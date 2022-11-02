· الاتفاقية تدعم مساعي التحوّل الرقمي وتوطين المهارات وتنمية المواهب بما ينسجم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030

· شركة مونستر لاب تعتزم مضاعفة عدد موظفيها في مكتب الرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة مونستر لاب، شركة الاستشارات الرقمية العالمية، عن استحواذها على شركة بايونيرز كونسلتنج، المزود الرائد لخدمات تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات والتي أسسها في المملكة العربية السعودية كل من فيصل العمرو وعبد الله الدخيل وأحمد الغفيلي.

تحوّلت بايونيرز كونسلتنج منذ انطلاقتها في عام 2014 إلى واحدة من أسرع الشركات في مجال الاستشارات نمواً في المنطقة. ونجحت منذ ذلك الحين في تشكيل فريق عمل دولي متنوع من الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وتُقدم شركة الاستشارات الاستراتيجية خدماتها لشريحة واسعة من العملاء، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة وغيرها.

وتستفيد شركة بايونيرز كونسلتنج بموجب هذا الاستحواذ من الإمكانات الرقمية عالمية المستوى لشركة مونستر لاب، بما يدعم رؤيتها في تزويد العملاء بحلول استشارية من شأنها تحقيق أثر حقيقي. كما تسمح الاتفاقية للشركتين بتوسيع حضورهما الإقليمي والعالمي، واستقطاب المزيد من المشاريع المُحتملة في الشرق الأوسط، لا سيما في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وأوروبا.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هيروكي إيناجاوا، الرئيس التنفيذي لشركة مونستر لاب: "يُمثل هذا الاستحواذ إنجازاً كبيراً بالنسبة لشركتنا، حيث يمنحنا قاعدة انطلاق لتعزيز حضورنا في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وبقية أنحاء العالم من خلال الوصول إلى شريحة جديدة من العملاء. ونؤكد التزامنا بدعم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في تنويع اقتصادها الوطني وتطوير المواهب المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وتُعد المملكة أحد أهم الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لشركة مونستر لاب، لا سيما أنها تخصص استثمارات كبيرة للتقنية المتقدمة وتطوير المهارات والإمكانات المحلية. وتشكل الرقمنة جزءاً مهماً من عملية التحوّل الاقتصادي التي تشهدها المملكة، ويسرنا أن نكون رافداً لجهودها لتحقيق النمو المستدام والمبتكر في المستقبل".

وتعتزم مونستر لاب بعد عملية الاستحواذ مضاعفة عدد موظفيها في مكتب الرياض، واستكشاف المواهب في المملكة والمنطقة لشغل معظم الوظائف الجديدة. كما تسهم الاتفاقية في تسريع وتعزيز التحوّل الرقمي لقاعدة العملاء الحالية لشركة بايونيرز كونسلتنج في جميع المجالات في القطاعين العام والخاص في المملكة، بما في ذلك الخدمات المالية والرعاية الصحية والتقنية المالية والسكن والعمل والتنمية الاجتماعية. كما تتيح للشركة تزويد عملائها بباقة أوسع من الخدمات وإحداث أثر ملموس.

ومن جانبه، قال فيصل العمرو: "يسرنا استحواذ شركة مونستر لاب على شركة بايونيرز كونسلتنيج، التي تتمتع بمحفظة من الحلول التقنية الرقمية المتقدمة الكفيلة بدعم نمونا في المملكة وخارجها. ويتمثل دورنا كشركة سعودية وطنية في دعم تنمية الأفراد والشركات في مجموعة واسعة من القطاعات. وتتيح لنا هذه الاتفاقية الارتقاء بخدماتنا وحلولنا ودعم عملائنا في جميع أنحاء المملكة، بما ينسجم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. كما نسعى

للتوسع في قطاعات ومناطق جغرافية جديدة بالاستفادة من حضور مونستر لاب العالمي وفهمها العميق لمتطلبات العملاء. وتتميّز قيادة مونستر لاب بالتزامها الراسخ بتنمية المواهب المحلية، ونحن متحمسون لتعزيز جهودها في توفير الوظائف للمواهب المحلية في المملكة وتطويرها".

واتخذت المملكة من التطوير التقني وتنمية المواطنين ركيزةً أساسيةً لرؤيتها واستراتيجيتها المستقبلية. فعلى سبيل المثال، تهدف استراتيجية الاتصالات وتقنية المعلومات 2023 إلى زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، والدفع بعجلة التوطين في القطاع، إضافة إلى زيادة مشاركة المرأة في القطاع بنسبة 50%، وتعزيز سوق التقنيات الناشئة والرائدة وحلول تكنولوجيا المعلومات، وتوفير أكثر من 25 ألف وظيفة في القطاع.

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