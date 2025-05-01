وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وشركة "العيسى العالمية للسيارات – احدى شركات مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة" عقدًا لإنشاء منطقة لوجستية في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بقيمة استثمارية تصل إلى 300 مليون ريال تشمل أعمال التطوير والإنشاء، بمساحة تتجاوز 382 ألف متراً مربعاً، ولمدة 20 عامًا، وذلك بهدف القيام بعمليات الاستيراد والايداع وإعادة التصدير للمركبات وقطع الغيار. ومستودع وساحة تخزين

وجرى توقيع العقد كلاً من سعادة رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف الأستاذ مازن بن احمد التركي وسعادة العضو المنتدب لشركة مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة الاستاذ عبدالله بن عبدالمحسن العيسى وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

يأتي ذلك ضمن مبادرات "موانئ" المرتبطة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والهادفة لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، وتقديم خدمات لوجستية عالية الكفاءة لمواكبة عجلة التنمية الوطنية، ودعم وتمكين طموحات المملكة الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية السعودية 2030.

وستوفر المنطقة عدة خدمات أساسية تشمل: مستودعات جاهزة بمساحة تتجاوز 7,000 متر مربع لتخزين قطع الغيار، وساحات تخزين مكشوفة للسيارات تستوعب اكثر من 13,000 سيارة وشاحنة.

كما أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، حصد مؤخراً جائزة "ميناء العام" "Port of The Year"، ضمن جوائز "ShipTek"، وذلك تقديراً للإنجازات الاستثنائية التي حققتها "موانئ" في تطوير بنيته التحتية، حيث تم تطوير وتشغيل محطتي الحاويات بالميناء بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال وفقًا لصيغة (BOT)؛ لرفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 120% لتصل إلى 7.5 ملايين حاوية.

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