دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصد مطار دبي الدولي (DXB) تقديراً عالمياً لجهوده في خفض انبعاثات الكربون، حيث حصل على اعتماد "التحول" من المستوى الرابع من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات التابع لمجلس المطارات الدولي، ليصبح بذلك، اعتباراً من سبتمبر 2024، من بين أفضل 5% من المطارات المشاركة في جميع أنحاء العالم التي تحقق هذا الإنجاز.

يُمنح اعتماد "التحول" للمطارات التي نجحت في تخفيض الانبعاثات، ودفع عجلة التغيير المنتظم مع الشركاء. وعلى نحو يتماشى استراتيجياً مع سياسات دولة الإمارات، تلعب مطارات دبي دوراً هاماً في دعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وذلك من خلال التزامها بالحد من تأثيرها البيئي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز الشامل على خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد واستخدام التقنيات الحديثة.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "يؤكد تحقيق المستوى الرابع من اعتماد التحول على جهودنا الدؤوبة بتحقيق الريادة في العمليات المسؤولة والمستدامة بيئياً في مطارات دبي. ويعكس هذا التقدير التزامنا الراسخ بتقديم نموذج عمل يحتذى به على هذا الصعيد وتسليط الضوء على أهمية التعاون مع الشركاء الذين يشاركوننا الرؤية ذاتها حول بناء مستقبل مستدام".

وأضاف غريفيث: "إن نهجنا في تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز المسؤولية البيئية ليس جزءاً من تركيزنا الاستراتيجي فحسب، بل هو ركيزة أساسية في عملياتنا. كما نؤمن بأن التعاون هو مفتاح النجاح، لذ نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لإيجاد حلول مبتكرة تساعدنا على مواجهة تحديات اليوم وتمهيد الطريق نحو تحقيق المزيد من النجاح على المدى الطويل".

من جهته هنأ ستيفانو بارونسي، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، مطارات دبي على إنجازاتها البارزة في خفض انبعاثات الكربون، مؤكداً أنها بذلك تُرسي معياراً يحتذى به للمطارات في المنطقة. وأشاد بريادة مطارات دبي في الإدارة الفعّالة للكربون، والتزامها الراسخ ببناء مستقبل أكثر استدامة، منوهاً إلى أن هذا النهج يتماشى مع رؤية قطاع الطيران الجماعية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

قطع مطار دبي الدولي (DXB) شوطاً كبيراً من خلال المبادرات والشراكات الرئيسية لتعزيز ممارسات الطيران المستدامة بيئياً. وخير مثال على هذه الجهود، هو ما تقوم به دناتا بالتعاون مع شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، حيث نجحت الأخيرة في تحويل أسطول دناتا غير الكهربائي ومعدات الدعم الأرضي إلى أسطول يعمل بمزيج من وقود الديزل الحيوي. وتهدف هذه المبادرة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة بأكثر من 3500 طن سنوياً، مما يؤكد على الدور الهام للتعاون في تحقيق أهداف الاستدامة في قطاع الطيران.

وساهمت الشراكة مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة في إنشاء مبادرة شاملة لتحديث المباني وأنظمة الإنارة ومشروع دمج الطاقة الشمسية على الأسطح، مما أدى إلى تحسين كفاءة الطاقة بشكل كبير وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة. كما أثمرت الشراكة مع مجموعة بيئة عن خطة مبتكرة لمعالجة النفايات الغذائية في المطار، مما أدى إلى خفض حجم النفايات في المكبات بنسبة 60%. وتشمل المبادرات الناجحة الأخرى المشاركة النشطة مع "مطارات الغد"، المبادرة التي أُطلقت بالتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي ومجلس المطارات الدولي، والتي تعمل على دعم الجهود المبذولة في قطاع الطيران لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، مع التركيز على المجالات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والتمويل. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل نظام التوجيه Follow the Greens في مطار دبي الدولي على تحسين مسارات تحليق الطائرات، على نحو يقلل من استهلاك الوقود والانبعاثات.

وبناءً على هذا الزخم، يقوم تحالف oneDXB للاستدامة الذي أُطلق مؤخراً، وهو مجتمع متنامٍ من شركاء مطارات دبي يهدف إلى تعزيز التعاون في مشاريع الاستدامة، وتحديد الفرص، ودفع عجلة التغيير الإيجابي عبر عمليات المطارات بتقييم أكثر من 180 فرصة محتملة لخفض الانبعاثات الكربونية عبر العمليات التشغيلية.

يعتبر برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات التابع لمجلس المطارات الدولي برنامج الاعتماد العالمي الوحيد لإدارة الانبعاثات الكربونية في المطارات، إذ يوفر إطار عمل صارم للمطارات لقياس وتقييم وتحسين ممارسات إدارة الانبعاثات لديها. وإن حصول مطارات دبي على اعتماد التحول من المستوى الرابع لا يؤكد مكانتها الرائدة في مجال الاستدامة فحسب، بل يجعل مطار دبي الدولي بمثابة نموذج يحتذى به في مجتمع المطارات العالمي.

حول مطارات دبي

مطارات دبي هي الجهة المشغّلة لكل من مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي.

تعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي وحماية المرونة التشغيلية لتوفير مطارات آمنة وتقديم تجربة سفر استثنائية للضيوف المسافرين.

تجاوزت حركة المسافرين في مطار دبي الدولي مستويات عام 2019 ، حيث استقبل 87 مليون مسافر خلال عام 2023 ، بينما يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 92 مليون مسافر مع نهاية 2024 الجاري.

، حيث استقبل مليون مسافر خلال عام ، بينما يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى مليون مسافر مع نهاية الجاري. مطار دبي الدولي هو المطار رقم واحد في العالم من حيث الحركة الدولية للمسافرين وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي لعام 2023 .

. يجسد مطار آل مكتوم رؤية دبي لمستقبل قطاع الطيران. ومع خطط التوسعة التي تم الإعلان عنها في مايو 2024، والتي تتضمن استثمارات قياسية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، سيعمل مطار آل مكتوم الدولي على إعادة تشكيل مشهد الطيران.

خلال العقد المقبل، ستصل الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم إلى 150 مليون مسافر سنوياً، وبطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع.

بمدرجاته الخمسة وتصميمه المستقبلي، يهدف مطار آل مكتوم الدولي إلى إحداث ثورة في قطاع السفر الجوي العالمي، مع وضع معايير جديدة للكفاءة وتجربة المسافرين للخمسين عاماً القادمة .

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