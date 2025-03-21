أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، تواصل "ميرال"، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي ، تعاونها مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لدعم رواد الأعمال المحليين في النسخة الرابعة من "واترفرونت نايتس" في ياس باي واترفرونت. ويقام السوق حتى 1 أبريل، حيث يتم عرض 26 علامة تجارية محلية، من بينها 22 علامة تجارية مدعومة من الصندوق.

وفي إطار الشراكة القوية، قاما محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال، وموزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، بزيارة "واترفرونت نايتس" لدعم رواد الأعمال والتعرف على أعمالهم التجارية المحلية ومنتجاتهم.

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: "نحن فخورون بشراكتنا طويلة الأمد مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين من عرض منتجاتهم وخدماتهم الاستثنائية، حيث تهدف هذه الشراكة إلى توفير منصة للأعمال التجارية المحلية ورواد الأعمال الموهوبين الذين يساهمون في نمو مجتمعاتنا المحلية".

وأضاف: "ومع احتفالنا بعام المجتمع، تكتسب هذه المبادرة أهمية أكبر، حيث إنها لا تسهم فقط في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بل تعزز أيضًا النسيج الاجتماعي لمجتمعاتنا، مما يضمن مستقبلاً أكثر ازدهارًا وترابطًا للجميع."

كما قالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: "يُسعدنا التعاون مع ميرال للسنة الثالثة على التوالي في هذا الحدث المميز، والذي يعكس التزامنا بدعم وتمكين المشاريع الإماراتية من خلال المشاركة بمشاريعهم المبتكرة بمختلف نشاطاتها والتفاعل المباشر مع الجمهور. ونتطلع إلى أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق تأثير اقتصادي إيجابي يعزز من تنافسية المشاريع الوطنية ويعكس الابتكار والإبداع الذي يتميز به رواد الأعمال الإماراتيون".

وتُتيح النسخة الرابعة من "واترفرونت نايتس" الدخول لجميع الزائرين مجاناً، وتتميز بتجربة أكبر وأكثر حيوية. كما يقدم "واترفرونت نايتس" ورش عمل مجانية، وأنشطة ترفيهية عائلية، وعروض ترفيهية، بالإضافة إلى مجموعة من أكشاك الطعام التي تقدم المأكولات المحلية والعالمية المفضلة.

يُعد صندوق خليفة لتطوير المشاريع مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. وتتمثل مهامه في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يوفر الصندوق لرواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب الأعمال الوصول إلى الأسواق، الموارد، التوجيه، والتمويل.

ويضم "واترفرونت نايتس" بعض العلامات التجارية المحلية المدعومة من الصندوق مثلPlowing Head ، التي تقدم علاج تساقط الشعر بعد الولادة، و"Cat Eye Beauty" التي تعرض منتجات مكياج عالية الجودة. في حين تعرض "EQ Gallery"، التي تملكها الفنانة الإماراتية إيمان القبيطي، روائعها الفنية في أشكال متنوعة مثل الفن التجريدي، الرسم بالزيت، الوسائط المختلطة، الديكوباج، فن الصب، الراتنج، وأعمال المناظر الطبيعية. كما تساهم 90s Oud و WOUD, في تقديم العطور العربية الفاخرة من خلال عرض بخور وعطور عود فريدة ومميزة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارةwww.miral.ae. لمعرفة المزيد عن "واترفرونت نايتس" في ياس باي واترفرونت، يمكنكم زيارة https://www.yasbay.ae/ أو متابعة https://www.instagram.com/yasbayuae/.

حول ميرال:

ميرال هي الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، والتي تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزز التنوع الاقتصادي في الإمارة. نقوم بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب غامرة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم وتقدم لهم تجارب شاملة لا تُنسى، كما نعمل دائماً على دعم وتسريع وتيرة التنوع الاقتصادي في أبوظبي.

تتولى ميرال مسؤولية تطوير جزيرة ياس والإشراف على استراتيجية إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات، وتضم محفظة ميرال مجموعة من الوجهات عالمية المستوى، منها وجهات ترفيهية وترفيهية وثقافية ورياضية ومطاعم ومحلات تجزئة وتجارب ضيافة تخلق للمقيمين والزوار ذكريات لا تنسى. وتشمل هذه الوجهات "سي وورلد" جزيرة ياس، عالم فيراري جزيرة ياس، عالم "وارنر براذرز" جزيرة ياس، "وورلد جزيرة ياس"، مشروع "كلايم" أبوظبي، عالم "ياس ووتروورلد أبوظبي"، ياس مارينا، وواجهة ياس باي البحرية"، التي تضم أكبر صالة مغلقة متعددة الأغراض في الإمارات العربية المتحدة وهي "الاتحاد أرينا"، وغيرها. كما تمتلك ميرال أيضاً العديد من المشاريع التي يجري تطويرها في جزيرة ياس وفي جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك مشروع "تيم لاب فينيومينا أبوظبي"، ومتحف التاريخ الطبيعي في أبوظبي، وأرض مستوحاة من عالم هاري بوتر في "عالم وارنر براذرز" أبوظبي.

تتألف ميرال من ثلاث شركات فرعية هي: ميرال دستينيشنز، التي تروج للوجهات الفريدة من نوعها؛ وميرال إكسبيرينسز، التي تشغل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على العديد من الجوائز؛ وياس لإدارة الأصول، التي تشغل وتدير محفظة الأصول الحيوية للشركة، بما في ذلك المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة والمراسي والفنادق الرائعة في مختلف أنحاء جزيرة ياس. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.miral.ae

عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع:

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. وتتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأسس صندوق خليفة في عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله.

لمزيد من المعلومات حول صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني:

www.khalifafund.ae

عن ياس باي واترفرونت:

يعد "ياس باي واترفرونت" وجهة فريدة تطل على مياه الخليج العربي الصافية، وهو المكان الوحيد في جزيرة ياس أبوظبي الذي يقدم تجربة متنوعة تجعل كل زيارة مختلفة عن الأخرى. تقدم الوجهة مزيجًا من تجارب الطعام، والترفيه، والأنشطة الترفيهية، والصحة والعافية طوال اليوم وحتى الليل.

تقع "ياس باي واترفرونت" على جزيرة ياس النابضة بالحياة، التي تعد الوجهة الرئيسية للترفيه والأنشطة في الإمارات، والتي تحتضن أكبر الحدائق الترفيهية العالمية وحلبة سباق الفورمولا 1، وتعد على مسافة قصيرة من "استاد الاتحاد"، أكبر قاعة متعددة الأغراض في الشرق الأوسط، والفندق الفاخر هيلتون أبوظبي جزيرة ياس.

تقدم "ياس باي واترفرونت" مزيجًا غير مسبوق من المفاهيم المحلية والعالمية للمطاعم مثل "باراديسو"، "هانتر آند باريل"، "ذا تريلوجي باي بودا-بار"، "آسيا آسيا"، "لوك، ستوك آند باريل"، "إلين"، "سنترال"، و"آرت ماركت". كما تضم المنطقة أول نادي شاطئي "كافيه ديل مار" في المنطقة، بالإضافة إلى مرافق ترفيهية مثل "Warehouse Gym" و"TOPSTRETCHING®" في استوديو اللياقة البدنية.

تعد "ياس باي واترفرونت" من المشاريع التي تم تطويرها بواسطة "ميرال"، مما يعكس نجاحها المستمر في تطوير الوجهات والمعالم الفائزة بجوائز في أبوظبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.yasbay.ae ، تابعونا عبر الإنترنت عبر حسابات "ياس باي" على وسائل التواصل الاجتماعي @YasBayUAE و #YasBayWaterfront

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