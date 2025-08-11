منتدى رفيع المستوى على مدى يومين يركّز على تحقيق التوافق، والابتكار، والتنفيذ لتعزيز التزامات المنطقة المناخية

المنامة – أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة عن إطلاق نسخته الرابعة في 27 و28 يناير 2026، في فندق فورسيزونز بمملكة البحرين، تحت شعار"تعزيز التوافق والابتكار والتنفيذ من أجل التحول في مجالي الطاقة والمناخ". وسيقام المنتدى بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة.

ويتوقع المنتدى حضورًا قويًا رفيع المستوى بمشاركة أكثر من 400 من كبار قادة الأعمال وخبراء الاستدامة من المنطقة والعالم، حيث يتضمن البرنامج على مدى يومين كلمات رئيسية وجلسات حوارية ومناقشات تفاعلية تسلط الضوء على المواضيع المحورية لتحقيق أهداف المنطقة في الوصول إلى الحياد الكربوني، الى جانب مشاركة أكثر من 50 متحدثًا من خبراء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، لمشاركة الرؤى والاستراتيجيات والحلول حول كيفية بناء اقتصاد مناخي مستدام من خلال التعاون والتحشيد والابتكار.

وسيُناقش المنتدى مواضيع عدة تشمل مواءمة نماذج الأعمال مع العمل المناخي، وتوحيد الطموحات والإجراءات بين دول المنطقة، وتوسيع نطاق التمويل للمبادرات الحيوية الإيجابية للمناخ والطبيعة، وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات، وتعزيز القدرات البشرية، وتسريع الابتكار والتطورات التكنولوجية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور المرأة في قضايا المناخ.

وسيظل تطوير القدرات والمهارات أحد الأعمدة الأساسية للمنتدى، حيث سيُخصص اليوم الثاني لتطوير رأس المال البشري. وبالشراكة مع مؤسسات استشارية إقليمية وعالمية رائدة في مجال الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، سيتم تنظيم ورش عمل تطبيقية لتعزيز الفهم والمهارات التي تساعد المؤسسات الحكومية والخاصة على ترسيخ الاستدامة والمناخ ضمن أولوياتها، وبناء قدرات حقيقية للتنفيذ.

وقد تم فتح باب التسجيل والمشاركة في النسخة الرابعة من المنتدى، التي تُعد فرصة قيّمة للمشاركين لبناء الشراكات مع قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، والاستفادة من ورش العمل التطبيقية المصممة لتطوير المهارات في مجالات الاستدامة والطاقة والمناخ، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وبدورها، صرحت السيدة ليلا دانيش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس، المؤسس والمنظم للمنتدى"يسعدنا الإعلان عن النسخة الرابعة من المنتدى، التي ستجمع مرة أخرى نخبة من المتحدثين والشركاء والمشاركين. ويُعد المنتدى منصة إقليمية رئيسية للحوار والتفاعل وبناء القدرات لدعم العمل المناخي في المنطقة. ونتطلع إلى برنامج ثري ومثمر يتضمن نقاشات معمقة، وتعلم عملي، وتعاون بنّاء يساهم في دعم التحول الجاري في اقتصادات المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة."

-انتهى-

#بياتاتشركات