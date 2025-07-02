شهادات الطاقة النظيفة تسهم في تمكين المؤسسات من توثيق خفض النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، عن تمديد اتفاقية الشراكة في مجال الطاقة النظيفة مع ميديكلينيك الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بتزويد كافة مرافق ميديكلينيك الشرق الأوسط في أبوظبي بالطاقة النظيفة وتوثيقها بشهادات الطاقة النظيفة الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي.

تسهم هذه الاتفاقية الاستراتيجية في تعزيز جهود شركة مياه وكهرباء الإمارات المستمرة لتمكين القطاعات الرئيسية في أبوظبي من تبني الطاقة النظيفة، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية. تُدير ميديكلينيك الشرق الأوسط، التابعة لمجموعة ميديكلينيك العالمية المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية الخاصة، 7 مستشفيات وحوالي 30 عيادة في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتقدِّم رعاية طبية عالمية المستوى. من خلال الاستفادة من شهادات الطاقة النظيفة، تعمل ميديكلينيك على خفض النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير في كافة عملياتها في أبوظبي، على نحو يؤكد أهمية انعكاس الصحة البيئية على صحة الإنسان.

وفي هذا السياق قال فرانسوا برايس، المدير التنفيذي للوقود والتجارة في شركة مياه وكهرباء الإمارات: "نشهد اهتمامًا قويًا ومتزايدًا من قبل الشركات العاملة في أبوظبي لتبني استهلاك الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الناجمة عن عملياتها، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية بشأن المناخ. يؤكد تمديد هذه الشراكة على الدور الرائد الذي تقوم به ميديكلينيك الشرق الأوسط في خفض انبعاثات الكربون في قطاع الرعاية الصحية. تعمل شهادات الطاقة النظيفة على تمكين المؤسسات من توثيق إسهاماتها في خفض انبعاثات النطاق 2، مما يُعزز تقارير الاستدامة. نتطلع إلى تمكين المزيد من المؤسسات من تبني الطاقة النظيفة وتحقيق أهدافها طويلة الأمد في مجال الاستدامة".

ومن جانبه قال هاين فان إيك، "الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط": "بصفتنا شركة رائدة في تقديم الرعاية الصحية، ندرك أهمية انعكاس صحة الكوكب على الصحة العامة للسكّان، فالاستدامة ليست مجرد قيمة، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق هدفنا المتمثل في تحسين جودة الحياة. نفخر بإعادة تأكيد التزامنا بالمسؤولية البيئية من خلال تمديد شراكتنا مع شركة مياه وكهرباء الإمارات لتشغيل كافة عملياتنا في أبوظبي بالطاقة النظيفة. تؤكد هذه الخطوة الحاسمة التزامنا بخفض بصمتنا الكربونية والمساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف المناخية الطموحة لدولة الإمارات. من خلال مواءمتنا مع أهداف الاستدامة على المستويين المحلي والدولي، فإننا لا نعمل على حماية البيئة فحسب، بل نساهم أيضًا في بناء منظومة رعاية صحية مرنة وجاهزة للمستقبل. تفخر ميديكلينيك بكونها إحدى الجهات الرئيسية التي تواكب رحلة دولة الإمارات تجاه مستقبل مستدام خالٍ من الانبعاثات الكربونية".

تواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات ريادتها في تطوير سوق شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، حيث استطاع هذا المخطط جذب مجموعة من أكبر الجهات العاملة في قطاعات اقتصادية رئيسية بشكل سريع، بما في ذلك إقبال كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومجموعة الدار، والإمارات العالمية للألمنيوم، والفطيم إيكيا، وبرجيل القابضة على امتلاك شهادات الطاقة النظيفة لإثبات أن الكهرباء المستهلكة في عملياتها صادرة عن مصادر الطاقة النظيفة، مما يُؤكد زيادة توجُّه الشركات الرائدة إلى خفض انبعاثات الكربون في عملياتها، والمساهمة في دعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

تُعدّ شهادات الطاقة النظيفة، الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، الآلية الوحيدة المُعتمدة لتوثيق استهلاك الكهرباء النظيفة في الإمارة. وهي شهادات رقمية قابلة للتداول، بحيث تمثِّل كل شهادة 1 ميجاوات في الساعة من الطاقة المُولّدة من مصادر متجددة أو منخفضة الكربون، مما يُتيح للشركات وسيلةً موثوقةً لإثبات التزامها البيئي. وبصفتها المُسجّل الوحيد ومُشغّل المزاد، تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور أساسي في تسهيل إصدار وتخصيص شهادات الطاقة النظيفة، مما يُتيح للشركات الوصول إلى مسارٍ شفافٍ وخاضعٍ للمساءلة نحو خفض انبعاثات الكربون في عملياتها.

لمعرفة المزيد حول مخطط شهادات الطاقة النظيفة، والمشاركة في المزادات القادمة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae/ar/CleanEnergyCertificates، أو التواصل مع فريق شهادات الطاقة النظيفة في شركة مياه وكهرباء الإمارات عبر البريد الإلكتروني: CleanEnergyCertificates@ewec.ae.

شركة مياه وكهرباء الإمارات

شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) هي الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي. كما تقود عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج، وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء. تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بهذه المسؤوليات من خلال الموازنة الدقيقة بين العرض والطلب لشركات التوزيع والهيئات المختصة على المدى القريب والبعيد في أبوظبي وعدد من إمارات الدولة. تدعم شركة مياه وكهرباء الإمارات أهداف حكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بتأمين إمداد أنظف وأكبر وأكثر تكاملاً بأقل التكاليف.

تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات تنفيذ مبادرة "طاقة نظيفة بنسبة 60 %" بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لما هو محدد في مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع خطة انتقال الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة، وذلك بتطوير ونشر الطاقة المتجددة والنظيفة وكذلك تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون. وهي شركة تابعةلـ "القابضة (ADQ)"، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد أبوظبي المتنوع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae .

-انتهى-

#بياناتشركات