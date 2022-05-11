المنامة، البحرين - تميزت كوين مينا، منصة تداول العملات الرقمية الأسرع نمواً في الوطن العربي، بتقديمها مجموعة من الخدمات الجديدة التي تعتبر الأولى من نوعها ولا تتوفر لدى غيرها من المنصات المرخصة الأخرى.

أصبحت كوين مينا التي يقع مقرّها في البحرين أول منصّة تداول عملات رقميّة مرخّصة تقدّم خدمة طلبات الحد، وهي ميزة تتيح للمستخدمين تحديد سعر شراء العملات الرقميّة أو بيعها، حيث تبدأ عمليّة التداول بشكل تلقائيّ بمجرد تطابق سعر السوق مع السعر الذي قام المستخدم بتحديده على المنصة.

وفضلاً عن ذلك، أصبحت كوين مينا منصّة التداول الوحيدة التي تمنح مستخدميها إمكانية سحب العملة المستقرّة يو إس دي تي (تيثر) عبر شبكة ترون تي آر سي ٢٠. الجدير بالذكر أن العملة المستقرّة يو إس تي دي، التي يرتبط سعرها بالدولار الأمريكي، تحتلّ المرتبة الثالثة بين العملات الرقميّة من حيث قيمتها السوقيّة، ويأتي ترتيبها مباشرة بعد البيتكوين والإثيريوم، وتفوق قيمة التداول بها ٨٠ مليار دولار.

والجدير بالذكر انّ عمليات سحب يو إس دي تي كانت تُجرى في السابق بشكل حصريّ عبر شبكة إثيريوم أي آر سي ٢٠ التي تفرض رسوم تداول "غاز" مُكلفة نسبياً. أمّا حالياً، فتوفّر شبكة ترون لمستخدمي كوين مينا خياراً ثانوياً ذو تكلفة أقل بعشر أضعاف مقارنة بشبكة الإثيريوم (إي آر سي ٢٠).

كما أدرجت المنصة الرائدة ٨ عملات رقميّة إضافية في الشهر الماضي، ليبلغ إجمالي العملات الرقمية المتاحة للتداول على المنصة ٢١ عملة رقميّة، وقد حقّقت ذلك في غضون عام واحد فقط من إنطلاقها. ومن المتوقع أن تعلن عن المزيد من الخدمات والعملات الرقمية الجديدة خلال الشهر المقبل.

وفي هذا الإطار، قال مؤسّسا كوين مينا طلال الطبّاع ودينا سمعان: "لطالما حرصت كوين مينا على تقديم الأفضل للمستخدمين، حيث أنها جاءت لسد احتياجات السوق الرقمي في الوطن العربي. وقد كانت طلبات الحد وتوفير شبكة بديلة لسحب عملة يو إس تي دي ضمن إحدى أكثر الخدمات المطلوبة؛ لذا يُسعدنا أن نكون أول منصة توفر الخدمتين."

وبالحديث عن الخطط المستقبليّة تابع الطبّاع: "تسعى كوين مينا إلى تقديم تجربة فريدة لمستخدميها، ومن هذا المنطلق سنواصل إضافة ميزات وخدمات جديدة وعقد الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق ذلك". ومن جهتها، أضافت سمعان: "نعمل بجد لتزويد مستخدمينا بمجموعة شاملة من الخدمات الرقمية، وذلك لأن كوين مينا في نظرنا أكثر من منصة تداول؛ فهي شركة خدمات عملات رقمية متكاملة. تمثل أحدث الخدمات التي أطلقناها محطّات مهمّة في مسيرتنا لكي نحقق هدفنا في أن نصبح شركة الخدمات المالية الرقّمية الرائدة في الوطن العربي."

وقد جاء هذا الإعلان بعد إطلاق كوين مينا خدمة أخرى فريدة من نوعها في الوطن العربي تسمح للمستثمرين بالاستمتاع باسترداد نقدي عند الإيداع عبر بطاقات بيون موني الكلاسيكية والبلاتينية في محفظة العملات الرقميّة الخاصّة بهم على المنصة.

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نبذة عن كوين مينا

شركة كوين مينا التي تتخذ في مملكة البحرين مقراً لها هي منصة تداول عملات رقمية خاضعة للتنظيم والترخيص من قبل بنك البحرين المركزي. تسعى كوين مينا إلى تمكين المستثمرين المخضرمين والناشئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يرغبون في الاستفادة من خيارات الاستثمار البديلة وغير التقليدية، وذلك من خلال منحهم فرصة المشاركة في الاقتصاد الرقمي الجديد. من خلال كوين مينا، يمكن للمستخدمين شراء العملات الرقمية وبيعها وتخزينها بأمان وموثوقية، بالإضافة إلى إمكانية الإيداع والسحب بعملتهم المحلية. تهدف كوين مينا إلى أن تكون منصّة تداول العملات الرقميّة الأكثر سهولة وسلاسة وموثوقيّة في المنطقة بفضل الرسوم التنافسية والسيولة العالية التي تقدّمها والنهج التعليميّ الذي تتبعه.