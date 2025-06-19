أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ملتيبلاي ميديا جروب"، المجموعة الإعلامية الرائدة التي تتبنى مساراً استراتيجياً لتحقيق النمو وتعزيز التفاعل المؤثر للعلامات التجارية، عن شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة "وايلدستون"، إحدى أكبر مالكي البنى التحتية للإعلانات الخارجية في العالم، والتي تمتلك محفظة تضم أكثر من 5,400 لوحة إعلانية.

وتمنح هذه الشراكة الحصرية "ملتيبلاي ميديا جروب" التابعة لمجموعة ملتیبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، حقوق إدارة وتشغيل مجموعة متميزة من المواقع الرقمية للإعلانات الخارجية (DOOH) في قلب العاصمة البريطانية لندن، ما يمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية المجموعة لبناء شبكة إعلامية عابرة للحدود مدعومة بالتقنيات الحديثة. وستتولى شركة "باك لايت ميديا"، التابعة لـ"ملتيبلاي ميديا جروب"، مسؤولية تشغيل وتسويق هذه الأصول الإعلانية.

وفي تعليق له على هذا الإعلان، قال جواد حسن، رئيس قطاع الإعلام والاتصال في مجموعة ملتيبلاي: "يمثل دخولنا السوق البريطانية محطة رئيسية في مسيرة النمو العالمي ل"ملتيبلاي ميديا جروب". وتُعد شراكتنا مع "وايلدستون" خطوة مهمة لتحقيق هذا الطموح، إذ توفر لنا امتداداً مباشراً ونطاقاً واسعاً من حيث الانتشار والتأثير. وننظر إلى لندن بوصفها منصة استراتيجية لإطلاق أعمالنا نحو الأسواق الإعلامية العالمية، وموقعاً مثالياً لتقديم تجارب تواصل فعّالة تلبي تطلعات العلامات التجارية في أكثر المدن حيوية وتطوراً على مستوى العالم."

ويعد موقع (Wandsworth Roundabout) أول موقع يدخل حيّز التشغيل ضمن إطار هذه الشراكة، وهو من بين 13 موقع يتميز بحركة مرورية كثيفة كانت شركة "وايلدستون" قد استحوذت عليهم من هيئة النقل في لندن (TfL) في وقت سابق من هذا العام. ويضم هذا الموقع أربع شاشات رقمية كبيرة الحجم، ويقع في واحد من أكثر تقاطعات العاصمة ازدحاماً، حيث يسجل ما يصل إلى 6.2 مليون مشاهدة كل أسبوعين.

من جانبه، قال جيمس بيكنيل، الرئيس التنفيذي لـ"ملتيبلاي ميديا جروب": "تتمثل مهمتنا في "ملتيبلاي ميديا جروب" بناء مجموعة إعلامية متقدمة وجاهزة للمستقبل، تنطلق من قاعدة إقليمية قوية وتتطلع إلى الريادة على مستوى العالم. وتعزز شراكتنا مع "وايلدستون" حضورنا في سوق متقدمة وذات تأثير واسع، إلى جانب توسيع نطاق أصول "باك لايت ميديا" المتميزة خارج دولة الإمارات. ومن خلال هذه الخطوة، نواصل مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وتمكين حملات إعلانية ديناميكية وفعّالة، لتنفيذ استراتيجيتنا في الأسواق العالمية".

بدوره، قال داميان كوكس، الرئيس التنفيذي العالمي والشريك المؤسس لشركة وايلدستون: "يسعدنا التعاون مع "ملتيبلاي ميديا جروب"، التي تنفرد برؤية مستقبلية ونهج مبتكر في دخول سوق الإعلانات الخارجية الرقمية في لندن. ويعكس هذا التعاون رؤيتنا في الارتقاء بمعايير البنية التحتية للإعلام العصري، وتقديم حملات عبر وسائل الإعلانات الخارجیة الرقمیة DOOH أكثر تأثيراً وفعالية للمعلنين في مختلف أنحاء العاصمة البريطانية."

وقد أُطلقت "ملتيبلاي ميديا جروب" رسمياً في يونيو 2025، لتجمع تحت مظلتها ثلاثاً من أبرز الشركات المتخصصة في الإعلانات الخارجية في دولة الإمارات، وهي "باك لايت ميديا"، و"فيولا ميديا"، و"ميديا 247"، ضمن كيان إعلامي موحّد مدعوم بالتكنولوجيا، يتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً له. وقد تم الإعلان عن إطلاق المجموعة خلال المؤتمر السنوي لمنظمة الإعلانات الخارجية العالمية (WOO) في مدينة مكسيكو، تزامناً مع حملات إعلانية عبر وسائل الإعلانات الخارجية الرقمية في مختلف أنحاء العالم، حيث أضاءت المدن واستقطبت الأنظار بمحتوى مرئي للكشف عن الكيان الرائد الجديد. ويُعد الدخول إلى السوق البريطانية أول توسّع دولي ل"ملتيبلاي ميديا جروب" خارج منطقة الشرق الأوسط، ما يعكس الاستراتيجية التوسعية لمجموعة ملتیبلاي على المستوى العالمي. ومع تجاوز قيمتها السوقية حاجز 7.2 مليار دولار أمريكي، تواصل مجموعة ملتیبلاي تعزيز حضورها وتأثيرها عبر مختلف القطاعات من خلال استثمارات مدروسة ذات توجه مستقبلي.

وباعتبار لندن بوابة استراتيجية نحو أوروبا، تعمل "ملتيبلاي ميديا جروب"حالياً على استكشاف فرص التوسع في أسواق عالمية جديدة. ويُمهّد هذا التوسع الطريق أمام عمليات استحواذ وشراكات واستثمارات إضافية تنسجم مع رؤية المجموعة لإعادة تشكيل قطاع الإعلام عبر التوسع المدروس وتبني استراتيجيات مستقبلية. وستواصل "ملتيبلاي ميديا جروب" الاستثمار في أصول إعلامية عالية الإمكانات، وتسريع وتيرة النمو عبر التكنولوجيا، وخلق تكاملات استراتيجية تحقق قيمة مستدامة ضمن محفظتها العالمية.

عن مجموعة ملتيبلاي ش.م.ع

مجموعة ملتيبلاي هي شركة قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتستثمر وتدير عالمياً شركات متطورة تولّد تدفقات نقدية. وتعمل المجموعة، التي تتميز بعقلية نمو أصبحت جزءًا مميزًا من هويتها، على توظيف رأس المال وتعزيز الاستثمارات عبر ذراعيها المميزتين، وكلاهما يتبع نهجاً منضبطاً للاستثمار وتوفير عائدات متسقة ومستدامة للمساهمين على المدى القصير والمتوسط والطويل:

ملتيبلاي

تعد ملتيبلاي ذراع الاستثمارات والعمليات في القطاعات الإستراتيجية طويلة الأجل، وهي حالياً التنقل والطاقة وخدمات المرافق والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال والتجزئة والملابس. توفر الاستثمارات الأساسية دخلاً متكرراً طويل الأجل من خلال عمليات الاستحواذ.

ملتيبلاي +

تعد ملتيبلاي+ الذراع الاستثمارية لمجموعة ملتيبلاي، والتي تتبنى استراتيجية استثمار مرنة ومتنوعة، تعتمد على اقتناص الفرص الواعدة في مختلف القطاعات والأسواق، مع التركيز على حصص أقلية، مما يتيح لها تقليل المخاطر والاستفادة من التنوع.

حول ملتيبلاي ميديا جروب:

تُعد ملتيبلاي ميديا جروب Multiply Media Group (MMG) كياناً إعلامياً رائداً يلتزم بالارتقاء بمعايير الأداء وتعزيز الابتكار في مختلف جوانب القطاع. وتعمل المجموعة انطلاقاً من طموح لا يعرف الحدود، مستندة إلى نهج دقيق ومدروس، وتستثمر في أصول إعلامية عالية الإمكانات، وتعزّز النمو من خلال الابتكار، بالتزامن مع تحقيق أعلى مستويات التكامل في محفظتها، من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والقيادة الذكية.

تضم ملتيبلاي ميديا جروب شركات رائدة تشمل "باك لايت ميديا"، و"فيولا ميديا"، و"ميديا 247"، و"بيربل برنتنغ"، لتشكّل منظومة متكاملة صُممت لتحقيق التوسّع والدقة والقيمة المستدامة. توفّر ملتيبلاي ميديا جروب الرؤية المطلوبة لقيادة تحوّل فعّال في القطاع. ومن خلال استثمارات مستهدفة في التكنولوجيا والمواهب والابتكار، تطوّر منتجات وخدمات مواكبة للمستقبل، وتتوقّع احتياجات العملاء قبل ظهورها. ومن خلال مواءمة القدرات عبر المجموعة، تضاعف الأثر، وتسارع الابتكار، وتقود مسيرة النمو على المدى الطويل.

حول وايلدستون:

تعتبر "وايلدستون" أكبر مالك للبنية التحتية للإعلانات الخارجية في العالم، بمحفظة تضم أكثر من 5000 وحدة إعلانية خارجية بما في ذلك الشاشات الرقمية من مختلف الأحجام، واللوحات الإعلانية والمواقع الرقمية الفاخرة.

ويتمثل نشاط "وايلدستون" الأساسي في شراء وتأجير مواقع للإعلانات في المملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا، بما يتيح لأصحاب الأراضي وواجهات المباني غير المستغلة تحقيق دخل إضافي في مواقع ذات حركة عالية، كما تعقد "وايلدستون" شراكات استراتيجية مع مشغلي الوسائط عبر توفير مواقع OOH جديدة، في إطار خبرتها التقنية المميزة، لتقود رقمنة الإعلانات الخارجية، وتوفير تكنولوجيا متقدمة عبر وسائط إعلانية خارجية ضخمة تستخدم شاشات LED من الجيل الجديد، التي تتميز بكونها خفيفة الوزن، وآمنة وذات أداء عال وكفاءة طاقية متميزة.

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