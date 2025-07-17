يجري العمل للحصول على إعتماد المرحلة الثانية من منطقة أرادَ المركزية للأعمال، تعزيزاً لالتزام المطور بتوفير خدمات إتصال موثوقة وعالية الأداء

توقيع أول اتفاقية من نوعها في الإمارات تشمل جميع مراحل مجمع الأعمال لتطبيق معيار “وايرد سكور”

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرادَ عن حصول المرحلة الأولى من منطقة أرادَ المركزية للأعمال، المركز التجاري الجديد في الشارقة، على شهادة "وايرد سكور" البلاتينية، وذلك ضمن مشروع الجادة المتكامل الذي تبلغ قيمته الإجمالية 35 مليار درهم إماراتي، ومن المقرّر إنجاز هذه المرحلة في الربع الأول من عام 2027.

تُعدّ شهادة “وايرد سكور” البلاتينية أعلى تصنيف تمنحه "وايرد سكور"، وهي المعيار العالمي لقياس جودة الاتصال الرقمي ومعايير المباني الذكية. وتُعتبر منطقة أرادَ المركزية للأعمال أول مشروع في الشارقة يحصل على هذا الاعتماد، ما يضمن توفير بنية تحتية رقمية بمعايير عالمية للمستأجرين المستقبليين في المنطقة التجارية بالجادة.

وكانت أرادَ قد أبرمت في وقت سابق من هذا العام عقداً بقيمة 604 ملايين درهم إماراتي لتنفيذ المرحلة الأولى من منطقة أرادَ المركزية للأعمال، التي تضم ثمانية مبانٍ مكتبية ذكية والبنية التحتية المصاحبة لها.

وفي تعليقه، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "تُعدّ شهادة "وايرد سكور" البلاتينية اعتماداً مرموقاً يؤكد التزامنا بتوفير بنية تحتية رقمية قادرة على تلبية احتياجات الأعمال المتزايدة، مما يعزز مكانة منطقة أرادَ المركزية للأعمال كمشروع رائد في تطوير مجمعات الأعمال الذكية في الدولة. وسيحظى المستأجرون ببنية تحتية متقدمة وموقع استراتيجي في الشارقة، بالقرب من المطار، ومحطة قطار الركاب المخطط لها، ومدينة الجامعات، وذلك ضمن المخطط الرئيسي للجادة، الوجهة المتكاملة التي تضم مجمعات سكنية متنوعة وخدمات شاملة".

وتم الاحتفال بهذا الإنجاز خلال فعالية نُظمت في الجادة، بحضور كبار التنفيذيين من أرادَ وشركة "وايرد سكور"، حيث تم تسليم درع شهادة "وايرد سكور" البلاتينية بشكل رسمي. كما شهدت الفعالية توقيع اتفاقية تشمل جميع مراحل منطقة أرادَ المركزية للأعمال، تأكيداً على التزام الشركة بالحصول على شهادتي "وايرد سكور" و"سمارت سكور" لـ 37 مبنىً مكتبيًا، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها في دولة الإمارات لتطبيق هذا المعيار على مستوى منطقة تجارية كاملة.

ومن جانبه، قال ويليام نيوتن، الرئيس التنفيذي لشركة "وايرد سكور": "يمثّل حصول منطقة أرادَ المركزية للأعمال على شهادة "وايرد سكور" البلاتينية إنجازاً بارزاً للشارقة وللمنطقة ككل. إن الهدف الذي تسعى أرادَ إليه في إنشاء مجمّع أعمال يتمتع ببنية رقمية بهذا الحجم يجب أن يشكّل معياراً لما ينبغي أن تكون عليه مشاريع المكاتب المستقبلية. نحن فخورون بدعم مطوّر يدرك تماماً أهمية توفير بنية تحتية رقمية مرنة وعالية الأداء، تلبي احتياجات الأعمال اليوم وفي المستقبل".

وأضاف جون هيليارد، رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة "وايرد سكور": "مع تزايد الطلب على المباني الذكية المعتمدة، يرسّخ التزام أرادَ بتوفير بنية تحتية رقمية من الطراز الأول مكانة الشارقة كوجهة أعمال محورية ضمن مشهد اقتصادي متجدد. وتشير هذه الشهادة إلى أن منطقة أرادَ المركزية للأعمال ستوفر بيئة مكتبية تتميز بمستويات عالية من الموثوقية والسرعة والمرونة الرقمية التي تتطلبها الشركات اليوم، مع قدرة عالية على التكيّف مع احتياجاتهم المستقبلية".

ويجري حالياً العمل على اعتماد المرحلة الثانية من منطقة أرادَ المركزية للأعمال، تأكيداً على التزام المطوّر بتطبيق معايير موحّدة للاتصال الرقمي لمجتمع الأعمال في الجادة.

ومن المقرر إنجاز المرحلة الأولى من منطقة أرادَ المركزية للأعمال في الربع الأول من عام 2027، حيث ستوفر 812 ألف قدم مربّع من المساحات المكتبية من الفئة الأولى، و1,666 موقفاً للسيارات، و76 ألف قدم مربّع من المساحات الخضراء، و26,500 قدم مربّع من متاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي. وقد تم تصميم هذه المكوّنات لتوفير بيئة أعمال راقية مدعومة بمرافق متكاملة تعزز أسلوب الحياة والصحة.

ويضم المخطط الرئيسي الكامل لمنطقة أرادَ المركزية للأعمال 38 مبنىً مكتبياً ذكياً تمتد على مساحة 4.3 مليون قدم مربّع، وتتوزع حول محور أخضر مركزي. كما ستعتمد المنطقة تقنيات المدن الذكية في الإضاءة وإدارة النفايات وحركة المرور، وتدعم نموذج الاقتصاد الدائري.

وتُعد الجادة مشروعاً متكاملاً يمتد على مساحة 24 مليون قدم مربّع، ويضم أكثر من 25,000 وحدة سكنية، ومرافق للتجزئة والترفيه والرياضة والتعليم والصحة. وتتمتع الجادة بموقع استراتيجي يوفّر وصولاً مباشراً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وطريق الذيد، ومطار الشارقة الدولي، ومحطة قطار الاتحاد المرتقبة، لتسهم في إعادة تشكيل المشهد الحضري لإمارة الشارقة.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ مجزيةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن تسعة مجتمعات متكاملة في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها إلى السوق الاسترالي، حيث افتتحت مكتباً لها في مدينة سيدني في عام 2024.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من الأصول لتجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

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نبذة عن “وايرد سكور”

تُعد "وايرد سكور" الجهة المسؤولة عن نظامي شهادات "وايرد سكور" و"سمارت سكور"، وهما نظامان معترف بهما دولياً لتقييم الاتصال الرقمي وكفاءة المباني الذكية في القطاع العقاري، حيث يساعدان الملاك والمطورين على تصميم والترويج لمبانٍ تتمتع بقدرات رقمية متقدمة وتقنيات ذكية.

أُطلقت "وايرد سكور" في عام 2013 بالشراكة مع العمدة مايكل بلومبرغ ومدينة نيويورك، ومنذ ذلك الحين توسعت عملياتها استجابةً للطلب العالمي على أنظمة تقييم الاتصال الرقمي لتشمل أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، حيث تتعاون مع أكثر من 1,000 عميل في قطاع العقارات.

وقد التزمت مؤسسات وشركات عقارية بتطبيق اعتماد “وايرد سكور” على أكثر من مليار قدم مربّع (ما يعادل 93 مليون متر مربّع) من المساحات التجارية والسكنية، ما ينعكس إيجاباً على حياة 9 ملايين شخص في أكثر من 40 دولة حول العالم.

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