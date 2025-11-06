الاتفاقيات ترسخ التزام إنفنيتي باور بالاستدامة، وتقربها من تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في الوصول إلى قدرات اجمالية للطاقة المتجددة في جميع أنحاء مصر وأفريقيا تصل إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2030

الاتفاقيات تعزز تحول مصر نحو الطاقة النظيفة وتوسع محفظة منصة الطاقة التابعة لحسن علام للمرافق

القاهرة، مصر:أعلنت منصة الطاقة التابعة لحسن علام للمرافق، وهي منصة استثمارية متخصصة في تطوير مشروعات الطاقة النظيفة ، ويشارك في ملكيتها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وشركة ميريديام لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في جميع أنحاء مصر وبعض الدول الأفريقية وإنفنيتي باور، أكبر شركة للطاقة المتجددة في أفريقيا، عن توقيع اتفاقيات تكميلية مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالشراكة مع شركة إنفنيتي باور، لتنفيذ مشروعين كبيرين للطاقة المتجددة باستطاعة تبلغ 1200 ميجاوات من الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين بسعة 720 ميجاوات/ساعة. هذا المشروع هو الثاني لمنصة الطاقة التابعة لحسن علام للمرافق.

حضر حفل التوقيع معالي الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في خطوة تعكس التزام الدولة بالمضي قُدماً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تركز على تعزيز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وتقليل الاعتماد على بدائل الوقود التقليدي. وتُمثل هذه الخطوة دفعة قوية نحو تحسين كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية من خلال اعتماد أحدث تقنيات التخزين المتقدمة.

بموجب الاتفاقيات الموقّعة، يتولى التحالف تطوير عدد من المشاريع الاستراتيجية تشمل محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات في منطقة بنبان بمخطط الوصول للتشغيل التجاري في الربع الثالث من عام 2026 ، مدعومة بوحدة تخزين كهربائي باستخدام البطاريات بسعة 120 ميجاوات ساعة، إلى جانب إنشاء محطة أخرى للطاقة الشمسية في منطقة غرب المنيا بقدرة 1000 ميجاوات وسعة تخزين تبلغ 600 ميجاوات ساعة بمخطط الوصول للتشغيل التجاري في الربع الثالث من عام 2027 . وتمثل هذه المشاريع خطوة محورية

في دعم أهداف مصر الطموحة لرفع حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040. كما تعزز هذه المبادرات من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.

هذا وتواصل إنفنيتي باور لعب دور محوري في تشكيل منظومة الطاقة المتجددة في أفريقيا. تمتلك الشركة محفظة متنوعة ومتنامية من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين في كل من مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، كما تقود الشركة مسيرة الابتكار والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة. تركز الشركة بشكل استراتيجي على

الحلول التكنولوجية القابلة للتوسع، والبنية التحتية لشبكات الطاقة. لذا تعتبر إنفنيتي باور من كبرى الشركات التي تعمل على تعزيز أمن الطاقة والاستدامة في أفريقيا، مع رؤية استراتيجية واضحة تستهدف الوصول إلى 10 جيجاوات من القدرة التشغيلية لمشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.﻿

وتضم حاليًا محفظة منصة الطاقة التابعة لحسن علام للمرافق مشروعات قائمة تبلغ 2.3 جيجاوات، وتتوقع التشغيل على مراحل يبدأ في الربع الثالث من عام 2026 وينتهي في الربع الثالث من عام 2027 بقيمة استثمارية تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي، إلى جانب مشاريع قيد التطوير بقدرة 1.65 جيجاوات، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار أمريكي، تشمل 350 ميجاوات من الطاقة الشمسية و1.3 جيجاوات من طاقة الرياح. ويمثل التعاون الجديد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة إنفنيتي باورخطوة نوعية في مسيرة توسع المنصة، ودعمًا عمليًا لجهود مصر في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

بهذه المناسبة قال أحمد مله، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور: "تعكس هذه المشروعات التزام إنفنيتي باور المتواصل بدفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر، وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول الطاقة المستدامة في إفريقيا. وباعتبارنا الجهة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة داخل مصر، نواصل البناء على النجاحات التي حققناها في مشاريع كبرى مثل بنبان، من خلال تقديم حلول متطورة في مجالات الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والبنية التحتية الكهربائية. ونسعى من خلال هذه الحلول إلى ترسيخ أمن الطاقة واستدامتها على المدى الطويل".

من جانبه قال عمر حسني، نائب الرئيس التنفيذي للطاقة والمياة لمجموعة حسن علام للمرافق: "تمثل هذه الاتفاقية محطة محورية في مسار تحول مصر نحو الطاقة المستدامة. ومن خلال شراكتنا مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وإنفنيتي باور، نُسهم في تطوير مشروعات تدعم تنويع مصادر الطاقة وتعزيز مرونة الشبكة الوطنية، بما يمهّد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة. وبالاستفادة من خبرتنا التي تمتد لأكثر من تسعة عقود

في تطوير البنية التحتية، نؤكد التزامنا بالمساهمة في تحقيق أولويات الدولة عبر الاستثمار طويل الأجل في الطاقة المتجددة والمشروعات المستدامة."

عن شركة حسن علام للمرافق

تُعد شركة حسن علام للمرافق الذراع الاستثمارية والتطويرية لشركة حسن علام القابضة؛ حيث تأسست عام 2017 بغرض استهداف الفرص التي تلبي احتياجات سوق الطاقة النظيفة والطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية في مصر والمنطقة.

تركّز شركة حسن علام للمرافق جهودها الاستثمارية والتطويرية على مشروعات البنية التحتية المستدامة، خاصةً في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، والخدمات اللوجستية، والنقل، والبنية التحتية الاجتماعية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.hassanallam.com.

عن إنفنيتي باور:

إنفنيتي باور، أكبر شركة للطاقة المتجددة في أفريقيا، ثمرة الشراكة بين إنفنيتي المصرية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر". تستهدف الشركة مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وتخزين البطاريات وتطوير شبكات الربط والتوزيع في مختلف أنحاء القارة، وتسعى لتحقيق قدرة تشغيلية تبلغ 10 جيجاوات بحلول عام 2030. تمتلك الشركة حاليًا محفظة تشغيلية تبلغ 1.3 جيجاوات في مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، تسهم في تجنب أكثر من 3 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بالإضافة إلى خطط تطويرية تصل إلى 16 جيجاوات.

