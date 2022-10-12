لتعزيز محفظة الإقامة الذهبية الصادرة من أبوظبي بالميزات والعروض

دعم طلبات الترشيح للإقامة الذهبية في أبوظبي عند شراء عقار تتجاوز قيمته 2 مليون درهم إماراتي

أولوية التسجيل في مدارس مختارة تابعة لأكاديميات الدار والاستفادة من برنامج "دارنا"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع الدار العقارية، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وذلك لتعزيز محفظة برنامج الإقامة الذهبية من الميزات والعروض التي يقدمها.

ويتعاون كلاً من مكتب أبوظبي للمقيمين وشركة الدار العقارية على استحداث استراتيجية موحدة للترويج للإمارة وما تقدمه من مشاريع عقارية تدعم أصحاب المواهب والمستثمرين. إذ سيعمل الطرفين من خلال هذه الاتفاقية على دعم عملاء شركة الدار العقارية في الترشح للحصول على الإقامة الذهبية، وذلك عند شراء عقار تتجاوز قيمته 2 مليون درهم إماراتي من بين المجموعة الواسعة من خيارات المشاريع العقارية التابعة لمحفظة الشركة مثل "ياس إيكرز" و"مايان" و"اللوفر أبوظبي ريزيدنسز" وغيرها. كما تنص الاتفاقية على حصول حملة الإقامة الذهبية في أبوظبي أولوية حصرية عند التسجيل في مدارس مختارة تابعة لأكاديميات الدار، فضلاً عن الاستفادة من برنامج المكافآت "دارنا".

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل كلا الطرفين على إطلاق أنشطة مشتركة للترويج للإقامة الذهبية في أبوظبي وغيرها من المبادرات المتعلقة باستقطاب المواهب واستبقائها في الإمارة، انطلاقاً من التزامهم الراسخ باستقطاب المواهب من أصحاب المهارات والكفاءات والمحافظة عليهم.

وبهذا الصدد، قال سعادة حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: "تنسجم هذه الاتفاقية مع المستهدفات الاستراتيجية للمكتب والرامية إلى تسهيل شؤون المقيمين في إمارة أبوظبي ومساعدتهم على الاستقرار والاندماج في المجتمع، إلى جانب تطوير مجموعة من الخدمات الذكية والمزايا التي تهدف إلى تحسين نمط حياة المقيمين في إمارة أبوظبي، فضلاً عن استقطاب أفضل المواهب العالمية إلى الإمارة باعتبارها واحدة من بين الوجهات العالمية الأكثر تفضيلاً للعيش والعمل والاستقرار المهني والاجتماعي".

وأضاف المهيري: "تأتي هذه الاتفاقية لتُسهم في تعزيز المكانة الجاذبة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي على مستوى القطاع الاستثماري بمختلف المجالات، وبخاصة في القطاع العقاري الذي يعتبر شرياناً اقتصادياً وحيوياً ويؤثر في توجهات المستثمرين وخططهم على المديين المتوسط والبعيد".

وتابع المهيري: "يحرص مكتب أبوظبي للمقيمين ضمن خططه الاستراتيجية على الترويج للقطاع العقاري في الإمارة ضمن مختلف الفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية التي يشارك فيها، والتي كان آخرها الحملة الترويجية التي أطلقتها شركة الدار العقارية في القاهرة ولندن، وسنعمل من خلال هذا التعاون مع شركة الدار العقارية على تعزيز وصول رسالة المكتب على هذا الصعيد، بما يعزز من جاذبية أبوظبي بشكلٍ عام والكفاءات المتخصصة للعمل والعيش والازدهار في الإمارة بشكلٍ خاص".

من جانبه، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: "تفخر الدار العقارية بدعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهةٍ عالميةٍ مفضلةٍ للمقيمين والمستثمرين وروّاد الأعمال ومجتمع الأعمال والمواهب، واستناداً إلى مكانتها كشركة التطوير العقاري الرائدة في أبوظبي وأحد الشركاء الرئيسيين في دعم النمو الاقتصادي للدولة، نجحت الدار العقارية منذ انطلاقها في تأسيس شبكة واسعة من المستثمرين وروّاد الأعمال والمواهب، بما يضمن لها الريادة في مسيرة نمو أبوظبي ويعزز دورها كشريكٍ مميزٍ في الإقامة الذهبية".

ويشار إلى أن الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربيّة المتّحدة متاحة في إمارة أبوظبي للمستثمرين الأجانب وكبار المواهب من جميع أنحاء العالم، حيث تمنحهم تأشيرات لمدّة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، بما يشمل المهنيين والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة مثل الأطباء والمتخصّصين والعلماء والمخترعين، كما تتاح للموهوبين والمبدعين والرياضيين وأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين العقاريين في الإمارة. ويمكن للراغبين بالترشح للحصول على الإقامة الذهبية في أبوظبي تقديم طلبات الترشيح عبر الموقع الإلكتروني لمكتب أبوظبي للمقيمين.

ويذكر أن الدار العقارية تتمتع بحضور قوي يمكنها من تقديم الدعم لجهود مكتب أبوظبي للمقيمين في استقطاب المستثمرين وأبرز المواهب إلى إمارة أبوظبي والحفاظ عليهم، نظراً لكونها واحدةً من أضخم شركات القطاع الخاص في أبوظبي واستناداً إلى علاقاتها المتينة مع المستثمرين وروّاد الأعمال المحليين والدوليين.

وتستفيد الدار العقارية في شراكتها الجديدة من مبادراتها المختلفة، مثل برنامج منصّة الذي يشكل حاضنة لشركات التجزئة المبتكرة في المنطقة، وبرنامج سكيل أب الذي يسهم بتسريع عمل شركات التكنولوجيا العقارية الدولية. كما تحظى الشركة بوصولٍ واسعٍ إلى أبرز روّاد الأعمال المبتكِرين والمميزين. وتسعى برامج الدار العقارية إلى استقطاب المستثمرين إلى دولة الإمارات لتأسيس شركاتهم فيها.

لمزيدٍ من المعلومات حول الإقامة الذهبية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني adro.gov.ae

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مكتب أبوظبي للمقيمين

مكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، تمّ تأسيسه لدعم مجتمع المقيمين المزدهر في الإمارة. يعمل المكتب على دعم شؤون المقيمين في إمارة أبوظبي ومساعدتهم على الاستقرار والاندماج في المجتمع الغني بثقافاته، كما يعمل على تطوير مجموعة من الخدمات الذكية لبرامج الإقامة التي تهدف إلى استقطاب المواهب العالمية، وتوفير الإرشادات والمعلومات لجميع المقيمين، بالإضافة إلى إعداد أبحاث وبرامج تساهم في تعزيز الحياة الفريدة في الإمارة. كما سيوفّر المكتب الدعم للمقيمين من خلال المساهمة في تعزيز السياسات من شأنها تحسين نمط حياة كل من يقيم في أبوظبي، في الحاضر والمستقبل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: adro.gov.ae

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