دبي – الإمارات العربية المتحدة - برعاية موارد للتمويل ينطلق الخميس المقبل مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية والابتكار للعام 2025 تحت شعار " تمكين الابتكار في التمويل " بـ فندق بلازو فريساتشي دبي ، وذلك بمشاركة واسعة لرؤساء القطاع المالي والتكنولوجي بالدولة ، بالاضافة الى نخبة من الخبراء والمستثمرين وممثلي الدوائر والمؤسسات والجهات التنظيمية ، حيث يستعرض المؤتمر عدة محاور ، أهمها تسهيل التمويل وتقديم خدمات مصرفية تتوافق مع المتطلبات التنظيمية في الدولة ، لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ومستقبل التكنولوجيا المالية ، ودور الابتكار في تحسين تجربة العملاء .

من جهته كشف سعادة راشد القبيسي الرئيس التنفيذي لـ موارد للتمويل ، أن مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية والابتكار ، يُعد بمثابة منصة مثالية لتبادل الرأي والخبرات واستعراض احدث الابتكارات والرؤى حول مستقبل قطاع التمويل في العصر الرقمي ، كما أنه سيستعرض المبادرات الجديدة التي تقودها موارد للتمويل ، والتي تعكس التزامها الراسخ بتعزيز حلول مبتكرة في قطاع الخدمات المالية ، بالإضافة إلى قطاع التمويل الإسلامي لخدمة عملائها .

وأضاف القبيسي أن هناك وعلى جدول أعمال المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية ، مع شخصيات بارزة وأصحاب القرار تطرح فيها موضوعات بالاهمية كـ تطور الخدمات المصرفية الرقمية ، القوانين والتشريعات التي تهم الشركات الناشئة ، ودور الذكاء الاصطناعي وأمن البيانات في المنصات المالية الحديثة ، لافتاً الى أن رعاية موارد للتمويل لهذا المؤتمر يأتي انسجاما مع رؤية دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالميا للتكنولوجيا المالية .

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