· Circlemena.org هو موقع إلكتروني مشترك بين مبادرة بيرل وزمن العطاء يدعم مجتمع المانحين من أفراد وهيئات مؤسسية في منطقة الخليج

· بلغ مجموع المنح والتبرعات المقدمة من أفراد 488 مليار دولار في 2022، و175 مليار دولار من أصحاب الثروات الضخمة

· ما تزال أهداف التنمية المستدامة تحتاج إلى 2.5 ترليون دولار سنوياً

الشارقة، 2 نوفمبر 2022: تعزيزاً لمنصة سيركل التي أسستها مبادرة بيرل، المنظمة غير الربحية الرائدة في رفع مستوى المساءلة المؤسسية في قطاع الأعمال في منطقة الخليج، مع شريكتها زمن العطاء "Philanthropy Age"، وهي المرجع الأبرز في المنطقة العربية للمحتوى المعني بالقطاع الخيري، أطلقت الجهتان الموقع الإلكتروني http://www.circlemena.org لتوجيه المانحين ودعم بيئة العطاء والأعمال الخيرية.

تتوفر المعلومات على الموقع باللغتين العربية والإنجليزية، وتساهم في توجيه المبادرات الخيرية الاستراتيجية وتحقيق أفضل النتائج منها. وتقدم المنصة مجموعة من الخصائص الجديدة تضم قسماً ولوحة تحكم تفاعلية مخصصين للأعضاء المنتسبين ويتيحان لهم التواصل، وتبادل التجارب والخبرات والرؤى.

وبدعم من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، تقدم هذه المنصة للمانحين والهيئات المؤسسية والعائلية ومختصي المسؤولية المؤسسية الاجتماعية وممثلين من مؤسسات مختلفة إمكانية الاطلاع على مراجع حصرية من موارد ودراسات لحالات وأمثلة نموذجية وتقارير توجه مبادراتهم الخيرية وتعزز نتائجها على المجتمعات. ويقدم الموقع فرص التواصل والتعاون ضمن مجتمع المانحين، ويمكنهم من تبادل الآراء وابتكار منهجيات تفكير جديدة، مع التركيز على توسيع نطاق تأثير المبادرات الخيرية في الخليج وجميع أنحاء الشرق الأوسط وتحسين نتائجها.

ويضم موقع circlemena.org محتوى وموارد منتقاة بعناية تقدم رؤى عملية وملهمة تساعد الأعضاء على تنمية معارفهم وخبراتهم وتمنحهم فهماً أفضل للعطاء المؤثر وحيثياته. ويعرض الموقع حوارات مع مانحين بارزين ودلائل توجيهية وإرشادية،

تعتبر لمجتمع المانحين مصادر مهمة تدعم جهودهم ومبادراتهم.

ويقدم الموقع أيضاً مؤشر سيركل Circle Index وهو أشمل قاعدة بيانات في المنطقة للمؤسسات والمنظمات غير الربحية والاجتماعية. يتعقب هذا المؤشر مصادر الإنفاق وكمياته والجهات المتلقية له، وذلك بهدف مساعدة المانحين والمستفيدين على إيجاد شركاء جدد ورفع مستوى الشفافية بخصوص المبادرات الخيرية ونتائجها.

وقال وليد جبارة الرئيس التنفيذي لتتش لاين، دار النشر الرسمية لزمن العطاء في دبي: "نحن سعيدون جداً بالتعاون مع مبادرة بيرل ونتطلع لمدها بمحتوانا المتخصص لنتمكن سوياً من دعم منظومة العطاء والعمل الخيري في المنطقة."

ولإيجاد حلول للتحديات العالمية، ومنها الحاجة السنوية إلى 2.5 ترليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تقدم منصة circlemena.org فرصة للمانحين في المنطقة لتبادل المعارف والخبرات وتشجع الجيل القادم من المتبرعين على الاستمرار في جهودهم الخيرية.

وعلقت المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل راني سعداوي على ذلك قائلة: "يسرنا التعاون مع زمن العطاء لنقدم للمانحين في الخليج من أفراد وجهات مؤسسية، المعارف والأدوات التي يحتاجونها لصياغة خطط استراتيجية ومؤثرة توجه الجهود الخيرية ومبادرات المسؤولية المؤسسية. ومع الخصائص الجديدة لمنصتنا، ستتمكن شبكة سيركل من تنمية مجتمع خيري مؤثر في الخليج مهمته الأولى تحقيق نتائج مستدامة وخلق التغيير المنشود."

أما روبرت روسن مدير الشراكات الخيرية في مؤسسة بيل وميليندا غيتس، فقال: "تعتبر الشبكات التفاعلية الحيوية وسيلة ممتازة لزيادة التعاون بين المانحين وتعزيز أثر مبادراتهم وفعاليتها. ومن خلال هذه الشراكة ما بين مبادرة بيرل وزمن العطاء، ستكون هذه المنصة أداة قيمة تساهم في تقوية شبكات المانحين في الشرق الأوسط وتزيد من آثر عطائهم."

#بياناتشركات

- انتهى -

شبكة "سيركل"

شبكة تجمع بين المانحين من أفراد وهيئات مؤسسية في الشرق الأوسط ممن يطمحون إلى تحقيق نتائج أقوى من مبادراتهم وأعمالهم الخيرية. وتقدم منصة circlemena.org محتوى وموارد اختصاصية ستدعم هذه الشبكة وتوجه أعضائها وتعمق العلاقات والصلات بينهم.

يستطيع المستخدمون طلب الاشتراك بشبكة سيركل عبر موقعها الإلكتروني وتسجيل الاشتراك بنشرتها الدورية. وتتيح سيركل عضويتها بالمجان، وتقدم ميزات حصرية مثل إمكانية المشاركة في ورشات وحلقات نقاش وفرص التواصل مع الأعضاء لتبادل الآراء وطرح التساؤلات وإيجاد مسارات جديدة للعمل والتغيير. ويشكل أعضاء الشبكة مجتمعاً حيوياً تفاعلياً يتيح للمانحين فرص التعلم والنمو والتواصل مع النظراء واستطلاع فرص التعاون.

وهذا العام، عقدت شبكة سيركل ورشات عمل متعددة عن العطاء الاستراتيجي والاستثمار المؤثر وأهمية قياس النتائج والآثار، وأقيمت هذه الأ،نشطة بتنسيق من خبراء من 21/64، وإنوفيست أدفايزوري ومركز الأعمال الخيرية الفعالة. وشارك في الأنشطة نخبة من المتحدثين الدوليين منهم هادي بارتوفي مؤسس code.org، وسارة أوجيه المؤسسة والمديرة لـEthos Philanthropy، وشاينور خوجا إحدى قادة الفكر البارزين في مجال الاستثمار المؤثر.

تفضلوا بزيارة منصة سيركل على هذا الرابط. للراغبين بالاشتراك بالمنصة، يرجى التسجيل على هذا الرابط.

عن مبادرة بيرل

مبادرة بيرل هي المنظمة المستقلة غير الربحية الرائدة في منطقة الخليج، مهمتها التوعية بأهمية تبني الشركات لثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية. أسس المنظمة في 2010 مجموعة من قادة الأعمال الإقليميين بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات، ومبادرة بيرل هي الشبكة الخاصة غير الربحية الوحيدة في الخليج التي اكتسبت صفة استشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

تنفذ مبادرة بيرل سلسلة من البرامج في الحوكمة المؤسسية، منها أفضل ممارسات مكافحة الفساد، والتنوع في القيادة، والحوكمة في الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والحوكمة في الشركات العائلية، والحوكمة في القطاع التكنولوجي، والحوكمة في العمل الخيري. وتجري المنظمة أيضاً أبحاثاً معنية بقضايا الحوكمة على المستوى الإقليمي، وتنفذ ورشات عمل ودورات تدريب تنفيذي، وتعقد اجتماعات لقادة الأعمال ومتخذي القرارات والطلاب والتنفيذيين من القطاع غير الربحي، لتشجيع المؤسسات في الخليج على تبني منظومة حوكمة قويمة من الأساس تمكنها من تنفيذ أفضل الممارسات في مكان العمل.

وبشبكة متنامية من 40 شريك إقليمي ودولي، تواصل مبادرة بيرل سعيها الحثيث لتكون المنصة الرائدة التي يقودها قطاع الأعمال لإحداث التغيير المطلوب وتعزيز دور الحوكمة المؤسسية كمحرك أساسي للتنافسية وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة عبر منطقة الخليج.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا www.pearlinitiative.org وصفحات التواصل الاجتماعي من خلال @PearlInitiative على الفيسبوك ويوتيوب وتويتر و@ThePearlInitiative على لينكد إن وإنستغرام.

للتواصل: أنيسا بانجاني، مديرة برنامج، الحوكمة في العمل الخيري.

@pearlinitiative.orgenquiries

www.pearlinitiative.org

عن زمن العطاء

هي المصدر الأبرز في المنطقة العربية للمحتوى المعني بالقطاع الخيري الذي يدعم مجتمع المانحين ويساعدهم في تحقيق أفضل النتائج والآثار من مبادراتهم الخيرية. يبرز محتوى المنصة أهم المانحين والمؤسسات غير الربحية والشراكات الخيرية والأعمال الاجتماعية لتكون مصدر إلهام للقراء يحثهم على العطاء بشفافية والعمل لخدمة المجتمعات. تأسست هذه المجلة والمنصة في عام 2013، وتقدم محتواها باللغتين العربية والإنجليزية، وتؤدي دوراً رئيسياً في تحسين فرص التواصل والحوار عن قضايا القطاع الخيري في الشرق الأوسط، وهي ملتقى مميز لتبادل الآراء والخبرات وتسليط الضوء على المنظمات والأفراد الذين يكرسون جهودهم لخلق التغيير المنشود.

للتواصل: لويز ريدفيرز، محررة أولى، زمن العطاء editor@philanthropyage.org www.philanthropyage.org