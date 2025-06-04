الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، الشركة الرائدة في قطاع التقنية والإعلام والاتصالات في المملكة العربية السعودية، عن توقعيها اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الحج والعمرة؛ للمساهمة في تحسين التجربة الرقمية للزوار والمعتمرين والحجاج.

وجرت مراسم التوقيع في مقر برنامج خدمة ضيوف الرحمن في الرياض حيث مثّل الوزارة في التوقيع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومثّل شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" الرئيس التنفيذي المهندس نزار بانبيله.

وتضمنت الاتفاقية مجالاتٍ متعددة للتعاون، من أبرزها مساهمة موبايلي في رفع مستوى الخدمات والتجربة الرقمية المقدمة للزوار والمعتمرين والحجاج وتحقيق الأهداف التقنية لبرامج الحج والعمرة، إلى جانب ⁠المساهمة في تمكين التحول الرقمي للوزارة.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس نزار بانبيله:" فخورون بهذا التعاون الذي يتيح لموبايلي تقديم حلول رقمية متطورة وذكية خلال مواسم الحج والعمرة، والمساهمة بشكل فعال في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة الزوار والحجاج والمعتمرين، مما يجعلها أكثر مرونة وسلاسة، بدءًا من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم المملكة".

وأضاف: "ستسخر موبايلي تقنياتها الحديثة مثل البنية التحتية المتقدمة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وخدمات الجيل الخامس، للمساهمة في تلبية احتياجات الوزارة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات الرقمية الخاصة بالحج والعمرة".

وتشمل بنود اتفاقية التعاون قيام موبايلي بدراسة حلول رقمية للبنية التحتية الخاصة بالوزارة، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بهدف تحسين الخدمات ورفع جودة مناسك الحج والعمرة والزيارة والمساهمة في إثراء التجربة الرقمية للزوار في المملكة.

وتأتي اتفاقية التعاون في إطار حرص وزارة الحج والعمرة على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف جهات القطاع الخاص؛ لتفعيل دورها في إثراء تجربة الزوار والمعتمرين والحجاج عبر توفير خدمات رقمية متطورة لهم، تسهم في تسهيل أداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.

كما تحرص وزارة الحج والعمرة على تقديم تجارب مميّزة في خدمة ضيوف الرحمن ضمن حلول رقميّة متنوعة تمتاز بسهولة إجراءاتها وموثوقيتها، سعيًا لتسهيل رحلة الحج والعمرة، وارتقاءً بخدمة وراحة الحجاج والمعتمرين.

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