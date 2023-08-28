القاهرة: أعلنت نتورك إنترناشيونال، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه مصري لتطوير مجال حلول الدفع الإلكتروني والمساهمة في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في مصر. ويأتي هذا الاستثمار ليؤكد إيمان الشركة الراسخ بإمكانيات الاقتصاد المصري، وحرصها على تحقيق هدفها المتمثل في مساعدة الاقتصادات والأعمال على النمو من خلال تبسيط عمليات الدفع والعمليات التجارية.

وستعمل نتورك إنترناشيونال على تطوير بنية خدمات الدفع الرقمي الخاصة بها في مصر مواكبةً بذلك توجه الدولة الاستراتيجي نحو رقمنة المدفوعات النقدية وتحقيق الشمول المالي وبالتالي حفز نمو الناتج المحلي الإجمالي. وسيُخصص جزء من هذا الاستثمار لجلب وتطوير منصة الدفع المتطورة "نتورك وان"، الخاصة بشركة نتورك إنترناشيونال والمصممة لمعالجة المدفوعات للبنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التكنولوجيا المالية. وسيتم تخصيص جزء آخر لشراء وتفعيل ما يقرب من 100 الف جهاز نقطة بيع متطور لتزويد قطاع التجار والشركات المتوسطة والصغيرة بحلول قبول المدفوعات الرقمية.

وبهذه المناسبة، قال ناندان مير، الرئيس التنفيذي للمجموعة في نتورك إنترناشيونال: "يؤكد هذا الاستثمار التزامنا المتواصل بتقديم حلول مدفوعات مبتكرة للشركات المصرية. ونحن نعمل منذ أكثر من عقدين على ترسيخ تواجدنا في مصر، بتقديمنا خدمات مميزة للعديد من البنوك والمؤسسات المالية. و تجدر الإشارة أن الهدف من هذا الاستثمار ليس في قيمته النقدية بل يتخطاها ليشمل استقطاب وتوظيف المواهب ورواد الأعمال المحليين. إذ تعتبر مصر مقرنا الرئيسي في إفريقيا، وبفضل موهبة فريق عملنا المصري، الذي يزيد عن 700 موظف نخدم أكثر من 160 بنكاً ومؤسسة مالية إفريقية و65 بنكاً في الشرق الأوسط".

وقال د. رضا هلال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة نتوورك إنترناشونال -أفريقيا: " تمنحنا تجربتنا الواسعة في مجال توفير حلول الدفع الرقمي مكانة شريكٍ رئيسي لمعظم البنوك في مصر و تخولنا أيضاً من دعم و خدمة مجال التجار في مصر، وبما يواكب توجه الحكومة نحو تحقيق الشمول المالي. ونحرص على أن نجعل قبول المدفوعات الرقمية في متناول الجميع عبر تقديم باقة من الحلول الاقتصادية لفئة التجار الصغار والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وفي حين تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية راسخة وخطة عمل قوية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر، فإن نتورك إنترناشيونال حريصة على أن تكون في طليعة هذا التحول ودعم أهداف رؤية مصر 2030".

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نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تعد نتورك إنترناشيونال أكبر وأبرز شركة للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا. أما هدفها الرئيسي فيتمثل في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتمتلك الشركة حضورنا في أكثر من 50 دولة، ونوفر خدمات للجهات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والشركات الحكومية. وتضم نتورك إنترناشيونال فريق عمل يزيد على 2000 خبير في مجال المدفوعات الرقمية متواجدين في هذه الأسواق، ولديها قاعدة عملاء تزيد على 200 مؤسسة مالية وأكثر من 250,000 تاجر.

للاستفسارات والتواصل الإعلامي:

لامبرت اسبديدو

نتورك إنترناشيونال

دبي، الإمارات العربية المتحدة

بريد إلكتروني: lambert.espedido@network.global

روضة غانم، مسؤولة العلاقات العامة،شركة مياكمز

إيميل: rawda@meacoms.net