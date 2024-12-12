•الوصول إلى مجموعة بارزة من البورصات العالمية من منصة واحدة: بيتباندا فيوجن تجمع بيانات الأسعار من كبرى بورصات العملات المشفرة، وشركات صناعة السوق، ومزودي السيولة في مكان واحد، وذلك لتأمين أفضل الأسعار لعمليات البيع والشراء بسهولة.

•سيولة أكبر وفروقات أسعار أقل: الحل المثالي لمشكلات السيولة التي تواجه المتداولين المعتمدين على منصة واحدة للتداول من خلال تجميع السيولة من عدة أسواق، إلى جانب تقليل فروقات الأسعار بشكل كبير.

•توفير أكثر من زوج تداول فور الإطلاق: يمكن للمستخدمين دخول السوق بعملة من اختيارهم دون الحاجة إلى التحويلات، مع أكثر من 700 زوج تداول توفرها فيوجن، بما فيها العملات المستقرة الرائدة كاليورو والدولار الأمريكي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني، مع التخطيط لإضافة المزيد في المستقبل.

•الوصول إلى مزايات بيتباندا الحالية: تشمل فيوجن ميزات بيتباندا مثل عمليات الإيداع أو السحب بدون رسوم، وخيارات عديدة لتخزين العملة المشفرة، إلى جانب إمكانية الوصول للأداة بكل بسهولة عن طريق تطبيق الويب.

•الالتزام المستمر باللوائح ومعايير الأمان: فيوجن تلتزم بأعلى معايير الأمان والامتثال بلوائح الاتحاد الأوروبي مع ضمان إمكانية التخزين دون الاتصال بالإنترنت.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بيتباندا، أكبر منصة أوروبية للعملات المشفرة، عن إطلاق بيتباندا فيوجن، ما يسهم في توسيع قاعدة عروضها الرائدة في قطاع العملات المشفرة من خلال تقديم منتج جديد يدعم الاستراتيجيات الاستثمارية جميعها. وتم تصميم فيوجن لتلبية احتياجات متداولي العملات المشفرة المتمرسين، حيث تدعم استراتيجيات التداول اليومية عالية القيمة مع توفير هيكل رسوم تنافسي وأدوات متطورة لتحليل المخططات المعقدة، مما يؤمن للمتداولين الخبراء الأدوات اللازمة لتطبيق استراتيجياتهم بثقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيريك ديموث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة بيتباندا: "تضع فيوجن معايير جديدة في مجال تداول العملات المشفرة، فهي الأداة الأفضل في السوق حالياً للمتداولين الذين يجرون عمليات تداولات بأحجام كبيرة، حيث توفر لهم حلاً بديلاً عن تتبع الأسعار ضمن عدة بورصات أو تسجيل الدخول المتعدد، كما تضمن تنفيذ الصفقات بسعر التنفيذ، ما يجعلها أداة متكاملة في حساب واحد. وتجمع فيوجن بين سهولة الاستخدام والأمن إلى جانب السيولة المجمعة والأسعار الدقيقة، فضلاً عن مستويات التنظيم والثقة التي تتمتع بها بيتباندا".

وأعلنت بيتباندا في وقت سابق هذا العام توسيع نطاق عملها إلى منطقة الشرق الأوسط، ويأتي إطلاق فيوجن في إطار الجهود المتواصلة للشركة لتعزيز خدماتها لصالح أكثر من 5 ملايين مستخدم على الصعيد العالمي. وتتوفر الخدمة في البداية للمستخدمين في أوروبا، وستعمل بيتباندا على توفيرها في دولة الإمارات وبقية دول المنطقة.

وتم تصميم فيوجن وفقاً لأعلى معايير الأمان وبما ينسجم بشكل تام مع لوائح الاتحاد الأوروبي، وهي توفر للمستخدمين الوصول الكامل إلى الميزات المتوفرة على منصة بيتباندا، عمليات الإيداع والسحب بدون رسوم، إلى جانب توفير عروض الرهان الرائدة في السوق، وخاصية تخزين الأصول دون الاتصال بالإنترنت.

ويمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى فيوجن مباشرة عن طريق تطبيق الويب الخاص بمنصة بيتباندا.

لمحة حول بيتباندا:

تأسست بيتباندا في فيينا عام 2014، وهي واحدة من أبرز وسطاء تداول العملات المشفرة في أوروبا. تزخر محفظة شركة التكنولوجيا المالية النمساوية الرائدة بتشكيلة تضم أكثر من 2,800 أصل رقمي، بما فيها ما يزيد عن 500 أصل مشفر والعديد من الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والمعادن الثمينة والسلع. كما تُقدم الشركة واحدة من أشمل مجموعات الأصول الرقمية المتاحة في أوروبا. تتمتع بيتباندا بثقة ما يزيد عن 5 مليون مستخدم والعشرات من الشركاء المؤسسين، وتمتلك التراخيص في العديد من الدول، علماً أنّ لديها سجل حافل بالتعاون مع الجهات التنظيمية المحلية لضمان سلامة الأصول وأمنها. ويجعل هذا بيتباندا واحدة من أكثر منصات التداول أماناً وامتثالاً للمعايير التنظيمية على مستوى القطاع. وإلى جانب مقرّها الرئيسي في فيينا، تمتلك الشركة مكاتب في أمستردام وبرشلونة وبرلين وبوخارست.

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