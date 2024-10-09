رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ميجر للتطوير العقاري" وشركة "فيديرال للاستشارات الهندسية"، الجهة الاستشارية الخاصة بمشروع "مانتا باي"، بالتقدم الملموس الذي يحققه المشروع الذي يتم تطويره في جزيرة المرجان في رأس الخيمة.

ويعتبر هذا المشروع الفاخر، الذي تبلغ كلفته مليار درهم اماراتي، نقلة نوعية في مفهوم الحياة الفاخرة في إمارة رأس الخيمة، حيث يمزج بين أحدث وسائل الراحة والتصميم المعماري الفريد المستوحى من جمال الحياة البحرية للـ "المانتا راي".

وتشتهر "ميجر للتطوير العقاري" بلمساتها الفريدة في تقديم مشاريع سكنية حصرية، وقد أكدت الشركة على أهمية مشروع "مانتا باي" كإضافة نوعية لمشاريعها في سوق العقارات الإماراتي. ويجسد المشروع، الذي يتوافق مع لوائح المباني الخضراء الصادرة عن بارجيل في رأس الخيمة"، التزام الشركة بالاستدامة والابتكار في التصميم.

وقال "أندريه تشارابيناك"، الرئيس التنفيذي لشركة "ميجر للتطوير العقاري": "نحن سعداء للغاية بالتقدم الذي تحقق حتى الآن في مشروع "مانتا باي". ويمثل هذا التطوير خطوة جريئة لشركة "ميجر للتطوير العقاري" في سوق الفخامة المتنامية في رأس الخيمة. لقد تعاوننا بشكل وثيق مع "مرجان" لضمان أن يعزز "مانتا باي" ليس فقط المشهد العقاري للجزيرة، بل أيضًا أن يضع معايير جديدة في مجال الحياة الفاخرة."

وقد تم تعيين "فيديرال للاستشارات الهندسية"، وهي شركة مرموقة تتمتع بخبرة تزيد عن 35 عامًا في المنطقة وتتخذ من دبي مقرًا لها منذ العام 2006، للإشراف على تصميم المشروع وجميع جوانبه، بما في ذلك التصميم المعماري والهيكلي، والتصميم الداخلي، والجوانب الكهربائية والميكانيكية والسباكة. ولعبت هذه الجهة الاستشارية دورًا محوريًا في ضمان التزام مشروع "مانتا باي" بالمعايير الدولية للتصميم، مع الحفاظ على جاذبيته الجمالية الفريدة.

وأضاف الدكتور "وليد لطفي"، مؤسس شركة "فيديرال": "يتبلور "مانتا باي" ليكون واحدًا من أكثر المشاريع رفاهية في المنطقة. وإن الجمع بين الهندسة المعمارية المبتكرة والممارسات المستدامة والمرافق الفاخرة يجعله مشروعًا فريدًا من نوعه. ونحن فخورون بالعمل إلى جانب "ميجر للتطوير العقاري" لتحقيق هذه الرؤية، حيث نؤمن بشدة أن "مانتا باي" سيبرز كرمز استثنائي في جزيرة المرجان في رأس الخيمة."

ويتميز المشروع بوجود بحيرة مائية بجانب أول مسار للركض فوق الماء يمتد على مسافة 252 مترًا ويغطي مساحة 2500 متر مربع، ليقدم تجربة حياة جزيرية غامرة. كما يستند تصميم المبنى ليعكس أناقة وجاذبية سمكة "المانتا راي". كما يتميز المشروع أيضًا بالاستدامة، حيث يتضمن مزرعة أكواريوم "المانتا راي" التي تدعم جهود المحافظة على البيئة البحرية باعتبارها من الأنواع المهددة بالانقراض. وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم المشروع أول شاطئ سماوي على السطح في العالم، مما يضع معيارًا جديدًا في الابتكار المعماري الفاخر.

وتثق "ميجر للتطوير العقاري" و"فيديرال للاستشارات الهندسية" بأن الموقع الاستراتيجي لمشروع "مانتا باي" في جزيرة المرجان، جنبًا إلى جنب مع توسع البنية التحتية في رأس الخيمة وزيادة الطلب على العقارات الفاخرة، سيجعل منه مشروعًا مميزًا يعزز سوق العقارات في المنطقة ويجذب أيضًا انتباه المستثمرين رفيعي المستوى من جميع أنحاء العالم.

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