل بين الأقران باستخدام بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقييم الأعمال النصية، ووضع الدرجات باستخدام معايير الواجبات.

نبذة عن "كورسيرا"

أُطلقت شركة "كورسيرا" في عام 2012 من قبل بروفيسور علم الحاسوب "أندرو نج" و"دافني كولر" بهدف توفير فرصة الحصول على تعليم ذو مستوى عالمي للعديد من الراغبين في تطوير مهاراتهم من أماكن مختلفة حول العالم. وتُعَد "كورسيرا" اليوم واحدة من أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، إذ تضم المنصة أكثر من 148 مليون متعلم مسجل (لغاية تاريخ 31 مارس 2024). وتتعاون "كورسيرا" مع أكثر من 325 جهة وجامعة رائدة لتوفير خيارات واسعة من المحتوى والشهادات، مثل المشاريع الموجهة والدورات والشهادات الاحترافية، بالإضافة إلى الشهادات الجامعية كدرجات البكالوريوس والماجستير. وتستخدم المؤسسات حول العالم منصة "كورسيرا" لصقل مهارات الموظفين والمواطنين والطلبة وتزويدهم بمهارات جديدة، في مجالات مثل علم البيانات والتكنولوجيا والأعمال. وحصلت "كورسيرا" على شهادة مؤسسة "بي" (B Corp) في فبراير من عام 2021.

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