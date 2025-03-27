دبي، الإمارات العربية المتحدة - يُعلن معهد المحاسبين الإداريين (IMA®) في الشرق الأوسط، الذراع الإقليمي للجمعية العالمية للمحاسبين والمتخصصين الماليين في قطاع الأعمال، وأكاديمية مركز دبي المالي العالمي، وهي المركز التعليمي لمركز دبي المالي العالمي والمركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بفخر عن الانتهاء بنجاح من سلسلة ورش عمل درّبت أكثر من 500 متخصص في الشؤون المالية في مركز دبي المالي العالمي وخارجه.

تُمثل ورش العمل هذه النتيجة الملموسة الأولى لمذكرة التفاهم، مما يُمثل بداية تعاون تعليمي مؤثر بين المنظمتين.

شملت الدورات، المُصممة لتعزيز مهارات وخبرات متخصصي المحاسبة والشؤون المالية، مجموعة من الموضوعات الرئيسية تشمل الإدارة المالية الاستراتيجية والاستدامة والاتجاهات الناشئة. وتَلَقَّت البرامج استحسانًا كبيرًا من المشاركين، حيث سلّط الكثيرون الضوء على فرصة التفاعل مع خبراء في المهنة.

وقال أحمد مخللاتي، المدير الأول لعمليات معهد المحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط والهند وأفريقيا: "تُمثل ورش العمل هذه علامة فارقة في شراكتنا مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، ونحن سعداء للغاية لرؤية التأثير الإيجابي الذي أحدثته على أكثر من 500 متخصص في الشؤون المالية". "ورش العمل هذه هي مجرد بداية لسلسلة من المبادرات المُخطط لها، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز التطوير المهني في جميع أنحاء المنطقة وضمان بقاء المتخصصين في الشؤون المالية في طليعة مهنة سريعة التطور".

وأضافت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي ورئيسة أكاديمية مركز دبي المالي العالمي: "يُؤكد نجاح ورش العمل هذه إمكانات شراكتنا مع معهد المحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط. لقد أرست مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي الأساس لتعاون قوي، ونحن متحمسون لرؤيتها تتحقق من خلال إطلاق برامج التدريب هذه. ولا نزال ملتزمين بتوسيع عروضنا التعليمية وتمكين المتخصصين في الشؤون المالية في مركز دبي المالي العالمي وفي المنطقة، وذلك بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي الفعال".

وبالنظر إلى المستقبل، يُخطط معهد المحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط وأكاديمية مركز دبي المالي العالمي لعقد ورش عمل ومبادرات تدريبية إضافية مُصممة لزيادة تطوير معارف المتخصصين في الشؤون المالية وقدراتهم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

نبذة عن معهد المحاسبين الإداريين (IMA®)

يُعد معهد المحاسبين الإداريين (IMA®) أحد أكبر وأكثر الجمعيات المرموقة التي تعمل بشكل خاص على تعزيز مهنة المحاسبة الإدارية وتطويرها. ويدعم معهد المحاسبين الإداريين المهنة عالميًا من خلال البحث وبرامج شهادات CMA® (المحاسب الإداري المعتمد) وCSCA® (اعتماد اختصاص الاستراتيجيات والتحليل التنافسي) وFMAA™ (المحاسب المالي والإداري المساعد)، بالإضافة إلى توفير التعليم المستمر، وفرص التواصل، والدفاع عن أعلى الممارسات الأخلاقية في مجال الأعمال. وحصل معهد المحاسبين الإداريين على لقب "الهيئة المهنية للعام" مرتين من قبل مجلة نشرة المحاسبين/ المحاسبة الدولية، ولديه شبكة عالمية تضم حوالي 140,000 عضو في 150 دولة وأكثر من 200 فرع للمتخصصين والطلاب. ويقع المقر الرئيسي لمعهد المحاسبين الإداريين في مونتفيل، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، ويُقدم خدمات محلية من خلال مناطقه العالمية الست: الأمريكتين والصين وأوروبا والشرق الأوسط / شمال إفريقيا والهند وآسيا والمحيط الهادئ.

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