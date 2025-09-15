الاتفاقية تشمل مجالات متقدمة مثل الدفع البحري والطاقة الموجهة والاستقلالية والخدمات التحليلية المتطورة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، اتفاقية تعاون مع شركة أبوظبي لبناء السفن لتوسيع آفاق التطوير في مجال التكنولوجيا البحرية. وبموجب الاتفاقية، سيتم إنشاء مركز الابتكار البحري الذي سيسهم في تعزيز عمليات البحث والتطوير والاختبار لابتكارات الجيل الجديد من التقنيات البحرية، بما يشمل مجالات الدفع والمواد والأنظمة الآمنة والمستقلة.

وفي هذا الصدد، قالت د. نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: "إن شراكتنا مع شركة أبوظبي لبناء السفن تجسد رؤيتنا المشتركة لصناعة مستقبل القدرات البحرية عبر ابتكار علمي يقوده البحث المتقدم. وبالاستفادة من نقاط القوة البحثية لدى معهد الابتكار التكنولوجي والخبرة التشغيلية التي تتمتع بها شركة أبوظبي لبناء السفن، نرسم معاً مساراً يسرّع انتقال التقنيات المتطورة من المفهوم إلى التنفيذ، ويعزز ريادة أبوظبي في القطاع البحري عالمياً."

ومن جانبه، قال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: "يمثل مركز الابتكار البحري الجديد تجسيداً لالتزامنا بترسيخ موقع دولة الإمارات كقوة رائدة في مجال تقنيات وابتكارات الدفاع البحري عالمياً. ومن خلال الخبرات المتخصصة والشراكات الاستراتيجية، نهدف إلى وضع معايير جديدة في مجالات الدفاع البحري والاستدامة والعمليات البحرية المتقدمة."

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على إطلاق مبادرات مشتركة لدفع عجلة الابتكار في المجال البحري، من خلال استكشاف تقنيات ناشئة مثل الاستشعار الكمي المغناطيسي والديناميكا المائية الحاسوبية المستوحاة من المبادئ الكمية، إلى جانب تطوير تقنيات الروبوتات والأنظمة الذاتية تحت الماء، والمواد المتقدمة مثل الطلاءات المقاومة للتآكل والدروع المركّبة. كما يشمل التعاون مشاريع في مجالات الاستقلالية البحرية والأنظمة المسيرة تحت الماء وحلول الاتصال والكشف الخاصة بالغواصين، إلى جانب تقنيات السونار المتطورة ومعالجة الهياكل البحرية. وسيوظف الطرفان خبراتهما الفنية ومرافق الاختبار وإمكانات التكامل المشتركة، بما يضمن الانتقال السريع لهذه الابتكارات من المختبرات البحثية إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

ويمثل مركز الابتكار البحري محور هذا التعاون، إذ يمثل مختبراً مشترك الإدارة والتمويل، مخصصاً لتطوير واختبار ودمج أكثر الأنظمة البحرية تطوراً. وسيوفر المركز بيئات تجريبية واقعية ورؤية تقنية مشتركة ومنصة لتبادل الخبرات والمهارات. ومن خلال هذا الإطار، سيُمهِّد المركز لإرساء نموذج تعاونٍ نوعيّ يتيح للجهات البحرية الرائدة محليًا وعالميًا اختبار واعتماد أحدث التقنيات والحلول البحرية في بيئات تشغيلية واقعية، بإشراف خبراءٍ مختصين

ويرتكز المركز على نجاحات سابقة للتعاون بين معهد الابتكار التكنولوجي وشركة أبوظبي لبناء السفن، لا سيما من خلال تطوير مركبات سطحية غير مأهولة متقدمة، بما في ذلك مركبة سطحية مسيرة معزَّزة بقدرات التخفي والاستقلالية، إلى جانب سفينة 170 M-detector المسيرة، المصممة للعمل في مهام مكافحة الألغام والأنشطة المحيطية. وقد جمع هذا المشروع بين خبرة المعهد في التكامل التكنولوجي وإمكانات شركة أبوظبي لبناء السفن في التصميم والاختبارات، ليشكل نموذجاً للتعاون الذي سيعمل المركز الجديد على ترسيخه وتوسيعه.

يجسد هذا التعاون رؤية أبوظبي الاستراتيجية في ترسيخ قدرات دفاعية راسخة يقودها الابتكار، ويسلط الضوء على مكانة معهد الابتكار التكنولوجي وشركة أبوظبي لبناء السفن كجهتين رائدتين في تطوير تقنيات المستقبل البحرية.

نبذة عن معهد الابتكار التكنولوجي:

يعتبر معهد الابتكار التكنولوجي ذراع الأبحاث التطبيقية في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فهو مركز عالمي رائد في مجال البحث والتطوير يركز على الأبحاث التطبيقية والقدرات التكنولوجية الحديثة. يضم المعهد 9 مراكز بحثية متخصصة في مجالات المواد المتقدمة، والروبوتات ذاتية التسيير، وعلم التشفير، والذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية، والطاقة الموجهة، وعلم الكوانتوم، والأنظمة الآمنة، وأنظمة الدفع والفضاء، والطاقة المتجددة والمستدامة ومن خلال عمله مع نخبة من ألمع العقول والمواهب الاستثنائية والجامعات العريقة والمراكز البحثية المتقدمة والشركاء العالميين، أصبح المعهد مجتمعاً فكرياً متقدماً ومنارة علمية في الشرق الأوسط تشارك في نمو وارتقاء منظومة الأبحاث والتطوير لتعزيز مكانة أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.tii.ae

نبذة عن شركة أبوظبي لبناء السفن

تعد شركة أبوظبي لبناء السفن رائدة إقليميًا في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن البحرية والتجارية، وتدير أحد أكثر أحواض بناء السفن تطورًا في المنطقة، ولها سجل حافل يمتد لما يقارب ربع قرن من النجاح. تسعى شركة أبوظبي لبناء السفن إلى ترك بصمة عالمية في صناعة بناء السفن والتأثير على مستقبل هذه الصناعة من خلال تقديم حلول مبتكرة وموثوقة تضيف قيمة كبيرة للعملاء والشركاء على حد سواء، سواء في المجال العسكري أو التجاري.

-انتهى-

