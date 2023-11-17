قطر- يسر منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى الإعلان عن نجاحه الملحوظ في النسخة الأولى من جوائز قطر للسياحة لعام 2023. يعرف المنتجع بفخامته الفريدة، وتجارب الطهي الاستثنائية، والضيافة ذات المستوى العالمي، وقد تم تكريمه بجائزتين مرموقتين للتميز في الخدمة الاستثنائية. تؤكد هذه الجوائز التزام منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى بالتميز وتضعه كوجهة رائدة في صناعة الضيافة.

في حفل جوائز قطر للسياحة المرتقب، فاز منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى في فئتين متميزتين. حصل منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى على جائزة "فندق 5 نجوم" المرموقة، بينما تم تكريم سبا إيفوريا الفاخر التابع للمنتجع بجائزة "التميز في الخدمة للسبا"، مما يؤكد سمعته كوجهة رئيسية للسبا والعافية في المنطقة.

تعكس هذه الجوائز التفاني الدائم لفريق منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى، الذين يسعون دائمًا إلى تجاوز توقعات الضيوف.

وقال ريشاب ساني، المدير التجاري لـ منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى:"نحن فخورون بشكل كبير بتلقي هذا التكريم خلال جوائز قطر للسياحة". "هذا الإنجاز الملحوظ هو شهادة على العمل الجاد والشغف والالتزام الثابت لفريقنا بأكمله لتقديم تجارب استثنائية وصنع ذكريات لا تُنسى. نود أن نهنئ الفريق الذي يقف وراء جوائز قطر للسياحة على هذا حفل المميز ونحن ممتنون حقًا للجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة قطر للسياحة لتطوير القطاع وإنشاء هذه المنافسة بين جميع منشآت السياحة، مما ينعكس إيجابًا على جودة المنتج السياحي."

يقع منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى في شبه الجزيرة العربية ويقدم فخامة لا مثيل لها ومرافق استثنائية، ويدعو الضيوف من جميع أنحاء العالم لتجربة عروضه بأنفسهم. بفضل موقعه المثالي على شاطئ البحر الخلاب والمرافق الفريدة من نوعها والفريق المخصص لخلق ذكريات لا تُنسى، يعد المنتجع وجهة مثالية للمسافرين الباحثين عن تجربة استثنائية لا مثيل لها.

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عن منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى:

يعتبر منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى وجهة فريدة من نوعها تقدم مرافق عالمية المستوى وخدمات مُصممة حسب رغبات المسافرين للترفيه في الوقت الحالي. يمتد المنتجع على مسافة 3.5 كيلومتر عبر الساحل الرئيسي، ويقع على طول سواحل الخليج العربي النقية، في الجزء الجنوبي الغربي من قطر. يقدم المنتجع 361 وحدة إقامة تتنوع بين الغرف والأجنحة والفيلات المطلة على الشاطئ مع مسابح وحدائق خاصة. مع مجموعة واسعة من وسائل الراحة، بما في ذلك حديقة شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية وحمامات السباحة والمرسى والسبا الفاخر ونادي الصحة، يُعتبر منتجع هيلتون شاطئ سلوى وجهة مثالية للضيوف المحليين والدوليين على حد سواء. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا: https://www.salwabeachresort.qa/، ومتابعتنا على صفحاتنا على فيسبوك وتويتر وإنستغرام.