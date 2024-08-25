القاهرة، مصر – يسر شركة منثم، المنصة الرائدة في مصر للادخار الرقمي، أن تعلن عن إطلاق "صندوق منثم للدخل الثابت بالدولار الأمريكي" والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع سي أي كابيتال لإدارة الأصول ، وهو صندوق دخل ثابت جديد بالدولار الأمريكي حيث يوفر فرصة ادخار آمنة ذو عائد جاذب بالدولار الأمريكي مع درجة سيولة عالية للأفراد والشركات، مما يعزز من ثقافة الادخار والاستثمار في مصر.

وفي سبيل ذلك يهدف صندوق منثم للدخل الثابت بالدولار الأمريكي إلى الاستثمار في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت ذات الجودة العالية والمنخفضة المخاطر، بما في ذلك أذون الخزانة بالدولار الأمريكي وسندات اليورو الصادرة عن الحكومة المصرية، حيث يخضع الصندوق لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر (FRA)و يعتمد على رؤية منثم لتقديم حلول ادخار آمنة وذكية، مما يجعله اختيارا مثاليًا (للمستثمرين كافة) لأولئك الذين يسعون للحفاظ على ثرواتهم وتنميتها بالعملة الأجنبية و/أو إدارة النقدية بالدولار الأمريكي لديهم.

يقدم صندوق منثم للدخل الثابت بالدولار الأمريكي مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لتلبية احتياجات المستثمرين، حيث يوفر السيولة اليومية، مما يتيح شراء أو استرداد وثائق الاستثمار في أي وقت، حيث يتميز الصندوق بمرونة غير مسبوقة ومنها الحرية من قيود الفترات الثابتة أو عمليات الشراء والاسترداد الطويلة. بالإضافة إلى ذلك، يعد الصندوق أحد مكونات "حساب منثم بالدولار الأمريكي"، الذي يوفر تجربة فريدة من نوعها تتفوق على الحسابات التوفيرية التقليدية. كما يتميز الصندوق بالشفافية الكاملة، حيث يمكن للعملاء تتبع إجمالي مدخراتهم والأرباح اليومية وسجل المعاملات في أي وقت عبر تطبيق منثم.

وعلق هيمانشو شيرمالي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة منثم، على إطلاق الصندوق: "في منثم، مهمتنا هي إنشاء حلول مالية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة للأفراد في مصر. يمثل إطلاق 'حساب منثم بالدولار الأمريكي'، المدعوم من صندوق منثم للدخل الثابت بالدولار الأمريكي، مرحلة هامة في سعينا لتمكين المصريين من خلال توفير منتجات مالية تجعل أموالهم تعمل بشكل أكثر فعالية. نغتنم هذه الفرصة للتعبير عن امتناننا للهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) لتوجيهاتها العملية ونهجها الداعم الذي يشجع الابتكار والحوكمة التقدمية."

ومن جانبه عبر د. عمرو أبو العنين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة سي أي كابيتال لإدارة الأصول: "يسر شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول أن تكون الشريك الاستثماري ومدير الاستثمار للصندوق والذي يخدم المستثمر الباحث عن عوائد جذابة مع تنوع في استثمارات الصندوق في أصول آمنة وتنوع الأموال وتوزيعها، كما يمكن الاستثمار به بشكل سلس يتواكب مع آليات العصر الحديث وتوفير سيولة عالية لإدارة الفوائض النقدية الدولارية لدى المستثمرين."

تم إطلاق صندوق منثم للدخل الثابت بالدولار الأمريكي في وقت يتزايد فيه الطلب على وسائل التوفير والاستثمار المبتكرة في مصر، وهو متاح حصريًا من خلال التطبيق المحمول سهل الاستخدام من منثم. لقد وضع هذا التطبيق معايير جديدة في صناعة الخدمات المالية في مصر، مما يمكن العملاء من إدارة مدخراتهم بكل سهولة ومتابعة عوائدهم بشفافية.

وأضاف إسماعيل سرهنك، الشريك المؤسس ومدير العمليات التنفيذي في منثم: "شراكتنا مع سي أي كابيتال لإدارة الأصول، وهي من كبرى الشركات وذات الريادة في مجال إدارة صناديق الاستثمار، تتماشى تمامًا مع رؤيتنا لتوسيع الشمول المالي وتقديم حلول ادخار واستثمار شفافة وفعالة ويمكن الوصول إليها. هذا المنتج هو استجابة مباشرة للاحتياجات التي عبر عنها عملاؤنا، الذين يحتاجون إلى وسيلة موثوقة لتوفير الدولار الأمريكي لأغراض متنوعة مثل توفير رسوم التعليم الدولي أو عائدات التصدير أو تمويل الشركات الناشئة وغيرها. نحن واثقون أن هذا الصندوق، الذي يوفر الاستقرار والنمو، يمثل إضافة قيمة كبيرة لهم."

فيما علق طارق شاهين، رئيس قطاع الاستثمار في سي اي كابيتال لإدارة الأصول على استراتيجية الاستثمار الخاصة بالصندوق قائلاً: نهدف الى بناء محفظة متنوعة مع حيث آجال استحقاق، حيث تم تصميم هذا النهج لتحقيق أقصى استفادة من العوائد والسيولة، مما يقدم صندوقًا فريدًا يتميز بمرونة الشراء والاسترداد."

سيتم فتح باب الاكتتاب في الصندوق يوم 26 أغسطس 2024. يمكن للعملاء الوصول إليه بسهولة عبر تطبيق منثم المحمول، المتاح على منصتي iOS وأندرويد.

نبذة عن منثم:

منثم هي منصة التوفير الرقمي الرائدة التي تقدم حلولًا مالية مبتكرة للأفراد والشركات في مصر. مع إطلاق أول صندوق سوق نقدي رقمي في البلاد، حددت منثم معيارًا جديدًا في الصناعة، خاصة فيما يتعلق بتجربة العملاء. من خلال تطبيقها المحمول سهل الاستخدام، تقدم منثم حلول ادخار بسيطة وآمنة وذكية، بما في ذلك حساب توفير بالجنيه المصري والآن بالدولار الأمريكي أيضًا. الشركة مرخصة وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) في مصر، مما يضمن أن جميع منتجاتها وخدماتها تتوافق مع أعلى معايير التنظيم.

نبذة عن سي آي كابيتال لإدارة الأصول:

تعد سي آي كابيتال لإدارة الأصول شركة إدارة أصول رائدة في مصر والشرق الأوسط (وضمن تصنيف Forbes Middle East لأفضل 30 شركة إدارة أصول في الشرق الأوسط)، ومعترف بها بخبرتها في إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية ذات الطابع المؤسسي. تكرس الشركة جهودها لتقديم عوائد ممتازة لعملائها مع الحفاظ على تركيز قوي على إدارة المخاطر والالتزام. مرخصة ومنظمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) في مصر، تواصل سي آي كابيتال لإدارة الأصول الالتزام بالتميز في إدارة الأصول في جميع أنحاء المنطقة. سي آي كابيتال هي جزء من شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيويورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

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