هذا الإنجاز الكبير يعد الخطوة الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق السيادة في مصادر الليزر عالي الطاقة

أبوظبي: أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي الرائد للبحث العلمي وذراع البحوث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، اليوم أن مركز بحوث الطاقة الموجهة حقق إنجازاً مهماً في التطوير السريع لتكنولوجيا ألياف الليزر.

ويساهم هذا الإنجاز المتمثل في طرح أول ألياف ليزر عالي الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تم تصميمها وتجميعها واختبارها بالكامل في دولة الإمارات، في تعزيز الأداء التشغيلي لمنصة تطوير ألياف الليزر التابعة للمعهد، وتؤكد المهارات والخبرات العالمية التي يتمتع بها باحثو ومهندسو المعهد الذين يشاركون في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بصفتها لاعب رئيسي في مصادر الليزر عالي الطاقة.

وتحت قيادة الدكتور جوزيبي سكوريا، الباحث الرئيسي في تقنيات الليزر، استلزم المشروع بناء مختبر بصري حديث لتطوير ألياف الليزر ومعالجة الألياف الضوئية، وتطوير مجموع من القدرات والكفاءات المحلية الفريدة لتشكيل الألياف الضوئية ومعالجتها، فضلاً عن اتباع أفضل ممارسات الصناعة والتطورات النظرية المحدثة في تقنيات ألياف الليزر، وبناء علاقات تجارية قوية مع شركات الليزر والضوئيات البارزة عالمياً.

وضم الفريق الدولي من الباحثين والمهندسين الخبراء الذين حققوا هذا الإنجاز كلاً من جواهر الأميري وطيف الحمودي وأسماء الأحمدي وريم الأميري وأميت دوبي.

وتمتلك ألياف الليزر عالي الطاقة العديد من الاستخدامات ويمكن تطبيقها في عدد كبير من القطاعات، وذلك بفضل كفاءتها وطاقتها العالية وفاعليتها وقوتها، إذ يمكن تطبيقها على نطاق واسع في معالجة المواد والدفاع والاتصالات والتطبيقات الطبية. ونظراً للطلب المتزايد عليها في مجالات التكنولوجيا الفائقة، مثل الدفاع والفضاء، أصبحت الطاقة العالية أحد مجالات التركيز البحثية الرئيسية لتطوير ألياف الليزر، مما جعلها منصة مثالية لمزيد من البحث والمعرفة حول الظواهر الضوئية غير الخطية.

ومن جانبه، قال الدكتور غيوم ماتراس، مدير أول لقسم الضوئيات الليزرية والإلكترونيات الضوئية في معهد الابتكار التكنولوجي: "يمثل هذا النجاح نقطة تحول حاسمة في رحلة دوة الإمارات العربية المتحدة نحو امتلاك السيادة في تقنيات الليزر عالية الطاقة، بالإضافه إلى ترسيخ مكانتها بصفتها إحدى الدول السباقة والرائدة في مجال ألياف الليزر، وهو ما سيفتح المجال نحو المزيد من المشاريع المشتركة والتعاون الاستراتيجي مع مختلف الجهات المعنية من الصناعة والأوساط الأكاديمية".

وأضاف: "يساهم هذا الإنجاز في تعزيز مصداقية معهد الابتكار التكنولوجي بصفته محرك رئيسي للتقنيات التحويلية في المنطقة، ويدعم جهود المعهد في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العالمية في البحث والتطوير في مجال الطاقة العالية".

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نبذة عن معهد الابتكار التكنولوجي

معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع "الأبحاث التطبيقية" التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، هو معهد عالمي رائد يختص بالبحث والتطوير ويركز على الأبحاث التطبيقية وتكنولوجيا العصر الجديد. ويضم المعهد تحت مظلته عشرة مراكز بحثية متخصصة في مجالات الكوانتوم والروبوتات المستقلة والتشفير والمواد المتقدمة والعلوم الرقمية والطاقة الموجهة والأنظمة الآمنة وتكنولوجيا الدفع والتكنولوجيا الحيوية والطاقة البديلة ووحدة الذكاء الإصطناعي. ومن خلال العمل مع مجموعة مميزة من أصحاب الموهبة والجامعات والمؤسسات البحثية والشركاء المتخصصين من جميع أنحاء العالم، يمثل المعهد ملتقى فكرياً فريداً يساهم في دعم نمو وازدهار منظومة البحث والتطوير في أبوظبي والإمارات. ويعمل المعهد على ترسيخ مكانة أبوظبي والإمارات كمركز رائد للابتكار كما يساهم على نطاق أوسع في دعم تطور الاقتصاد القائم على المعرفة.

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مركز بحوث الطاقة الموجهة

يؤدي مركز بحوث الطاقة الموجهة- في معهد الابتكار التكنولوجي (TII)- دوراً محورياً في فهم واستيعاب وتخصيص الفيزياء المتقدمة في مجالات الطاقة العالية. كما يتخصص هذا المركز في الابتكار في مجالات تشمل الكهرومغناطيسية، والليزر، وفيزياء البلازما وغيرها من المجالات التي تصب في مصلحة المجتمع.

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