تُعد أرامكو السعودية حاليًا شركة الطاقة الوحيدة عالميًا التي لها أكثر من ثلاث منشآت ضمن شبكة المنارات الصناعية العالمية

الإنجاز يعكس اعتماد الشركة الحلول الرقمية المتقدمة على نطاق واسع لتعزيز الأداء التشغيلي والبيئي

الظهران - أصبح مجمع إنتاج النفط في شمال الغوار التابع لأرامكو السعودية خامس منشأة للشركة تدخل قائمة شبكة المنارات الصناعية المعترف بها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، بعد الاعتراف به لاعتماده بصورة شاملة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتقدمة التي تدعم أداءه التشغيلي والبيئي.

ويتم إدراج مرافق التصنيع في الشبكة العالمية المرموقة بالنظر في المنشآت التي تثبت تبنّيها الناجح لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على نطاق واسع، ويأتي هذا الاعتراف بمجمع إنتاج النفط في شمال الغوار بعد إدراج أربعة مرافق أخرى تابعة لأرامكو السعودية في شبكة المنارات العالمية، وهي: معمل الغاز في العثمانية، ومجمع خريص النفطي، ومعامل بقيق، ومصفاة ينبع.

وتضم شبكة المنارات العالمية حاليًا 189 منشأة حول العالم. وتُعد أرامكو السعودية، وهي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، شركة الطاقة العالمية الوحيدة حاليًا التي يتم تمثيلها بأكثر من ثلاث منشآت.

وتعليقًا على ذلك قال الرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، الأستاذ ناصر خالد النعيمي: "يؤكّد هذا الاعتراف من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لشبكة المنارات الصناعية طموحنا للابتكار والتميّز التشغيلي. كما يؤكد مسيرتنا نحو مستقبل رقمي منخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمكّننا التقنية من تحسين أعمالنا، وتقليل الأثر البيئي، وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا ومساهمينا".

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية، الأستاذ أحمد الخويطر: "لقد أنجزنا في أرامكو السعودية استثمارًا إستراتيجيًا بتحقيق التحوّل الرقمي في مرافقنا. وقد أدّت هذه الجهود إلى تحسينات ملحوظة على مستوى الكفاءة، وخفض الأثر البيئي، والإنتاجية والسلامة في جميع أعمالنا. ويُعد حصولنا على جائزة شبكة المنارات الصناعية المرموقة شهادة على سعي أرامكو السعودية نحو الريادة العالمية في مجال التحوّل الرقمي وطموحنا للابتكار".

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

-انتهى-

#بياناتشركات