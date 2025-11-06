الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت أوبن سيجنال، الشركة العالمية الموثوقة في مجال تحليلات تجربة شبكة الجوال، عن إصدار تقريرها الخاص بتجربة شبكة الجوال في المملكة العربية السعودية لشهر أكتوبر 2025، والذي يتضمن تحليلاً شاملاً عن أداء أبرز مزودي خدمات الاتصالات في المملكة وفقاً لمؤشرات رئيسية حول جودة الاتصال.

وتوفر تقارير أوبن سيجنال تقييماً مستقلاً ومستنداً إلى البيانات لتجربة المستخدمين الفعلية مع شبكات الاتصال على هواتفهم الجوالة. وتعتمد هذه التقارير على تحليل مليارات القياسات في الوقت الحقيقي لتقييم سرعة الشبكات، فضلاً عن تقييم موثوقية الشبكات ونطاق التغطية ومستوى الجودة عبر خدمات هامة تشمل بث الفيديو والألعاب الإلكترونية. وتحظى هذه التقارير بثقة كبيرة من قِبل مزودي الخدمات والجهات التنظيمية والمعنيين في القطاع، حيث توفر معياراً معتمداً لقياس الأداء وتوفير الإرشادات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية الرامية إلى تحسين البنية التحتية للشبكات وتعزيز رضا العملاء.

ويستند التقرير الذي صدر مؤخراً إلى بيانات تم جمعها بين 1 يوليو و28 سبتمبر 2025، وهي فترة شهدت تحولات ملموسة في أداء الشبكات وتجارب المستخدمين بالنسبة لثلاثةٍ من مزودي خدمات الهاتف الجوال في المملكة، وهم شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين.

أبرز نتائج التقرير:

تقاسمت موبايلي وشركة الاتصالات السعودية الصدارة بالنسبة لعدد الجوائز، حيث حصد كل من الشركتين سبع جوائز. وفازت كل من الشركتين بست جوائز مباشرة، في حين تقاسمتا الفوز بجائزة تجربة الألعاب.

حصلت موبايلي على لقب أفضل شبكة في المملكة، تقديراً لتجربتها الشاملة المتميزة عبر جميع المؤشرات المعتمدة من قِبل أوبن سيجنال.

هيمنت شركة الاتصالات السعودية على النجاحات المسجلة في مجال السرعة، الذي شهد فوزها الصريح بالجوائز الأربعة المخصصة للسرعة، بما في ذلك سرعة التنزيل 5G وسرعة التحميل 5G .

وسرعة التحميل . فازت شركة الاتصالات السعودية بجائزة تجربة التغطية وجائزة تجربة تغطية الجيل الخامس، ما يعزز تفوقها من حيث نطاق الوصول.

برزت موبايلي في مجالات الموثوقية واتساق الخدمة، حيث فازت بجائزتيّ تجربة الموثوقية والجودة المتسقة.

انفردت موبايلي بتقديم أفضل تجربة في مجال بث وجودة الفيديو.

ويأتي صدور هذا التقرير خلال مرحلة هامة بالنسبة لقطاع الاتصالات السعودي، عقب صدور خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2025-2027 من قبل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. وتعكس هذه المبادرة الاستراتيجية المساعي الحثيثة التي تبذلها الهيئة لتعزيز مكانة المملكة في مجال التقنيات اللاسكية المتقدمة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وإرساء اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام.

للوصول إلى التقرير الكامل ومعرفة المزيد حول كيفية حساب مقاييس تجربة شبكة الجوال، يرجى الضغط على هذا الرابط.

لمحة عن أوبن سيجنال

تُعد Opensignal المزود العالمي الرائد للرؤى المستقلة حول تجارب اتصال المستهلكين واختيارهم لمشغلي الشبكات. تُعتبر تقاريرنا العامة المعيار العالمي المعتمد للحصول على رؤى حول أداء الشبكات والمشتركين. كما توفّر حلولنا الخاصة لمشغلي شبكات الهاتف المحمول والإنترنت الثابت التحليلات التي يحتاجون إليها للتنافس بفعالية وتحقيق النجاح، بدءًا من لوحات قياس الأداء التنفيذية والتحقق العام وصولاً إلى التحليلات الهندسية الدقيقة وديناميكيات قرارات المستهلكين.

تملك الشركة مكاتب في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمملكة المتحدة، وبولندا، وسنغافورة.

