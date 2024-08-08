دبي، الإمارات العربية المتحدة، تواصل ميريد، شركة التطوير العقاري الدولية الرائدة الحائزة على عدة جوائز مرموقة، توسعها السريع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وذلك بإضافة قطعة أرض رئيسية على الواجهة البحرية في جزيرة الريم، أبوظبي، إلى محفظتها العقارية. تعكس هذه الخطوة طموحات الشركة للتوسع والنمو الاستراتيجي والتزامها بتقديم أرقى المشاريع السكنية والتجارية في الدولة.

تبلغ مساحة قطعة الأرض الجديدة 11,890 متر مربع، وتقع في جزيرة الريم التابعة لسوق أبو ظبي العالمي والمشهورة بإطلالاتها الخلابة على الواجهة البحرية وقربها من المراكز المالية الرئيسية مثل سوق أبوظبي العالمي. تُعتبر جزيرة الريم وجهة نابضة بالحياة وموقعاً مثالياً لمشروع ميريد الرائد، حيث برزت الجزيرة كواحدة من أفضل المواقع للشقق المميزة، خاصة مع ارتفاع ثقة المستثمرين في النصف الأول من عام 2024، وفقاً لموقع بيوت.

يعد هذا المشروع الحصري أول مشروع لشركة ميريد على الواجهة البحرية وسيوفر مزيجاً من المساحات السكنية والتجارية المتميزة بتصميم مبتكر وهندسة معمارية حديثة تتماشى مع رؤية الشركة. لا يزال المشروع في مرحلة التصميم التخطيطي على أيدي نخبة من المهندسين المعماريين المرموقين عالمياً.

يوفر موقع المشروع والذي لا يزال في مرحلة البناء بنية تحتية قوية وسهولة الوصول إلى جميع المناطق الحيوية ووسائل الراحة عالمية المستوى، مما يجعله فرصة استثمارية جذابة للغاية. تعزز هذه العوامل من الحاجة إلى تطوير عقارات متميزة لتلبية الطلب المتزايد على العقارات الراقية في أبوظبي.

وبهذه المناسبة، علقت ديانا نيليبوفسكايا، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، قائلة: "حافظ سوق العقارات في أبوظبي على أدائه القوي في عام 2023 ويستمر هذا الأداء في عام 2024، مع تزايد الثقة بين أصحاب الثروات العالية المحليين والدوليين وزيادة معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل قياسي. هذا هو الوقت المثالي للبدء بتطوير مشروعنا الحصري على الواجهة البحرية في جزيرة الريم، خاصة مع ارتفاع أسعار الشقق السكنية الفاخرة في أبوظبي بنسبة 6% في النصف الأول من العام. بعد النجاح الاستثنائي الذي شهده برج آيكونيك، مشروعنا الرائد في دبي، نحن في غاية الحماس لتقديم معايير الجودة ذاتها إلى مشروعنا الجديدة في أبوظبي مع الالتزام ببث روح الابتكار والتنمية المستدامة في كافة أرجاء المشروع. تتواءم هذه الإضافة الجديدة لمحفظتنا العقارية مع رؤيتنا لإعادة صياغة مشهد العقارات وتقديم مشاريع خالدة تعزز من أفق أبوظبي وتثري أنماط حياة السكان ".

يضمن الموقع الاستراتيجي للمشروع الوصول المباشر إلى مناطق الجذب الرئيسية ومراكز النقل في أبوظبي، فهو يقع على بعد خمس دقائق فقط من منتزه ريم سنترال بارك وعلى بُعد 10 دقائق من طريق الشيخ زايد بن سلطان، الطريق الرئيسي في أبوظبي، وعلى بعد 15 دقيقة من جاليريا مول والمعالم الثقافية مثل متحف اللوفر ومرسى السعديات. كما يقع مطار أبوظبي الدولي على بعد 30 دقيقة فقط من المشروع، مما يوفر راحة وفخامة لا مثيل لها.

تتمتع شركة ميريد بسجل حافل في تنفيذ مشاريع تطوير عقاري مرموقة بسرعة وكفاءة. في غضون عام واحد فقط منذ دخولها سوق دبي، أطلقت ميريد برج آيكونيك، والذي من المقرر أن يكون أطول برج في مدينة دبي للإنترنت بارتفاع 286.4 متر، وبدأت في تشييده. شهد مشروع برج آيكونيك الفخم عقد شراكات استراتيجية مع نخبة من أبرز الأسماء في عالم التصميم والتطوير العقاري، بما في ذلك شركة التصميم المعماري العالمية بينينفارينا، شركة ميراج المعروفة برؤيتها المتميزة للتصميم التفصيلي، وهيرش بيدنر أسوشيتس للتصميم الداخلي المبتكر، وغيرها من الشركات. يجسّد المشروع، الذي يضم 310 شقة فاخرة ومرافق عالمية المستوى، مستقبل المعيشة الراقية في دبي.

للمزيد من المعلومات حول ميريد ومشاريعها الحالية والمستقبلية، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني https://mered.ae/، ومتابعة صفحة الشركة الخاصة على إنستغرام للاطلاع على آخر الأخبار.

عن ميريد

ميريد شركة تطوير عقاري عالمية رائدة تعمل على الارتقاء بأسلوب الحياة من خلال إعادة تعريف مفهوم العقارات. تحرص الشركة على التعاون مع المهندسين المعماريين والمقاولين ومقدمي الخدمات المتميزين عالمياً إيماناً منها بتوافق أفكارهم وقيمهم مع قيم الشركة. يعمل فريق الشركة الدولي من الخبراء ذوي الرؤية المستقبلية على تطوير منظومة عقارية متميزة في مواقع واعدة حول العالم. تتجاوز مشاريع ميريد كونها مجرد مبانٍ بل معالم خالدة تعيد تشكيل أفق كل مدينة وتعزز حياة السكان بجودة وخدمات لا مثيل لها.

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