يشمل اللقاء وفد رفيع المستوى من شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة

المنامة، مملكة البحرين: أعلنت "ميتسوبيشي باور"، إحدى شركات "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة"، عن استقبال وفد رفيع المستوى من شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) لمقرّ الشركة في اليابان، حيث التقى الوفد مع كبار المسؤولين التنفيذيين ضمن قطاع أنظمة الطاقة في منشآت الشركة في طوكيو وتاكاساغو.

"نحن في غاية الحماس لأن نشهد بأنفسنا رؤية التوربين الغازي JAC ذو التقنية المتقدمة، والذي يعتبر الأول من نوعه في العالم يتم تصنيعه لأحد مصاهر الألمنيوم الأولي، حيث أصبح جاهزًا للشحن إلى مملكة البحرين ليستقر في مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة في البا"، ذلك وفق ما صرح به رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، خلال زيارته مؤخرًا لمصنع تاكاساغو لأعمال المعدات والهيدروجين التابع لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة (MHI) بمحافظة هيوغو اليابانية.

ترأس رئيس مجلس الإدارة وفد المسؤولين بشركة البا أثناء زيارته لليابان، وذلك بمعية الرئيس التنفيذي للشركة علي البقالي والرئيس التنفيذي للطاقة أمين سلطان، حيث شملت الجولة زيارة لمقر شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في طوكيو بهدف مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة ومجالات التعاون المشترك المحتملة، كتقنيات الاستدامة التي تعد حاليًا جزءًا من محفظة منتجات شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وحلول الطاقة التي تقدمها الشركة عن طريق ميتسوبيشي باور.

هذا والتقى وفد شركة البا بالسيد توشيوكي هاشي، نائب المدير التنفيذي والرئيس والرئيس التنفيذي لأنظمة الطاقة، والسيد تاكاشي توزاوا، مدير عام أول قطاع أعمال التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة في أنظمة الطاقة، وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين في ذات القطاع.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة البا، الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، قائلاً: "نحن سعداء بإحراز التقدم وفق الخطة الزمنية الموضوعة في مشروع التوسعة لمجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة. فمن المتوقع أن يكون لهذا المشروع دور محوري في مسيرة البا للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة عند الانتهاء منه في الربع الرابع من العام 2024، إذ سوف يساهم في خفض إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة للشركة، وإرساء معايير جديدة على صعيد الاستدامة والكفاءة في توليد الطاقة في صناعة الألمنيوم".

ويشمل مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة في البا إضافة مجمع طاقة رابع بإعدادات مشابهة باستخدام التوربين الغازي ذو الدورة المركبة من فئة M701JAC وبطاقة إنتاجية تبلغ 680.9 ميغاوات، حيث سيتضمن أيضًا ربطه بالمحطة الفرعية ذات جهد 220 كيلوفولت الموجودة حاليًا. وعند تشغيل المشروع في الربع الرابع لعام 2024، سوف يساهم مجمع الطاقة الرابع في زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة الطاقة الخامسة من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات، وخفض إجمالي تركيز انبعاثات الغازات الدفيئة بحوالي 0.5 مرة، بما يدعم جهود الشركة وسعيها للتخلص من الكربون.

وبالنيابة عن شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، صرح السيد توشيوكي هاشي، نائب المدير التنفيذي والرئيس والرئيس التنفيذي لأنظمة الطاقة، قائلاً: "نتشرف باستقبال وفد كبار المسؤولين في البا لمقر الشركة في طوكيو وموقع مركز تاكاساغو لأعمال المعدات والهيدروجين. وبصفتنا شركة رائدة في تقنيات توليد الطاقة النظيفة والجاهزة لاستخدام الهيدروجين، تفخر شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بتقديم أحدث حلولها المتقدمة لدعم أهداف شركة البا الرامية لتحقيق الاعتمادية والكفاءة في إمدادات الطاقة، مع سعيها الدائم لتعزيز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية. وسوف نتمكن معًا من إحراز التقدم في القطاع للتحول نحو مستقبل خالٍ من الكربون عن طريق حلول الطاقة النظيفة التي تساهم ليس فقط في الحد من الآثار البيئية، بل وتمهد الطريق كذلك لغدٍ أكثر استدامة وازدهارًا".

وأضاف السيد توشيوكي هاشي، نائب المدير التنفيذي والرئيس والرئيس التنفيذي لأنظمة الطاقة في شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة: "تساهم مثل هذه الزيارات في تعزيز شراكتنا وتقوية التزامنا بدعم شركائنا في القطاع الصناعي في تسريع تحول الطاقة، وتحديدًا في واحد من أكثر القطاعات استهلاكًا لها".

جدير بالذكر أن مركز تاكاساغو لأعمال المعدات التابع لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة هو أحد المرافق الصناعية الفريدة من نوعها المتخصصة في تصنيع التوربينات الغازية ذات التقنية الحديثة من "ميتسوبيشي باور". ولضمان أقصى درجات الاعتمادية والأداء الجيد، تخضع هذه التوربينات لعملية فحص صارمة وطويلة الأمد تحت ظروف مشابهة لتلك الموجودة فعليًا في محطات الطاقة، وذلك في منشأة T-Point 2 المبنية على أحدث المستويات والمتصلة بشبكة الكهرباء. ويعتبر الموقع المشترك مع تاكاساغو هيدروجين بارك أول مركز في العالم للتحقق من التقنيات المتعلقة بالهيدروجين، بدءًا من الإنتاج وحتى توليد الطاقة.

تقوم مجموعة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة"، ببناء سلسلة قيمة للهيدروجين، بدءًا من الإنتاج وحتى الاستخدام، وذلك عبر تأسيس المزيد من التكامل والنهوض بهيكل الطاقة الحالي والتقنيات المتعلقة بالهيدروجين. ومن خلال تطوير هذه المنظومة المتكاملة وربطها بمختلف القطاعات التي تركز على الهيدروجين، تهدف "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة" إلى إنشاء "منظومة شاملة للهيدروجين" من شأنها أن تشكّل أساسًا لمجتمع مستدام للهيدروجين وتسريع اعتماده من خلال الاختبارات وفحوصات التحقق في "تاكاساغو هيدروجين بارك".

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نبذة عن "ميتسوبيشي باور"

"ميتسوبيشي باور" هي علامة تجارية لحلول الطاقة مملوكة لشركة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة"، وتتميز بحضورها في أكثر من 30 دولة حول العالم. وتقوم "ميتسوبيشي باور" بتصميم وتصنيع وصيانة المعدات والأنظمة التي تسهم بخفض الانبعاثات الكربونية، وتضمن وصول طاقة موثوقة في أنحاء العالم. وتقدم الشركة من بين حلولها مجموعة واسعة من التوربينات الغازية، بما في ذلك التوربينات التي تعمل بوقود الهيدروجين وخلايا وقود الأكسيد الصلب (SOFCs) وأنظمة مراقبة جودة الهواء (AQCS). كما تلتزم "ميتسوبيشي باور" بتقديم خدمة مثالية من خلال تعاونها مع العملاء في تشكيل مستقبل الطاقة، كما تقود تطوير محطات الطاقة الرقمية عبر مجموعتها من حلول TOMONI ™ المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

تُعد البا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين وذلك من خلال إنتاجها الذي يتجاوز 1.6 مليون طن متري سنويًا (2022)، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في كافة جوانب العمليات التشغيلية والسلامة والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتعتبر البا واحدة من كبرى الشركات في مملكة البحرين، حيث تقوم الشركة بتصنيع منتجات الألمنيوم عالية الجودة، في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة، وتصديرها إلى أكثر من 240 عميلاً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (هونغ كونغ وسنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%). كما تفخر البا بحصولها على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001، وآيزو 14001، وآيزو 27001، وآيزو 45001، وشهادة معيار IATF 16949:2016 الخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السيارات، وآيزو 22301:2012 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى حصولها على شهادة معيار الأداء من مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وشهادة إيكوفاديس.

وباعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، تعتبر البا القلب النابض لقطاع الألمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وكونها إحدى كبرى الشركات الوطنية، تحرص البا على توظيف الكفاءات البحرينية (نسبة البحرنة 85% في عام 2022)، بل تتخطى ذلك من خلال ضمان تعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم عبر مختلف المبادرات التعليمية والتدريبية والتطويرية خلال جميع مراحل مسيرتهم المهنية بالشركة.

تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بأعلى المعايير في الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات. وتركز خارطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة التي أطلقتها الشركة في فبراير 2022 على 6 أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع التطويرية على صعيد البيئة، الاستدامة، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر دون أي مخلفات الأول من نوعه والبالغة تكلفته 37.5 مليون دولار، وكذلك مشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد ما بين 5 إلى 7 ميغاوات من الطاقة النظيفة، إلى جانب مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، بعضًا من جهود الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060 وذلك تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وعلاوة على ذلك، فمن المقرر أن تضطلع البا بدورها الاستراتيجي في منطقة صناعات الألمنيوم التحويلية والتي من شأنها تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.

ويؤكد شعار البا الدائم "السلامة أولاً .. السلامة دائمًا" على أن سلامة وصحة الموظفين وعمال المقاولين هي أولويتها القصوى. وتمكنت الشركة من تحطيم جميع الأرقام القياسية السابقة في السلامة حيث تجاوزت 30 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت بتاريخ 1 سبتمبر 2022 وذلك لأول مرة في تاريخها. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث استحقت الحصول على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الميدالية الذهبية من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (RoSPA) (للسنة التاسعة على التوالي) وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق من قبل مجلس السلامة البريطاني، فضلاً عن ست جوائز رئيسية من مجلس السلامة الوطني الأمريكي لعام 2021. كما تم تكريم البا لمبادراتها في الإنتاج المسؤول للألمنيوم من خلال حصولها على جائزة أفضل شركة في مجال الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البحرين من ESG Invest، وشهادة SafeGuard من شركة بيرو فيريتاس، فضلاً عن جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من Ethical Boardroom.

مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5

يهدف مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5 بالشركة إلى توسعة هذه المحطة التي تقوم بتوليد الطاقة من خلال تقنية الدورة المركبة.

ويماثل هذا المجمع الإضافي إعدادات المجمعات الأخرى بالمحطة (1:1:1) من خلال وجود تقنية التوربينات الغازية من الفئة J وبالحد الأدنى من تصنيف آيزو الاسمي البالغ 680.9 ميغاوات، حيث يضم المشروع ربطًا بالمحطة الفرعية الحالية ذات سعة 220 كيلوفولت. وتتمتع محطة الطاقة ذات الدورة المركبة بكفاءة أعلى بكثير من محطتي توليد الطاقة ذات الدورة المركبة 3 و4 بالشركة. وعند الانتهاء من مشروع توسعة مجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، ليرتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطة الطاقة 5 من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات.

ومن المقرر أن تتولي مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكو 3 مسؤولية أعمال التصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل بمجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، والذي من المتوقع أن تبدأ عملياته التشغيلية التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024.

آلية التظلم الخارجي

يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي لشركة البا على رابط خط البا للنزاهة – وهو خط إبلاغ سري متعدد اللغات ويدار بشكل مستقل، سواءً باستخدام خط الهاتف المجاني أو الإنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.