الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: وقع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية اليابانية، وبنك دبي التجاري اتفاقية قرض مشترك بقيمة إجمالية بلغت 235 مليون دولار أمريكي، بما يعادل (863 مليون درهم إماراتي) لصالح شركة ترافيجورا السنغافورية الرائدة عالمياً في تجارة السلع، بحيث يساهم هذا التمويل في تقديم خدمات مصرفية تجارية واستثمارية تشمل الإقراض، إدارة الأصول، التمويل التجاري، وغيرها من الخدمات المصرفية للشركات.

وبموجب الاتفاقية، قدّم مكتب أبوظبي للصادرات تمويلاً بقيمة 150 مليون دولار لتمكين شركة ترافيجورا من استيراد سلع إماراتية من قطاعات حيوية، وساهم بنك دبي التجاري بتمويل بلغ قيمته 65 مليون دولار، في حين تولت مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية تنسيق عملية الإقراض عبر تمويل بقيمة 20 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية السيد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، والسيد لوران كريستوف من شركة ترافيجورا، والسيد جوناثان جوزيف هورن من مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، والسيد عمر عثماني من بنك دبي التجاري، وحضر حفل التوقيع عدد من المسؤولين من صندوق أبوظبي للتنمية والجهات المشاركة.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، لمكتب أبوظبي للصادرات، "يدعم التمويل المقدم فتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق واعدة، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه القطاع التجاري العالمي نمواً ملحوظاً، مما يعزز قدرة الشركات الوطنية على الاستفادة من الفرص المتاحة عالمياً.

وأضاف سعادته، "أن مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) يعمل على تمكين الشركات الإماراتية من التوسع في الأسواق العالمية، عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة، كما يلعب دورًا محوريًا في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول العالم."

من جهته، قال السيد لوران كريستوف من شركة ترافيجورا، "نحن سعداء بالتعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وبنك دبي التجاري لتصدير السلع الاستراتيجية والمنتجات الإماراتية إلى مختلف الأسواق الدولية التي تشهد اقتصاداً قوياً ومتنامياً، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستساهم في توسيع نشاط شركة ترافيجورا وتعزز من قدرتها على الوصول إلى منافذ جديدة، ويدعم مكانتها على خريطة التجارة العالمية".

واعتبر السيد جوناثان جوزيف هورن من مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، "أن توقيع هذه الاتفاقية يبرز الثقة المتزايدة في قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم صادراتها، مما يسهم في النمو المستدام للقطاع التجاري على الصعيدين المحلي والدولي. مشيراً إلى أن المجموعة تعد من أكبر المؤسسات المالية في العالم وتعمل على تقديم خدمات مصرفية تجارية واستثمارية عبر مختلف فروعها، حيث تسهم هذه الشراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات، وشركة ترافيجورا، وبنك دبي التجاري في تعزيز الاستثمارات التجارية في الأسواق الدولية، بما يدعم توسيع نطاق الصادرات الإماراتية واستدامة نمو أعمالها على المدى الطويل.

وقال السيد فهد المهيري من بنك دبي التجاري: "تساهم الاتفاقية في بناء شراكات جديدة وتعزز من موقع الدولة كمركز تجاري عالمي، مشيراً إلى أن البنك يختص بتقديم مجموعة من الحلول المالية المتكاملة للشركات والأفراد، ويسهم في تحفيز التجارة الدولية ودعم نمو الأعمال عبر تقديم تمويلات مبتكرة وداعمة للاقتصاد المحلي والعالمي، حيث تساهم الاتفاقية في تسهيل عمليات التمويل، وتعزيز تدفقات التجارة العالمية، بما يرسخ دور البنك في تنمية الاقتصاد محلياً وعالمياً.

-انتهى-

#بياناتشركات